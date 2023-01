EQS-Adhoc: Hypoport SE: Hypoport SE setzt Anzahl neuer Aktien und Platzierungspreis für die neuen Aktien fest (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Hypoport SE: Hypoport SE setzt Anzahl neuer Aktien und Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

Hypoport SE: Hypoport SE setzt Anzahl neuer Aktien und Platzierungspreis für

die neuen Aktien fest

20.01.2023 / 07:53 CET/CEST

Hypoport SE setzt Anzahl neuer Aktien und Platzierungspreis für die neuen

Aktien fest

Berlin, 20. Januar 2023 - Der Vorstand der Hypoport SE ("Gesellschaft"; ISIN

DE0005493365; WKN 549336; Börsenkürzel HYQ) hat heute mit Zustimmung des

Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der

Gesellschaft gegen Bareinlage von EUR 6.493.376,00 um EUR 378.788,00 auf EUR

6.872.164,00 durch aus Ausgabe von 378.788 neuen, auf den Namen lautenden

Stückaktien ("Neue Aktien") unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten

Kapitals zu erhöhen ("Kapitalerhöhung"). Das gesetzliche Bezugsrecht der

Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die 378.788 Neuen Aktien mit

Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2022 wurden im Rahmen einer

Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

(Accelerated

Bookbuilding) bei qualifizierten Anlegern platziert.

Die Neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 132,00 je Neuer

Aktie zugeteilt. Der Discount zum Volumen gewichteten Durchschnittskurs der

letzten 3 Tage auf XETRA beträgt 4,0%. Der Bruttoemissionserlös aus der

Kapitalerhöhung beläuft sich daher auf rund EUR 50 Millionen. Der

Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll verwendet werden, die

außerordentlichen Wachstumschancen in der derzeitigen Phase des

Marktumbruchs in der Immobilienfinanzierung zu nutzen.

Die Neuen Aktien sollen voraussichtlich am oder um den 25. Januar 2023

prospektfrei zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse

(Prime Standard) zugelassen werden. Der erste Handelstag der Neuen Aktien

und die Lieferung der Neuen Aktien an die Investoren sollen am oder um den

27. Januar 2023 stattfinden.

Nach der Privatplatzierung werden die Gesellschaft und Ronald Slabke als

Großaktionär einer Lock-up Verpflichtung von 180 Tagen unterliegen. Die

Gesellschaft verpflichtet sich ohne Zustimmung der transaktionsbegleitenden

Bank unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in

Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung

durchzuführen. Ronald Slabke verpflichtet sich in der Lock-up Periode keine

Aktien der Gesellschaft zu verkaufen. Die Lock-up Verpflichtungen enthalten

jeweils marktübliche Ausnahmen.

Kontakt:

Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19

Email: ir@hypoport.de

°