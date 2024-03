EQS-Adhoc: Helvetica Swiss Commercial Fund erweist sich als resilient im Geschäftsjahr 2023: Stabile Mieterträge ermöglichen eine unveränderte Ausschüttung (deutsch)

Helvetica Swiss Commercial Fund erweist sich als resilient im Geschäftsjahr 2023: Stabile Mieterträge ermöglichen eine unveränderte Ausschüttung

Helvetica Swiss Commercial Fund erweist sich als resilient im Geschäftsjahr

2023: Stabile Mieterträge ermöglichen eine unveränderte Ausschüttung

05.03.2024 / 06:30 CET/CEST

Zürich, 5. März 2024 - Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) hat

das Geschäftsjahr 2023 mit einem im Vergleich zum Vorjahr stabilen Ergebnis

abgeschlossen. Das Vorgesuch zur Fusion mit dem Helvetica Swiss Opportunity

Fund (HSO Fund) wurde bei der FINMA eingereicht.

* Ausschüttung 2023 liegt mit CHF 5.35 pro Anteil unverändert auf dem

Stand des Vorjahres.

* Fremdfinanzierung wurde inklusive Erhöhung der Restlaufzeit auf 26.84

Prozent gesenkt.

* Vermietungsstand bleibt bei stabilem Mietertrag und stabiler

Bruttorendite auf hohem Niveau von 95 Prozent.

* Vorgesuch für die Fusion mit dem HSO Fund wurde im Februar 2024 bei der

FINMA eingereicht.

Portfoliomanagement

Mittels zwei Immobilienverkäufen, die über dem Verkehrswert von CHF 24 Mio.

lagen, senkte sich der Verkehrswert des Portfolios - unter Berücksichtigung

einer marktbedingten Bewertungskorrektur von -1.7 Prozent - gesamthaft um 5

Prozent auf CHF 720 Mio. Im Berichtszeitraum wurden keine neuen Immobilien

erworben. Per Ende des Geschäftsjahres 2023 umfasst der Fonds 33 gut

positionierte Kommerzliegenschaften, wovon 82 Prozent in der Deutschschweiz

liegen. Die generierten Mieterträge stammen zu 35 Prozent aus Büronutzung,

zu 22 Prozent aus Verkaufs- und zu 21 Prozent aus Gewerbeflächen. Aktive

Bemühungen des Asset Managements und langjährige Mieterbeziehungen halten

den Vermietungsstand auf einem hohen Niveau von 95 Prozent. Der konstante

Mietertrag in der Höhe von CHF 42 Mio. wie auch die stabile

Brutto-Soll-Rendite von 6.1 Prozent unterstreichen die Beständigkeit und

Werthaltigkeit des Liegenschaftsportfolios.

Finanzierungsstrategie

Die Fremdfinanzierungsquote konnte auf 26.84 Prozent gesenkt werden und

befindet sich per Ende 2023 im Zielkorridor von 25 bis 28 Prozent. Im

Einklang mit der an die derzeitigen Marktopportunitäten angepassten

Finanzierungsstrategie wurden neue Verbindlichkeiten langfristig

abgeschlossen. Inzwischen wurden 20 Prozent der Verbindlichkeiten mit einer

Laufzeit von mehr als einem Jahr angebunden.

Ausschüttung

Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2023 liegt mit CHF 5.35 pro Anteil

auf dem Niveau des Vorjahres, was einer Ausschüttungsrendite von 7.06

Prozent entspricht. Die Ausschüttung erfolgt mit Valuta-Datum 26. April 2024

(Ex-Datum 24. April 2024).

Fondsanteile

Per Ende Geschäftsjahr 2023 wurden 674'498 Anteile gekündigt. Dies

entspricht 16 Prozent der sich im Umlauf befindlichen Anteile. Die

Rückzahlung der per 31.12.2023 gekündigten Anteile erfolgt spätestens im

März 2025.

Ereignisse nach Bilanzstichtag

Bei zwei per Jahresende 2023 beurkundeten Verkäufen in Chiasso (TI) und in

Sissach (BL) mit einem totalen Verkehrswert von CHF 14 Mio. wurde die

Eigentumsübertragung im Februar 2024 vollzogen. Diese bereits erfolgten

Verkäufe werden die Fremdfinanzierungsquote auf rund 25 Prozent senken.

Weitere Verkäufe von nicht-strategischen Liegenschaften sind für das

laufende Jahr geplant.

Fusion mit Helvetica Swiss Opportunity Fund

Mit Entscheid des Verwaltungsrats der Helvetica Property Investors AG vom

10. August 2023, welcher am 1. November 2023 auch öffentlich kommuniziert

worden ist, sollen der HSC Fund (übernehmender Fonds) und der HSO Fund

(übertragender Fonds) zusammengelegt werden. Die Umsetzung ist unter

Vorbehalt der Genehmigung der FINMA bis Ende zweites Quartal 2024 geplant.

Das Vorgesuch für die Fusion wurde im Februar 2024 bei der FINMA

eingereicht. Je nach Marktentwicklung behält sich die Fondsleitung eine

spätere Vereinigung der beiden Fonds vor.

Weitere Details, Zahlen und Fakten finden sich im Geschäftsbericht 2023 des

HSC Fund: https://www.helvetica.com/produkte/download-center

Eckdaten HSC Fund

Eckdaten An- per per

ha- 31.12.2023 31.12.2022

ng

Valorennummer 33550793 33550793

ISIN CH03355079- CH03355079-

32 32

Erstliberierung 09.12.2016 09.12.2016

Ausgabe Fondsanteile A- - -

n-

z-

a-

h-

l

Anteile im Umlauf A- 4 342 851 4 342 851

n-

z-

a-

h-

l

Rücknahme Fondsanteile A- - -

n-

z-

a-

h-

l

Inventarwert pro Anteil1) C- 114.80 117.19

H-

F

Diskontierungssatz real / nominal % 3.48 / 3.45 /

4.78 4.49

Vermögensrechnung per per

31.12.2023 31.12.2022

Verkehrswert der Liegenschaften C- 1 719 930 756 152

H- 000 000

F

Gesamtfondsvermögen (GAV) C- 737 257 774 565

H- 548 608

F

Fremdkapitalquote2) % 32.38 34.29

Restlaufzeit Fremdfinanzierung2) J- 8 0.61 0.48

a-

h-

r-

e

Verzinsung Fremdfinanzierung2) % 8 1.94 1.29

Nettofondsvermögen (NAV)1) C- 498 565 508 955

H- 182 525

F

Erfolgsrechnung per per

31.12.2023 31.12.2022

Mietzinsund Baurechtszinseinnahmen C- 42 395 782 42 742 033

H-

F

Nettoertrag C- 27 485 105 29 302 060

H-

F

Restlaufzeit Mietverträge (WAULT)2) J- 3.73 3.72

a-

h-

r-

e

Unterhalt und Reparaturen C- 1 663 763 1 530 461

H-

F

Soll-Mietertrag p.a.3) C- 43 908 665 45 540 896

H-

F

Brutto-Soll-Rendite % 6.07 6.02

Brutto-Ist-Rendite % 5.79 5.73

Kennzahlen gemäss AMAS2) per per

31.12.2023 31.12.2022

Anlagerendite % 2.64 5.83

Ausschüttungsrendite % 12 7.06 5.46

Ausschüttung pro Anteil C- 12 5.35 5.35

H-

F

Ausschüttungsquote Payout-Ratio % 12 83.66 79.29

Eigenkapitalrendite Return on Equity % 2.52 5.56

(ROE)

Rendite des investierten Kapitals (ROIC) % 2.22 3.75

Agio / Disagio % -33.97 -16.38

Kurs pro Anteil C- 75.80 98.00

H-

F

Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) % 72.54 71.67

Fremdfinanzierungsquote % 26.84 28.74

Mietzinsausfallrate % 1 6.23 5.63

Fondsbetriebsaufwandquote TERREF GAV % 0.96 0.94

Fondsbetriebsaufwandquote TERREF MV % 1.92 1.58

Performance % -18.20 -10.81

1) Werte per 31.12.2021: Inventarwert pro

Anteil CHF 116.04 / Nettofondsvermögen

(NAV) CHF 503 944 221.

2) Die Kennzahlen wurden gemäss der AMAS

"Fachinformation Kennzahlen von

Immobilienfonds" vom 13.09.2016 (Stand

31.05.2022) berechnet.

3) Annualisierter Wert auf Basis

Bilanzstichtag. Per Berichtsdatum sind

94.8 Prozent der Mieterträge indexiert

und somit an die Inflation gebunden.

Die vergangene Performance ist keine

Garantie für zukünftige Entwicklungen und

berücksichtigt allfällige bei Zeichnungen

und Rücknahmen von Anteilen erhobene

Kommissionen und Kosten nicht.

Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN

CH0335507932

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist eine führende und

FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft.

Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen

Wert durch aktives und langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen

Immobilienanlagen mit soliden Renditen. Mit unserer voll integrierten

Immobilienanlageplattform decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab,

entwickeln kundenspezifische Anlagelösungen und stellen standardisierte

Anlageprodukte bereit: Der börsenkotierte HSC Fund für Kommerzimmobilien,

der HSO Fund für kommerzielle Spezialimmobilien und der HSL Fund für

Wohnimmobilien investieren schweizweit an attraktiven Standorten mit guter

Verkehrsanbindung zu regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement für

eine nachhaltige Zukunft berücksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen

Immobilienlebens- und Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell

verankert. www.helvetica.com

Helvetica Swiss Commercial Fund

Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer

Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in

Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen

der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung

ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite

Diversifikation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der

langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener

Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA

bewilligt. Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793;

ISIN CH0335507932

Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten

Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle

Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen

vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern,

die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der

langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener

Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist

von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Ticker Symbol

HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.

des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des

Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein

Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine

Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient

ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen

enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken

behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt

keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die

Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der

Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen

Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit

integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können

kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung

richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz

ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an

US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der

US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen

ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

°