EQS-Adhoc: Intershop erhält bedeutendes Kaufangebot für Liegenschaft (deutsch)

Intershop erhält bedeutendes Kaufangebot für Liegenschaft

^

Intershop Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien

Intershop erhält bedeutendes Kaufangebot für Liegenschaft

03.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

3. März 2023

Ad hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR

Intershop hat von einem renommierten, solventen Interessenten ein Angebot

zum Erwerb eines Immobilienobjekts erhalten. Das Kaufangebot unterliegt

mehreren Bedingungen. Im Falle eines Verkaufs würde Intershop unter den

gegenwärtig bekannten Prämissen einen Gewinn nach Steuern von über CHF 200

Mio. erzielen. Ein allfälliger Vertragsabschluss kann aus heutiger Sicht

frühestens im Verlauf des zweiten Semesters 2023 erwartet werden.

Kontakt

Cyrill Schneuwly, CEO

Thomas Kaul, CFO

Unternehmensporträt

Intershop ist ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes und in der Schweiz

tätiges Immobilienunternehmen, das vorwiegend in kommerzielle Liegenschaften

investiert. Das Portfolio am 31.12.2022 umfasste 49 Liegenschaften mit einer

vermietbaren Fläche von rund 517'000 m² und einem Marktwert von rund 1.4

Milliarden Schweizerfranken. Intershop investiert vornehmlich im

Wirtschaftsraum Zürich, im Genferseegebiet und entlang der

Hauptverkehrsachsen. Das Portfolio kombiniert hohe Ertragskraft und

Sicherheit dank nutzungsgemässer und geografischer Diversifikation mit einem

beachtlichen Mehrwertpotenzial in den entwicklungsfähigen Liegenschaften.

Agenda

30.03.2023 60. ordentliche Generalversammlung

22.08.2023 Publikation Halbjahresbericht 2023 mit

Online-Präsentation für Medienvertreter und

Finanzanalysten

Download

Ad hoc-Mitteilung (PDF)

Ad hoc announcement, English version (PDF)

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Intershop Holding AG

Giessereistrasse 18

8031 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 5441000

Fax: +41 44 5441001

E-Mail: info@intershop.ch

Internet: https://intershop.ch/

ISIN: CH0273774791

Valorennummer: 27377479

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1573785

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1573785 03.03.2023 CET/CEST

°