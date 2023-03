EQS-Adhoc: InCity Immobilien AG: INCITY ERZIELT 2022 NACH VORLÄUFIGEN ZAHLEN EINEN KONZERNJAHRESFEHLBETRAG VON RUND EUR 2,9 MIO. SOWIE EINEN JAHRESFEHLBETRAG VON RUND EUR 1,9 MIO. IM EINZELABSCHLUSS (deutsch)

InCity Immobilien AG: INCITY ERZIELT 2022 NACH VORLÄUFIGEN ZAHLEN EINEN KONZERNJAHRESFEHLBETRAG VON RUND EUR 2,9 MIO. SOWIE EINEN JAHRESFEHLBETRAG VON RUND EUR 1,9 MIO. IM EINZELABSCHLUSS

EQS-Ad-hoc: InCity Immobilien AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

InCity Immobilien AG: INCITY ERZIELT 2022 NACH VORLÄUFIGEN ZAHLEN EINEN

KONZERNJAHRESFEHLBETRAG VON RUND EUR 2,9 MIO. SOWIE EINEN JAHRESFEHLBETRAG

VON RUND EUR 1,9 MIO. IM EINZELABSCHLUSS

28.03.2023 / 16:21 CET/CEST

Schönefeld, 28. März 2023: Die InCity Immobilien AG ("InCity AG") hat im

abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 nach vorläufigen, nicht testierten Zahlen

einen Konzernjahresfehlbetrag (HGB) in Höhe von rund EUR 2,9 Mio. erzielt

und liegt damit innerhalb der Ergebnisprognose, die für das Gesamtjahr von

einem Konzernjahresfehlbetrag zwischen EUR 2,5 Mio. und EUR 3,0 Mio.

ausging. Im Einzelabschluss der Gesellschaft liegt der Jahresfehlbetrag

(HGB) dagegen mit rund EUR 1,9 Mio. deutlich unterhalb der Prognose

(zwischen EUR -0,1 Mio. und EUR -0,6 Mio.).

Die negative Abweichung gegenüber der Prognose auf Einzelabschlussebene

resultiert - unter Beachtung von weiteren sich maßgeblich gegenseitig

aufhebenden Einmaleffekten - im Wesentlichen daraus, dass im Rahmen eines

Gewinnabführungsvertrags mit der Tochtergesellschaft IC Objekt8 Frankfurt

GmbH eine Verlustübernahme durch die InCity AG in Höhe von insgesamt rund

EUR 2,0 Mio. im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolgte. Diese Verlustübernahme

resultiert maßgeblich aus der nicht liquiditätswirksamen außerordentlichen

Abschreibung auf die durch die IC Objekt8 Frankfurt GmbH gehaltenen

Bestandsimmobilie "Stiftstraße 18/20" in Frankfurt am Main in Höhe von rund

EUR 1,8 Mio. Die Abschreibung wurde aufgrund der Martkbewertung durch einen

externen Dritten zum Stichtag 31. Dezember 2022 notwendig.

Auf Konzernebene konnte diese nicht geplante, außerordentliche sowie nicht

liquiditätswirksame Abschreibung auf die Bestandsimmobilie "Stiftstraße

18/202" in Frankfurt am Main durch deutlich geringere als ursprünglich

geplante Investionen in die Bestandsimmobilien, die nicht aktiviert worden

wären, weitestgehend kompensiert werden (EUR + 1,0 Mio. bis EUR +1,5 Mio.).

Weitere Einmaleffekte, zum Beispiel eine nicht liquididitätswirksame

Risikovorsorge für eine abgeschlossene Projektbeteiligung (EUR -0,4 Mio.)

konnten im Wesentlichen durch operative Mehrerträge in den

Bestandsgesellschaftten sowie im Vergleich zur Prognose geringere sonstige

betriebliche Aufwendungen der InCity AG überkompensiert werden.

Insgesamt lässt sich bezüglich der Marktbewertung durch einen externen

Dritten zum Stichtag 31. Dezember 2022 Folgendes festhalten. Die

Marktbewertung aller sieben sich im Eigentum der InCity befindenden

Bestandsimmobilien beträgt zum 31. Dezember 2022 rund EUR 207,0 Mio. (31.

Dezember 2021: rund EUR 227,2 Mio.). Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf

einen Anstieg der verwendeten Kapitalisierungszinssätze (beziehungsweise den

Rückgang der verwendeten Vervielfältiger auf die erzielbaren Marktmieten der

Bestandsimmobilien) zurückzuführen. Allein für die "Stiftstraße 18/20" in

Frankfurt am Main wurde eine - oben bereits beschriebene - außerordentliche,

nicht liquiditätswirksame Abschreibung in der HGB-Rechnungslegung notwendig,

da hier der aktuell ermittelte Martkwert unter dem HGB-Buchwert

(fortgeführte Anschaffungskosten: Anschaffungskosten vermindert um die

planmäßige Regelabschreibung gemäß der Nutzungsdauer) liegt. Für die sechs

weiteren Bestandsimmobilien liegen die zum Stichtag ermittelten Marktwerte

weiterhin - zum Teil signifikant - über den fortgeführten

Anschaffungskosten. Die Differenz zwischen Marktwert und Buchwert - die

sogenannten stillen Reserven - betragen zum 31. Dezember 2022 rund EUR 58,3

Mio. (31. Dezember 2021: rund EUR 75,0 Mio.). Trotz Reduzierung der

Marktwerte zum Bilanzstichtag liegen somit die Marktwerte insgesamt rund 39

% über den HGB-Buchwerten.

Aufgrund der Reduzierung der Marktwerte der Bestandsimmobilien zum 31.

Dezember 2022 im Vorjahresvergleich, reduzierte sich auch der Net Asset

Value je Aktie auf EUR 1,66 (31. Dezember 2021: EUR 1,88; 30. Juni 2022: EUR

1,89).

Alle hier veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Der

Geschäftsbericht 2022 der InCity Immobilien AG mit den endgültigen Zahlen

wird planmäßig am 27. April 2023 veröffentlicht.

Mitteilende Person und Kontakt:

Helge H. Hehl, CFA

Finanzvorstand (CFO)

InCity Immobilien AG

Zeppelinstraße 1

12529 Schönefeld

Tel.: +49 (0)30 40364 770

Email: ir@incity.ag

Sprache: Deutsch

