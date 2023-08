EQS-Adhoc: Ina Invest Halbjahresergebnis 2023: Höhere Mieterträge und Wertzuwachs des Immobilienportfolios (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Ina Invest":

Ina Invest Halbjahresergebnis 2023: Höhere Mieterträge und Wertzuwachs des Immobilienportfolios

Ina Invest Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Ina Invest Halbjahresergebnis 2023: Höhere Mieterträge und Wertzuwachs des

Immobilienportfolios

15.08.2023 / 07:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

MEDIENMITTEILUNG

* Laufende Mieterträge um 39% gesteigert

* Wertzuwachs des Immobilienportfolios um CHF 26 Mio. über die letzten

zwölf Monate

* Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 4.2 Mio. und Reingewinn von CHF 1.2 Mio.

in anspruchsvollem Marktumfeld

* Anhaltende Nachfrage nach Wohnräumen in urbanen Zentren stützt den

zuversichtlichen Ausblick

Zürich, 15. August 2023 - Die an der SIX Swiss Exchange kotierte Schweizer

Immobiliengesellschaft Ina Invest (SWX: INA) erzielt im ersten Halbjahr 2023

ein positives Ergebnis in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Das

Betriebsergebnis (EBIT) liegt bei CHF 4.2 Mio. (HJ 2022: CHF 12.0 Mio.), das

Betriebsergebnis exklusive Markwertveränderungen konnte gegenüber der

Vergleichsperiode des Vorjahrs von CHF 1.3 Mio. auf CHF 3.4 Mio erhöht

werden. Der Reingewinn beträgt CHF 1.2 Mio. (HJ 2022: CHF 17.0 Mio.)

Das Ergebnis ist geprägt durch die Steigerung der Mieteinnahmen um 39% auf

CHF 7.9 Mio. (HJ 2022: CHF 5.7 Mio.) sowie geringeren positiven

Marktwertveränderungen von CHF 0.8 Mio. (HJ 2022 CHF 10.7 Mio.). Die höheren

Mieteinnahmen stammen hauptsächlich von den fertiggestellten Projekten

Elefant und HolidayInn & Suites. Der Betriebsaufwand Dritte konnte dank

striktem Kostenmanagement um 17% auf CHF 3.0 Mio. reduziert werden (HJ 2022:

CHF 3.6 Mio.). Der Finanzaufwand nahm infolge höherer Zinsen und dem

gestiegenen Fremdkapital um CHF 1.8 Mio. auf CHF 3.3 Mio. zu.

Immobilienportfolio entwickelt sich gemäss Plan

Der Wert des Immobilienportfolios von Ina Invest stieg im Verlauf der

letzten zwölf Monate in einem anspruchsvollen Marktumfeld um 3.1% auf CHF

846 Mio. (30.06.2022: CHF 820 Mio.). Der Zuwachs ist einerseits auf positive

Marktwertveränderungen dank stetiger Fortschritte bei Schlüsselprojekten wie

Bredella West in Pratteln, der Lokstadt in Winterthur oder dem Projekt

Schaffhauserstrasse in Zürich zurückzuführen. Andererseits sind die Qualität

des Portfolios bezüglich der Standorte sowie der hohe Anteil an

Wohnliegenschaften (nach Entwicklung) von über 50% ausschlaggebende Faktoren

für die Wertsteigerung. Die Projekte HolidayInn Express & Suites in

Allschwil und Elefant in Winterthur wurden erfolgreich abgeschlossen und in

das Portfolio übernommen, was zu einer Steigerung der Mieteinnahmen führte.

Sämtliche verkauften Wohnungen (38 von 39 Wohnungen) im Tender in Winterthur

wurden an die Stockwerkeigentümer übergeben.

Entwicklungsprojekte erreichen wichtige Meilensteine

In der Entwicklung ihres Immobilienportfolios hat Ina Invest im ersten

Halbjahr 2023 wichtige Meilensteine erreicht. Für das Casino in den

Lokstadt-Hallen in Winterthur wurde die Baubewilligung erteilt. Der

Quartierplan West des Projekts Bredella wurde vom Gemeinderat Pratteln

behandelt und ist beim Kanton zur Festsetzung eingereicht. Der Erhalt der

Bewilligung wird für das erste Halbjahr 2024 erwartet. Für das Projekt Rue

du Valais in Genf wurde das Baugesuch eingereicht.

Auf einzelnen Projekten kam es zu Verzögerungen. So ist beim Projekt

Schaffhauserstrasse in Zürich ein Rekurs hängig und die

Quartierplanverfahren der Projekte Préverenges (VD) und Tivoli (NE) werden

aufgrund von Beschwerden länger dauern.

Nachhaltigkeit weiter im Fokus

Ina Invest treibt ihre Vision, eines der nachhaltigsten Immobilienportfolios

der Schweiz zu halten und zu entwickeln, weiter voran und publiziert

Fortschritte und Kennzahlen transparent in ihrem Nachhaltigkeitsbericht.

Auch für 2023 strebt Ina Invest in der GRESB Real Estate Development

Benchmark-Analyse in der Peer-Gruppe Westeuropa einen Platz in der

Spitzengruppe an und wird erstmals auch die Bestandsliegenschaften dem GRESB

Rating unterstellen, um die Fortschritte der Transformationen aufzeigen zu

können.

Zuversichtlicher Ausblick

Ina Invest blickt zuversichtlich in die Zukunft. Der weiterhin zu erwartende

Rückgang an Baugesuchen bei gleichzeitig positiver Nettozuwanderung dürfte

zu einer weiteren Verknappung am Schweizer Wohnungsmarkt führen. Der hohe

Wohnanteil in urbanen Räumen und die grosse Nachfrage nach diesen Wohnräumen

stützen die Strategie von Ina Invest. Das Unternehmen bleibt agil

positioniert und fokussiert sich auf die Umsetzung der Strategie mit

Schwerpunkt auf Wohnimmobilien und nachhaltigen Geschäftsliegenschaften an

guten Lagen.

Im zweiten Halbjahr 2023 konzentriert sich Ina Invest auf die Entwicklung

ihrer Projekte und eine weitere Reduktion des Betriebsaufwands. Nach dem

Bilanzstichtag konnte eine aufgeschobene Kaufpreisverpflichtung aus dem Kauf

der CERES Gruppe zurückbezahlt werden, was im zweiten Halbjahr 2023 zu einem

positiven Effekt in der Erfolgsrechnung von CHF 3 Mio. führen wird.

Den Halbjahresbericht 2023 finden Sie unter report.ina-invest.com.

Medien- und Analystenkonferenz zum Halbjahrsergebnis 2023 von Ina Invest

Heute um 09:00 Uhr präsentieren CEO Marc Pointet und CFO Daniel Baumann das

Halbjahresergebnis 2023 und führen durch die Projekte von Ina Invest. Sie

können unter ina-invest.com/webcast den Livestream mit Tonspur und

Präsentation verfolgen und online Fragen stellen. Für die Teilnahme per

Telefon können Sie sich unter ina-invest.com/telefonkonferenz registrieren

und erhalten im Anschluss Ihre individuellen Einwahldaten.

Kontakt für Investoren und Analysten

Marc Pointet, CEO

T +41 44 552 97 17

investors@ina-invest.com

Kontakt für Medien

Corporate Communications

T +41 44 552 97 27

communications@ina-invest.com

Ina Invest ist ein unabhängiges Schweizer Immobilienunternehmen und

entwickelt nachhaltigen Wohn-, Arbeits- und Lebensraum mit Fokus auf hybride

Immobilien, die langfristige Nutzungsflexibilität und Rentabilität

gewährleisten. Entstanden als Spin-off von Implenia, hält Ina Invest heute

eines der grössten und potenzialstärksten Entwicklungsportfolios der

Schweiz. Die Immobilien sind von hoher Standortqualität und weisen einen

differenzierten Nutzungsmix auf. Ina Invest plant, weiter zu investieren und

zu wachsen und dabei eine überdurchschnittliche Entwicklungsquote sowie

mindestens 50% Wohnanteil beizubehalten. Dank eines holistischen Einbezugs

der Nachhaltigkeit über alle Phasen der Wertschöpfungskette hinweg erfüllt

Ina Invest höchste Nachhaltigkeitsstandards und ist laut GRESB Real Estate

Development Benchmark-Analyse eines der nachhaltigsten Unternehmen seiner

Peer-Gruppe in Westeuropa. Ina Invest ist seit Juni 2020 an der SIX Swiss

Exchange kotiert (INA, CH0524026959). Weitere Informationen unter

ina-invest.com.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Ina Invest Holding AG

Binzmühlestrasse 11

8050 Zürich

Schweiz

Telefon: 044 552 97 00

E-Mail: info@ina-invest.com

Internet: www.ina-invest.com

ISIN: CH0524026959

Valorennummer: 52402695

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1703445

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1703445 15.08.2023 CET/CEST

°