EQS-Adhoc: IONOS Group SE: Endgültiger Platzierungspreis im Rahmen des Börsengangs der IONOS Group SE auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt (deutsch)

Karlsruhe/Berlin, 7. Februar 2023. Die United Internet AG ("United

Internet") und WP XII Venture Holdings II SCSp, ("WP XII"), ein mit Warburg

Pincus verbundenes Unternehmen (zusammen "Warburg Pincus"), die Aktionäre

der IONOS Group SE (75,1 % bzw. 24,9 %), haben heute den finalen

Platzierungspreis für die Aktien der IONOS Group SE (zusammen mit ihren

Tochtergesellschaften "IONOS" oder die "Gesellschaft") auf EUR 18,50 je

Aktie festgelegt.

Es werden 24.150.000 Aktien aus den Beständen von United Internet und

Warburg Pincus bei Investoren platziert, bestehend aus 15.771.000

nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand der United Internet AG, 5.229.000

nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand von Warburg Pincus sowie 3.150.000

weiteren nennwertlosen Stammaktien aus den Beständen von United Internet und

WP XII zur Deckung von Mehrzuteilungen (Greenshoe).

Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich unter Annahme der vollständigen

Ausübung der Greenshoe-Option zum endgültigen Platzierungspreis auf rund EUR

447 Millionen. Der erwartete Streubesitz beträgt bei vollständiger Ausübung

der Greenshoe-Option ca. 17,3 %. Nach Abschluss des Angebots und unter der

Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option werden United

Internet ca. 62,1 % und WP XII ca. 20,6 % der Aktien an der IONOS Group SE

halten.

Die Aktien der IONOS Group SE werden ab dem 8. Februar 2023 am regulierten

Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) unter der ISIN:

DE000A3E00M1, WKN: A3E00M, Ticker Symbol: IOS notiert.

IONOS Presse

Andreas Maurer

Telefon: +49 2602 96-1275

press@ionos-group.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: IONOS Group SE

Elgendorfer Straße 57

56410 Montabaur

Deutschland

E-Mail: info@ionos-group.com

ISIN: DE000A3E00M1

WKN: A3E00M

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

