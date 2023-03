EQS-Adhoc: INFICON mit Rekordresultaten und überwiegend optimistischem Ausblick (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Inficon":

INFICON mit Rekordresultaten und überwiegend optimistischem Ausblick

02.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Ansprechpartner

Matthias Tröndle

Chief Financial Officer

+423 388 3510

matthias.troendle@inficon.com

* Viertes Quartal 2022: Umsatz USD 159.4 Mio.; plus 10.3% zum Vorjahr und

10.8% zu Q3 2022; Betriebsgewinn USD 33.9 Mio. oder 21.3% vom Umsatz,

plus 9% (Q4 2021: USD 31.1 Mio.; 21.5%)

* Geschäftsjahr 2022: Umsatzwachstum von 12.7% auf USD 581.3 Mio. (2021:

USD 515.8 Mio.); Betriebsgewinn USD 111.6 Mio. oder 19.2% vom Umsatz,

plus 11.2% (2021: USD 100.4 Mio.; 19.5%); Nettogewinn USD 88.5 Mio. oder

15.2% vom Umsatz (2021: USD 80.3 Mio.; 15.6%)

* Ausblick 2023: Umsatz von USD 570 - 610 Mio. bei einer

Betriebsgewinnmarge von ungefähr 19%

* Generalversammlung und Ausschüttung: Einladung mit Traktanden und

Anträgen zur ordentlichen Generalversammlung vom 30. März 2023 mit

Teilnahme der Aktionäre online abrufbar. Ausschüttungsvorschlag von CHF

18 als ordentliche Dividende pro Aktie; Ausschüttungsquote von ca. 54%

* Geschäftsbericht und Medien/Analystenkonferenz: Der Geschäftsbericht

2022

online verfügbar. Englischsprachige Analysten/Medienkonferenz zu den

Jahresresultaten heute um 09:00 Uhr in Zürich (Zunfthaus Rüden,

Limmatquai 42). Übertragung via MS Teams unter

https://ir.inficon.com/conference-calls-or-webcasts/

Rekordumsatz im vierten Quartal 2022

Der Quartalsumsatz erreichte mit USD 159.4 Mio. eine neue Bestmarke und

übertraf damit das vierte Quartal 2021 - das mit USD 144.5 Mio. bisher

umsatzstärkste Quartal - um 10.3%. Gegenüber dem vorangegangenen dritten

Quartal ergab sich ein Plus von 10.8%. Unter Ausklammerung nachteiliger

Währungseffekte von 6.5 Prozentpunkten lag das organische Wachstum im

Quartal bei 16.8%. INFICON legte im Schlussquartal 2022 in allen Zielmärkten

wie auch allen Weltregionen zu. Bei unverändert hohem Auftragsbestand und

guter Auftragsdynamik schaut INFICON zuversichtlich auf die

Geschäftsentwicklung im neuen Geschäftsjahr. Das Expansionsprogramm der

letzten beiden Jahre steht vor seinem planmässigen Abschluss.

INFICONs grösster Zielmarkt Semi & Vacuum Coating trug im vierten Quartal

mit einem Spitzenumsatz von USD 83.9 Mio. 52.9% zum Gruppenumsatz bei.

Sowohl im Jahres- (+8.3%) als auch im sequentiellen Quartalsvergleich

(+11.3%) legten die Verkäufe in allen Weltregionen weiter zu. Nach den

enormen Zuwächsen in Asien bisher zogen die Verkaufsvolumen im

Berichtsquartal insbesondere in Nordamerika und Europa an. Auch im Bereich

der Logic-Chips blieb die Nachfrage stabil; bei den Speicherchips ist eine

gewisse Abkühlung spürbar. Für die weiteren Quartale beurteilt INFICON die

Entwicklung zusammenfassend leicht positiv.

Im General Vacuum Markt erzielte INFICON ebenfalls eine neue Bestmarke mit

einem Umsatz von USD 39.4 Mio. Dies bedeutet im Jahres- und im

Quartalsvergleich je ein Plus von 7.1%. Mit knapp unter einem Viertel blieb

der Umsatzanteil des zweitwichtigsten Zielmarktes unverändert. Durch den

regional hohen Anteil in Europa beeinflusst die Schwäche des Euro die in

Dollar rapportierte Umsatzentwicklung etwas. Die Aussichten werden hier als

stabil bis leicht abschwächend beurteilt.

Im Markt Refrigeration, Air Conditioning & Automotive stieg der Umsatz im

vierten Quartal im Jahresvergleich (+10.2%) deutlich; gegenüber dem starken

dritten Quartal 2022 blieb der Umsatz mit USD 27.0 Mio. auf hohem Niveau

(+0.4%) stabil. Als aktueller und künftiger Wachstumstreiber erweist sich

der international unverändert dynamische Markt für Dichtheitsprüfungen von

Lithium-Ionen-Batterien und -Batterie-Modulen.

Die grössten prozentualen Umsatzsteigerungen erzielte INFICON im stark von

Gross-aufträgen des öffentlichen Sektors geprägten Markt für Security &

Energy: Im Jahresvergleich entspricht der Quartalsumsatz von USD 9.1 Mio.

einem Plus von 59.6%; gegenüber dem dritten Quartal konnte der Umsatz mit

93.6% fast verdoppelt werden. Hier fielen insbesondere die nun breit

angelaufenen Lieferungen des portablen Analysegeräts HAPSITE® ans

US-Verteidigungsdepartement ins Gewicht. INFICON beurteilt die Entwicklung

der nächsten Quartale positiv.

Der Bruttogewinn legte um 8.9% auf USD 73.5 Mio. zu, die Marge zeigt sich

gegenüber den letzten beiden Quartalen verbessert. Dennoch verdeutlicht die

im Vergleich zum Vorjahr leicht tiefere Bruttomarge von 46.1% weiterhin

erhöhte Material- und Logistikkosten sowie bestehende Engpässe in der

weltweiten Materialbeschaffung. Zum Jahresende hin zeichneten sich jedoch

erste Entspannungen ab. Die Ausgaben für die Technologie- und

Produktentwicklung blieben mit USD 11.7 Mio. auf hohem Niveau nahezu

konstant. Die übrigen Kosten stiegen leicht, was nicht zuletzt auf den

Jahresendspurt bei den Auslieferungen zurückzuführen ist. Der Betriebsgewinn

erreichte im Quartal USD 33.9 Mio., legte damit um 9.0% zu und entspricht

einer Betriebsgewinnmarge von 21.3% nach 21.5% vor Jahresfrist. Der

Nettogewinn erhöhte sich um 12.5% auf USD 29.6 Mio. gegenüber USD 26.3 Mio.

vor Jahresfrist. Damit steigerte sich die Nettogewinnmarge auf 18.6% vom

Umsatz. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich im vierten Quartal von USD

10.76 im Vorjahr auf neu USD 12.11.

Investitionen

INFICONs zweijähriges Investitionsprogramm, das die Kapazitäten um rund 50%

vergrössert, kam im vierten Quartal weitgehend zum Abschluss. Aufgrund des

Auftragsbestands sowie der erwarteten zukünftigen mittel- und langfristigen

Entwicklung werden die Investitionsprogramme nochmals erweitert.

Jahresergebnis 2022

Das Geschäftsjahr 2022 stellte INFICON vor etliche Herausforderungen, die in

der Rückblende allesamt gut gemeistert wurden: Trotz Engpässen in der

Beschaffung, laufenden Expansionsprojekten und damit einhergehenden Umbauten

und Prozessanpassungen in der Produktion sowie plötzlich notwendigen

Vorkehrungen in Anbetracht der unsicherer gewordenen Energieversorgung legte

der Jahresumsatz um 12.7% auf USD 581.3 Mio. zu. Unter Ausklammerung

geringer positiver Effekte aus Akquisitionen von 0.2 Prozentpunkten und

nachteiligen Währungseffekten von 5.2% lag das organische Wachstum im ganzen

Geschäftsjahr bei 17.7%.

Die stärkste Umsatzsteigerung verzeichnete INFICON im Markt Semi & Vacuum

Coating mit einem Plus von 16.8% auf USD 305.3 Mio. Damit machten die

Verkäufe in diesen Markt 52.5% des Gruppenumsatzes aus. Der zweitgrösste

Markt General Vacuum legte ebenfalls kräftig zu: Hier stieg der Umsatz um

13.9% auf USD 152.0 Mio., was 26.1% vom Gesamtumsatz entspricht. In

Lokalwährungen hat sich dieser Markt sogar noch dynamischer entwickelt. Die

Verkäufe im Markt Refrigeration, Air Conditioning & Automotive stiegen um

1.1% auf USD 100.9 Mio., womit ein Umsatzanteil von 17.4% auf diesen Markt

entfiel. Aufgrund der zum Jahresende anziehenden Lieferungen von

HAPSITE®-Analysegeräten

ergab sich auch im kleinsten Zielmarkt Security & Energy im Jahresvergleich

ein Plus von 9% auf USD 23.1 Mio. Dieser Zielmarkt trug damit unverändert

rund 4% zum Gruppenumsatz bei.

Ein Blick auf die regionale Umsatzverteilung zeigt, dass Asien auch 2022 mit

einem Umsatzanteil von 47.5% die wichtigste Marktregion blieb. Die Anteile

von Europa (25.0%) und Amerika (26.7%) blieben praktisch unverändert. Im

vierten Quartal legten im Jahresvergleich vor allem die Verkäufe in Amerika

(+26.6% auf USD 44.2 Mio.) und Europa (+5% auf USD 35.6 Mio.) In lokalen

Währungen gerechnet, legten die Verkäufe in Europa ebenfalls zweistellig zu.

Für das Geschäftsjahr resultierte eine gegenüber der Umsatzdynamik etwas

schwächere Steigerung des Bruttogewinns um 8.0% auf USD 266.7 Mio. Die oben

genannten Gründe drückten die Bruttogewinnmarge für das ganze Geschäftsjahr

von 47.9% im Vorjahr auf neu 45.9%. Die Ausgaben für Forschung und

Entwicklung von USD 45.5 Mio. blieben nahezu konstant, die allgemeinen

Kosten beliefen sich auf USD 109.6 Mio. und sind im Jahresvergleich

unterproportional gewachsen. INFICON schloss damit das anspruchsvolle

Geschäftsjahr trotz einigen Herausforderungen mit einem Betriebsgewinn von

USD 111.6 Mio., einem Plus von 11.2% und einer nur leicht tieferen

Betriebsgewinnmarge von 19.2% nach 19.5% im Vorjahr ab. Der Nettogewinn fiel

10.2% höher aus mit USD 88.5 Mio., oder USD 36.20 pro Aktie nach USD 32.87

für das Geschäftsjahr 2021.

Cashflow und Bilanz

Die Umsatzdynamik sowie die Absicherung der laufenden Produktion durch

höhere Lagerbestände liess das Working Capital auf USD 210 Mio. oder 32.9

Umsatzprozente steigen. Das nun fast abgeschlossene Expansionsprogramm

schlug im Berichtsjahr mit weiteren USD 34 Mio. zu Buche. INFICON erzielte

im vierten Quartal 2022 dennoch einen robusten betrieblichen Cashflow von

USD 14.9 Mio. Im ganzen Geschäftsjahr erwirtschaftete INFICON einen

betrieblichen Cashflow von USD 46.2 Mio. nach USD 85.1 Mio. im Vorjahr.

INFICON schloss das Jahr daher mit deutlich tieferen netto liquiden Mitteln

von USD 2.5 Mio. (Vorjahr USD 54.6 Mio.) ab. Die Bilanz weist mit 64.6%

(Vorjahr 69.2%) per Jahresende eine hohe Eigenmitteldecke auf.

Ausschüttungsvorschlag und Generalversammlung

Aktionäre sind nach der überstandenen COVID-19-Pandemie wieder herzlich zur

Generalversammlung vom 30. März 2023 eingeladen. Die Generalversammlung

findet im Campus Buchs der Fachhochschule OST statt. Vor dem Hintergrund des

Kapazitätsausbaus der vergangenen zwei Jahre, den damit verbundenen hohen

Investitionen von über USD 60 Mio. und den weiteren geplanten

Investitionsvorhaben für das zukünftige Wachstum schlägt der Verwaltungsrat

der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022 die Ausschüttung von CHF

18 als ordentliche Dividende vor. Dies entspricht einer nach wie vor hohen

Ausschüttungsquote von 54%. Lukas Winkler, CEO der INFICON Gruppe bis Ende

2022, wird der Generalversammlung als neues Mitglied des Verwaltungsrates

vorgeschlagen. Dr. Richard Fischer steht nicht mehr für eine neuerliche

Wiederwahl zur Verfügung. Die Einladung zur Generalversammlung mit der

vollständigen Traktandenliste und allen Anträgen des Verwaltungsrats ist

online abrufbar unter https://ir.inficon.com/annual-general-meetings/; sie

wird heute zudem den eingetragenen Namenaktionären versendet und im

Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert.

Ausblick 2023

INFICON beurteilt die Aussichten für die nächsten Quartale selbst in

Anbetracht aller globalen Unwägbarkeiten überwiegend optimistisch. Der hohe

Auftragsbestand, der laufende Bestellungseingang, die nun in Betrieb

genommenen Produktionserweiterungen und die Einschätzung der verschiedenen

Endmärkte lassen für das laufende Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von USD

570 Mio. bis USD 610 Mio. und eine Betriebsgewinnmarge von ungefähr 19%

erwarten.

Medien- und Analystenkonferenz

INFICON erläutert heute, 2. März 2023, um 09:00 Uhr den Abschluss des

vierten Quartals und des Geschäftsjahres 2022 detailliert an einer

englischsprachigen Medien- und Analystenkonferenz in Zürich, Zunfthaus zum

Rüden, Limmatquai 42, CH-8001 Zürich. Die Vorträge werden zudem über MS

Teams übertragen. Online-Teilnehmer werden gebeten sich unter

https://ir.inficon.com/conference-calls-or-webcasts/ in die Konferenz

einzuloggen. Die Präsentation wird um 07:00 Uhr im Investor-Relation-Bereich

der INFICON Website www.inficon.com publiziert.

Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht 2022

INFICONs Geschäftsbericht 2022 ist auf www.inficon.com im Bereich Investor

Relations oder direkt unter

https://ir.inficon.com/financial-results-and-presentations/ verfügbar.

Neben den Expansionsprojekten investierte INFICON im Berichtsjahr auch

beachtliche Mittel in die betriebliche Nachhaltigkeit. Im Werk Balzers wurde

die Haustechnik umfassend modernisiert. Durch Wärmerückgewinnung aus der

Produktion konnte der Heizbedarf in der Jahresbilanz praktisch halbiert und

künftig gegenüber früher um fast 90% reduziert werden. Der Strombezug aller

grossen Produktionsstätten wurde 2022 auf 100% erneuerbare Energie

umgestellt. Photovoltaik-Anlagen reduzieren den Netzbezug. Die

Umgebungs-gestaltung des Werks in Syracuse/New York wurde zur Stärkung der

Biodiversität naturnah gestaltet. Der wiederum ausgebaute, nach dem Global

Reporting Initiative (GRI) Standard erarbeitete und zertifizierte

Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert diese exemplarischen Beispiele und viele

weitere Fortschritte.

Kommunikationskalender 2023

Die Quartalsresultate fürs erste Quartal werden am 26. April 2023 um 07:00

Uhr mit einer Medienmitteilung und um 09:30 Uhr in einer erläuternden,

später auch archivierten Online-Konferenz in englischer Sprache bekannt

gegeben. Der Kommunikationskalender von INFICON wird laufend aktualisiert

und ist abrufbar unter https://ir.inficon.com/financial-calendar.

Informationen per E-Mail

Die neusten Informationen von INFICON werden Ihnen automatisch per E-Mail

zugestellt, wenn Sie sich im Bereich Investor Relations der INFICON Website

unter https://ir.inficon.com/contact-and-information-request/ für diesen

Service anmelden.

Hintergrundinformation zu INFICON

Vakuumprozessen steigern. Unsere Analyse-, Mess- und Kontrollprodukte sind

ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Gaslecksuche der Klima- und

Kühlgeräte-Herstellung und der Automobilindustrie, sowie für

Produktionsanlagenhersteller und Endverbraucher bei der komplexen

Fabrikation von Halbleitern und Dünnfilmbeschichtungen für optische

Instrumente, Flachbildschirme, Solarzellen und industrielle

Vakuumbeschichtungen. Weitere Anwender der Vakuumtechnologie sind: Life

Sciences, Forschung, Raum- und Luftfahrt, Verpackungen, Wärmebehandlung,

Laserschneiden und viele weitere Prozessindustrien. Unsere Expertise in der

Vakuumtechnologie kommt zudem in der Entwicklung von einzigartigen Geräten

zur Analyse giftiger Gase in der Notfallhilfe, der Sicherheitsüberwachung

und im Umweltmonitoring zum Einsatz. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der

Schweiz, verfügt über modernste Produktionsstätten in Europa, den USA und

China sowie Niederlassungen in China, Dänemark, Deutschland, Finnland,

Frankreich, Grossbritannien, Indien, Italien, Japan, Korea, Liechtenstein,

Mexiko, Schweden, der Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Die Namenaktien

von INFICON (IFCN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere

Informationen zu INFICON und unseren Produkten finden Sie auf unserer

Website www.inficon.com.

This press release and oral statements or other written statements made, or

to be made by us contain forward-looking statements that do not relate

solely to historical or current facts. These forward-looking statements are

based on the current plans and expectations of our management and are

subject to a number of uncertainties and risks that could significantly

affect our current plans and expectations, as well as future results of

operations and financial condition. We undertake no obligation to publicly

update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new

information, future events or otherwise.

