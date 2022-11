EQS-Adhoc: Halbjahresergebnis 2022/23: Wachstum in allen Regionen und Fortschritte bei der Umsetzung strategischer Initiativen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Sonova Holding":

Halbjahresergebnis 2022/23: Wachstum in allen Regionen und Fortschritte bei der Umsetzung strategischer Initiativen

Sonova Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Halbjahresergebnis 2022/23: Wachstum in allen Regionen und Fortschritte bei

der Umsetzung strategischer Initiativen

Stäfa (Schweiz), 14. November 2022 - Sonova Holding AG, ein führender

Anbieter von Hörlösungen, gibt heute die Ergebnisse für das erste

Geschäftshalbjahr 2022/23 bekannt. Der Gruppenumsatz belief sich auf CHF

1'846,6 Mio., ein Anstieg von 17,9% in Lokalwährungen und 15,1% in Schweizer

Franken. Dabei steuerten das solide organische Wachstum von 5,0% und die

jüngsten Akquisitionen zum Wachstum bei. Der bereinigte Betriebsgewinn vor

akquisitionsbedingten Amortisationen (EBITA) stieg um 3,0% in Lokalwährungen

auf CHF 398,1 Mio., was einer Marge von 21,6% entspricht. Mehrere Faktoren

beeinflussten die Profitabilitätsentwicklung: dazu gehören das verhaltene

Wachstum in höherpreisigen Märkten, gestiegene Beschaffungskosten, die

erwartete Verwässerung durch erstmalige Konsolidierung der jüngsten

Akquisitionen sowie negative Währungseffekte. Der Ausblick für das

Geschäftsjahr 2022/23 gilt weiterhin. Sonova erwartet nun, das untere Ende

der prognostizierten Wachstumsspanne zu erreichen.

Arnd Kaldowski, CEO von Sonova, sagt: «Die Dynamik des globalen

Hörgerätemarktes hat sich im ersten Geschäftshalbjahr aufgrund des

schwierigen makroökonomischen Umfelds verlangsamt. Wir gehen davon aus, dass

diese Entwicklung im restlichen Verlauf des Geschäftsjahres anhalten wird.

Trotz der Herausforderungen haben wir in allen Geschäftsbereichen ein

solides Ergebnis erzielt und unsere Strategie weiter umgesetzt. Wir haben

bedeutende Schritte unternommen, die Digitalisierung des Kundenerlebnisses

sowie unsere Präsenz in wachstumsstarken Märkten auszubauen. Gleichzeitig

haben wir Innovationen vorangetrieben und unser Produktportfolio erweitert.

Zudem haben wir Massnahmen ergriffen, um den aktuellen Herausforderungen zu

begegnen sowie in künftiges Wachstum zu investieren.»

Kennzahlen Sonova Gruppe - Erstes Halbjahr 2022/23 in CHF Mio.

1H-202- 1H-202- Veränderung Veränderung in

2/23 1/22 in CHF Lokal-währungen

Umsatz 1'846,- 1'603,- 15,1% 17,9%

6 8

EBITA (bereinigt)1) 398,1 406,4 (2,0%) 3,0%

EBITA-Marge 21,6% 25,3%

(bereinigt)1)

Gewinn pro Aktie 4,90 4,86 0,8% 7,0%

(bereinigt, CHF)1)

Operativer Free Cash 185,3 337,3 (45,1%)

Flow

1) Non-GAAP-Finanzkennzahl bereinigt um Sondereffekte; Einzelheiten finden

Sie in der Tabelle "Überleitung von Non-GAAP Finanzkennzahlen" im

Finanzbericht des Halbjahresberichts 2022/23.

Zweistelliges Wachstum dank solidem organischem Wachstum und Akquisitionen

Im ersten Geschäftshalbjahr 2022/23 erzielte die Sonova Gruppe einen Umsatz

von CHF 1'846,6 Mio., ein Anstieg um 17,9% in Lokalwährungen bzw. 15,1% in

Schweizer Franken. Die Entwicklung in einigen wichtigen Märkten für

Hörlösungen war verhaltener als ursprünglich erwartet. Die erfolgreiche

Einführung der Plattform Phonak Lumity im August 2022 wirkte sich dagegen in

den letzten Monaten der Berichtsperiode positiv auf die Umsatzentwicklung

aus. Für die Gruppe ergab sich somit ein organisches Wachstum von 5,0%.

Akquisitionen trugen 12,9% zum Wachstum bei. Dazu gehören der signifikante

Ausbau unseres Audiological-Care-Netzwerks, insbesondere die Übernahme von

Alpaca Audiology in den USA, sowie die Übernahme der Sennheiser Consumer

Division. Deutlich negativ wirkten sich Wechselkursschwankungen aus. Die

Aufwertung des Schweizer Franken gegenüber einigen wichtigen Währungen

reduzierte den ausgewiesenen Umsatz um CHF 44,4 Mio. bzw. 2,8%.

Verhaltenes Wachstum in wichtigen höherpreisigen Märkten

Der Umsatz in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) stieg um

14,9% in Lokalwährungen. Das Wachstum wurde beeinträchtigt durch eine

schleppende Entwicklung des britischen Privatmarktes. Zudem war die

Entwicklung in Frankreich negativ, nachdem es in der Vorjahresperiode

aufgrund geänderter Erstattungsregelungen im Jahr 2021 zu einem starken

Anstieg der Marktvolumen gekommen war. Trotz des schwierigen

makroökonomischen Umfelds entwickelten sich verschiedene Märkte, wie

Deutschland, die Niederlande und Österreich, solide. Die unlängst

abgeschlossenen Akquisition der Sennheiser Consumer Division sowie der

weitere Ausbau unseres Audiological-Care-Netzwerks trugen ebenfalls positiv

zum Wachstum bei.

In den USA stieg der Umsatz um 14,2% in Lokalwährung. Dazu trug der Ausbau

unseres Audiological-Care-Netzwerks bei, insbesondere die Übernahme von

Alpaca Audiology. Nach einer starken Erholung in der Vorjahresperiode gab

der Privatmarkt in den USA im ersten Geschäftshalbjahr 2022/23 nach. Dies

beeinträchtige sowohl die Entwicklung der Stückzahlen als auch der globalen

durchschnittlichen Verkaufspreise. Teilweise kompensiert wurde dies durch

das positive Wachstum bei den Lieferungen an das US-amerikanische

«Department of Veterans Affairs» (VA), wo Sonova weiterhin eine führende

Position einnimmt.

Der Umsatz im übrigen Amerika (ohne USA) stieg um 16,1% in Lokalwährungen.

Unterstützt wurde dies durch Akquisitionen und eine solide Entwicklung in

Kanada. In der Region Asien/Pazifik (APAC) stieg der Umsatz um 47,1% in

Lokalwährungen, wobei die Übernahme der Sennheiser Consumer Division

deutlich zum Anstieg beitrug. Das Wachstum profitierte zudem angesichts der

Corona-Lockdowns in der Vorjahresperiode von einer schwachen Vergleichsbasis

in Australien sowie ergänzenden Akquisitionen in unserem

Audiological-Care-Geschäft.

Profitabilität durch Ländermix, Akquisitionen und ungünstige

Währungsentwicklung beeinflusst

Sonova trieb in der Berichtsperiode die Initiativen zur Optimierung der

Betriebsstrukturen weiter voran, was zu Restrukturierungskosten in Höhe von

CHF 2,8 Mio. (1H 2021/22: CHF 7,4 Mio.) führte. Aufgrund der Akquisition der

Sennheiser Consumer Division und von Alpaca Audiology verzeichnete die

Gruppe Transaktions- und Integrationskosten in Höhe von CHF 2,5 Mio. (1H

2021/22: Transaktionskosten von CHF 5,0 Mio.). Darüber hinaus entstanden

Kosten in Höhe von CHF 1,0 Mio. im Zusammenhang mit laufenden

Patentstreitigkeiten. Bereinigte Werte und Wachstumsraten in diesem

Finanzbericht klammern diese Posten aus. Für weitere Details verweisen wir

auf die Tabelle «Überleitung von Non-GAAP Finanzkennzahlen» im Finanzbericht

des Halbjahresberichts 2022/23.

Der ausgewiesene Bruttoertrag belief sich auf CHF 1'283,7 Mio. Der

bereinigte Bruttoertrag stieg um 12,3% in Lokalwährungen bzw. 8,6% in

Schweizer Franken auf CHF 1'284,4 Mio. Das vorstehend erwähnte verhaltene

Volumenwachstum in höherpreisigen Hörlösungsmärkten und Vertriebskanälen,

insbesondere im US-Privatmarkt, belastete die globalen durchschnittlichen

Verkaufspreise und somit die Bruttomarge. Die Entwicklung litt zudem unter

höheren Kosten für Transport und Komponenten, obwohl zum Ende der

Berichtsperiode gewisse positive Anzeichen zu bemerken waren. Zusammen mit

dem erwarteten Verwässerungseffekt aufgrund der Akquisition der Sennheiser

Consumer Division und der negativen Währungsentwicklung führte dies dazu,

dass die bereinigte Bruttomarge in Schweizer Franken um 4,2 Prozentpunkte

auf 69,6% zurückging. In Lokalwährungen sank die Bruttomarge um 3,5

Prozentpunkte.

Vor akquisitionsbedingten Abschreibungen beliefen sich die ausgewiesenen

betrieblichen Aufwendungen auf CHF 891,8 Mio. (1H 2021/22: CHF 787,8 Mio.).

Die bereinigten betrieblichen Aufwendungen vor akquisitionsbedingten

Abschreibungen stiegen um 17,2% in Lokalwährungen bzw. 14,1% in Schweizer

Franken auf CHF 886,3 Mio. (1H 2021/22: CHF 776,7 Mio.). Die Gruppe

investierte weiter in Innovation: Die bereinigten Ausgaben für Forschung und

Entwicklung (F&E) vor akquisitionsbedingten Abschreibungen stiegen um 3,8%

in Lokalwährungen auf CHF 119,2 Mio.

Die bereinigten Aufwendungen für Vertrieb und Marketing vor

akquisitionsbedingten Abschreibungen erhöhten sich um 22,7% in

Lokalwährungen auf CHF 613,1 Mio. Dies entspricht 33,2% des Umsatzes (1H

2021/22: 32,3%). Dieser Anstieg widerspiegelt zu einem grossen Teil

Verschiebungen im Umsatzmix, aufgrund des weiteren Ausbaus des

Audiological-Care-Geschäfts (bei dem das Verhältnis der Vertriebs- und

Marketingkosten zum Umsatz höher als in der restlichen Gruppe ausfällt)

sowie der Akquisition der Sennheiser Consumer Division. Die bereinigten

Administrationskosten vor akquisitionsbedingten Abschreibungen erhöhten sich

um 8,9% in Lokalwährungen auf CHF 154,0 Mio. und entsprachen 8,3% des

Umsatzes (1H 2021/22: 9,0%). Die bereinigten übrigen Aufwendungen betrugen

null (1H 2021/22: CHF 0,5 Mio.).

Der bereinigte Betriebsgewinn vor akquisitionsbedingten Abschreibungen

(EBITA) belief sich auf CHF 398,1 Mio. (1H 2021/22: CHF 406,4 Mio.), ein

Anstieg um 3,0% in Lokalwährungen bzw. ein Rückgang um 2,0% in Schweizer

Franken. Die bereinigte EBITA-Marge belief sich auf 21,6%. Dies entspricht

im Vergleich zur Vorjahresperiode einem Rückgang um 3,7 Prozentpunkte in

Schweizer Franken bzw. 3,2 Prozentpunkte in Lokalwährungen. Durch

Wechselkursentwicklungen reduzierte sich der bereinigte EBITA um CHF 20,4

Mio. und die Marge um 0,5 Prozentpunkte. Der ausgewiesene EBITA stieg in

Lokalwährungen um 4,7%, sank hingegen in Schweizer Franken um 0,5% auf CHF

391,8 Mio. (1H 2021/22: CHF 393,9 Mio.). Die akquisitionsbedingten

Abschreibungen beliefen sich auf CHF 28,0 Mio. (1H 2021/22: CHF 21,7 Mio.).

Der ausgewiesene Betriebsgewinn (EBIT) belief sich auf CHF 363,8 Mio. (1H

2021/22: CHF 372,2 Mio.), ein Plus von 2,9% in Lokalwährungen jedoch ein

Minus von 2,3% in Schweizer Franken. Der Nettofinanzaufwand, inklusive des

Ergebnisses von assoziierten Gesellschaften, sank von CHF 19,2 Mio. in der

Vorjahresperiode auf CHF 13,3 Mio. Die Ertragsteuern beliefen sich auf CHF

54,3 Mio. Dies entspricht einem zugrundeliegenden Steuersatz von 15,5% (1H

2021/22: 14,5%). Der unverwässerte Gewinn pro Aktie (EPS) belief sich auf

CHF 4,81, ein Zuwachs um 8,9% in Lokalwährungen bzw. 2,5% in Schweizer

Franken. Der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg um 7,0% in Lokalwährungen

bzw. 0,8% in Schweizer Franken auf CHF 4,90, verglichen mit CHF 4,86 in der

Vorjahresperiode.

Hörgeräte-Segment - Solides organisches Wachstum, ergänzt durch

Akquisitionen

Der Umsatz im Hörgeräte-Segment betrug CHF 1'703,2 Mio., ein Anstieg um

19,3% in Lokalwährungen bzw. 16,2% in Schweizer Franken gegenüber der

Vorjahresperiode. Beeinträchtigt wurde die Entwicklung durch ein verhaltenes

Volumenwachstum in höherpreisigen Hörlösungsmärkten und Vertriebskanälen,

insbesondere im US-Privatmarkt. Das organische Wachstum betrug 5,2%. Der

Umsatzbeitrag aus den Akquisitionen in der Berichtsperiode (einschliesslich

der Annualisierung der im Vorjahr getätigten Akquisitionen) belief sich auf

14,2% bzw. CHF 207,0 Mio. Dies beinhaltet die Übernahmen der Sennheiser

Consumer Division und Alpaca Audiology sowie kleinere ergänzende

Akquisitionen. Wechselkursschwankungen reduzierten den ausgewiesenen Umsatz

in Schweizer Franken um CHF 45,5 Mio. bzw. 3,1%. Das ausgewiesene

Umsatzwachstum betrug somit 16,2%.

Der Umsatz im Hörgerätegeschäft stieg um 5,3% in Lokalwährungen auf CHF

930,0 Mio. In den letzten Wochen der Berichtsperiode profitierte die

Umsatzentwicklung von der positiven Kundenresonanz auf die Ende August 2022

eingeführte Plattform Phonak Lumity. Veränderungen im Länder- und

Vertriebskanalmix belasteten die globalen durchschnittlichen Verkaufspreise.

Teilweise ausgeglichen werden konnte dies durch die jüngsten

Preiserhöhungen, die dem allgemeinen Inflationsdruck entgegenwirken sollen.

Das Audiological-Care-Geschäft wies einen Umsatz von CHF 640,1 Mio. aus, ein

Anstieg um 17,3% in Lokalwährungen. Das organische Wachstum belief sich auf

5,1% und profitierte von der soliden Entwicklung in Kanada, den

Niederlanden, Skandinavien und Österreich. Die Übernahmeaktivitäten blieben

hoch wobei Akquisitionen 12,2% zum Umsatzanstieg beitrugen. Unter

Berücksichtigung neu eröffneter Standorte erhöhte sich die Anzahl

audiologischer Fachgeschäfte in den letzten zwölf Monaten um circa 600 auf

rund 3'800. Einer der wichtigsten Treiber war dabei die unlängst erfolgte

Akquisition von Alpaca Audiology in den USA. Durch die zusätzlichen rund 220

Hörakustikgeschäfte konnte das Netzwerk von Sonova in den USA verdoppelt

werden.

Das kürzlich neu geschaffene Consumer-Hearing-Geschäft erzielte einen Umsatz

von CHF 133,0 Mio. Das Wachstum wurde vor allem durch das Geschäft mit

Premium-Kopfhörern getragen, wo im Mai 2022 die MOMENTUM True Wireless 3

Earbuds und im August 2022 die MOMENTUM 4 Wireless Kopfhörer erfolgreich

eingeführt wurden. Die Integration der Sennheiser Consumer Division

schreitet gut voran. Mit TV Clear lancierte der Geschäftsbereich unter der

Marke Sennheiser die erste von Sonova entwickelte Hörlösung.

Der ausgewiesene EBITA im Hörgeräte-Segment erreichte CHF 373,5 Mio., ein

Anstieg um 3,7% in Lokalwährungen. Der bereinigte EBITA stieg um 2,0% in

Lokalwährungen auf CHF 378,7 Mio., was einer Marge von 22,2% entspricht (1H

2021/22: 26,5%). Um die ungünstigen Wechselkursentwicklungen korrigiert,

ging die bereinigte EBITA-Marge um 3,8 Prozentpunkte gegenüber der

Vorjahresperiode zurück. Dies war in erster Linie auf Akquisitionen

zurückzuführen.

Cochlea-Implantate-Segment - Weitere Steigerung der Profitabilität

Das Cochlea-Implantate-Geschäft erzielte einen Umsatz von CHF 143,5 Mio. und

erzielte somit trotz Lieferengpässen einen Zuwachs um 3,0% in Lokalwährungen

bzw. 3,8% in Schweizer Franken. Gegenüber einer hohen Vergleichsbasis in der

Vorjahresperiode stieg der Umsatz mit Upgrades und Zubehör um 1,8% in

Lokalwährungen. Die Entwicklung wurde angetrieben durch den anhaltenden

Erfolg der Soundprozessoren Naída(TM) CI Marvel und Sky CI(TM) Marvel. Der Umsatz

von neuen Systemen stieg um 3,6% in Lokalwährungen. Das Wachstum wurde

beeinträchtigt durch Personalmangel in Krankenhäusern und den Auswirkungen

einer einstweiligen Verfügung in Deutschland, die Advanced Bionics den

Verkauf des Cochlea-Implantats HiRes(TM) Ultra 3D in und aus Deutschland

untersagte. Vor Kurzem wurde die einstweilige Verfügung vorläufig

ausgesetzt.

Der ausgewiesene EBITA im Cochlea-Implantate-Segment belief sich auf CHF

18,5 Mio. Der bereinigte EBITA betrug CHF 19,5 Mio. (1H 2021/22: CHF 18,0

Mio.). Die bereinigte EBITA-Marge verbesserte sich um 2,8 Prozentpunkte in

Lokalwährungen. Allerdings wurde dieser Anstieg durch ungünstige

Wechselkursentwicklungen weitgehend neutralisiert. Dies führte zu einer

Marge von 13,6% (1H 2021/22: 13,0%).

Cash Flow und Bilanz

Der Mittelzufluss aus Geschäftstätigkeit betrug CHF 303,0 Mio. (1H 2021/22:

CHF 409,8 Mio.). Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf den Anstieg des

Nettoumlaufvermögens zurückzuführen. Die Entwicklung wurde teilweise

getrieben durch den Rückgang der Rechnungsabgrenzungen, hauptsächlich

aufgrund des Zeitpunkts von Zahlungen im Zusammenhang mit verschiedenen

Projekten in allen Geschäftsbereichen. Sie widerspiegelt zudem eine Abnahme

der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen infolge der (wegen

Sicherheitsbeständen und Produktlancierungen erfolgten) Erhöhung von

Lagerbeständen zum Ende des Geschäftsjahrs 2021/22. Ausserdem trug der

Aufbau von Forderungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Sennheiser

Consumer Division zum Anstieg bei. Zusammen mit einer weiteren

Normalisierung der Investitionen nach der Pandemie resultierte dies in einem

operativen Free Cash Flow von CHF 185,3 Mio. (1H 2021/22: CHF 337,3 Mio.).

Der weiterhin rasche Ausbau unseres Audiological-Care-Netzwerks durch

ergänzende Akquisitionen führte zu einem Anstieg des Mittelabflusses für

Akquisitionen auf CHF 85,7 Mio. (1H 2021/22: CHF 73,7 Mio.). Insgesamt

resultierte ein Free Cash Flow von CHF 99,5 Mio. (1H 2021/22: CHF 263,6

Mio.). Der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeiten in Höhe von CHF 463,6

Mio. widerspiegelt die Dividendenzahlung in Höhe von CHF 267,6 Mio. sowie

Aktienrückkäufe in Höhe von CHF 339,2 Mio., insbesondere im Rahmen unseres

Aktienrückkaufprogramms. Dies wurde durch Nettoerlöse aus Kreditaufnahmen in

Höhe von CHF 195,0 Mio. teilweise kompensiert.

Die flüssigen Mittel beliefen sich auf CHF 279,6 Mio. Aufgrund der

vorstehend genannten Faktoren stieg das Nettoumlaufvermögen auf CHF 125,7

Mio. (Ende März 2022: CHF -15,0 Mio.). Das investierte Kapital erhöhte sich

auf CHF 3'498,1 Mio. gegenüber CHF 3'439,1 Mio. per Ende März 2022. Das

Eigenkapital der Gruppe in Höhe von CHF 2'000,8 Mio. entspricht einem

Eigenfinanzierungsgrad von 38,5% (Ende März 2022: 43,5%). Dieser Rückgang

ist in erster Linie auf Aktienerwerb im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms,

Dividendenzahlungen und auf negative Wechselkurseffekte zurückzuführen. Die

Rückkäufe von CHF 304,3 Mio. im Rahmen des neuen Programms wirkten sich auch

auf die Nettoverschuldung aus, die auf CHF 1'497,3 Mio., gegenüber CHF

1'006,3 Mio. per Ende März 2022 anstieg.

Ausblick 2022/23

Der im August 2022 veröffentlichte Ausblick für das Geschäftsjahr 2022/23

gilt weiterhin. Sonova erwartet nun, das untere Ende der prognostizierten

Wachstumsspanne von 15%-19% beim konsolidierten Umsatz und von 6%-10% beim

bereinigten EBITA zu erreichen (beides bei konstanten Wechselkursen). Dies

widerspiegelt die anhaltende Verlangsamung des globalen Hörgerätemarktes,

welche auf ein begrenztes Marktwachstum für den Rest des Geschäftsjahres

hindeutet, sowie das weiterhin schwierige makroökonomische Umfeld. Der

Ausblick berücksichtigt ausserdem die Auswirkungen der vorübergehenden

Aussetzung und der wenig wahrscheinlichen Verlängerung eines Liefervertrages

mit einem grossen Kunden in den USA. Die neue Hörgeräteplattform Phonak

Lumity sowie die jüngsten Akquisitionen werden jedoch in der zweiten

Jahreshälfte zum Umsatzwachstum beitragen. Durch strikte Kostenkontrolle und

die positiven Effekte der jüngsten globalen Preiserhöhungen können die

Auswirkungen des aktuell schwierigen Marktumfeldes teilweise ausgeglichen

werden.

Der vollständige Halbjahresbericht 2022/23 ist auf unserer Website verfügbar

unter:

https://www.sonova.com/de/finanzberichte

Die Präsentation der Halbjahresergebnisse 2022/23 ist abrufbar unter:

https://www.sonova.com/de/investorenpraesentationen

Über Sonova

Sonova ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um

das Thema Hören: von persönlichen Audiogeräten und drahtlosen

Kommunikationslösungen über audiologische Dienstleistungen bis hin zu

Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Die 1947 gegründete Gruppe hat ihren

Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz.

Sonova ist in vier Geschäftsfeldern tätig - Hörgeräte, Audiological Care,

Consumer Hearing und Cochlea-Implantate. Die Gruppe ist im Markt durch die

Kernmarken Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (unter Lizenz) und

Advanced Bionics sowie regional etablierte Marken vertreten. Über ein

breites globales Vertriebsnetzwerk betreut Sonova eine stetig wachsende

Anzahl von Kunden in mehr als 100 Ländern.

Im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,4 Mrd.

sowie einen Reingewinn von CHF 664 Mio. Die mehr als 17'000 Mitarbeitenden

von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision - eine Welt zu schaffen in der

jeder in den Genuss des Hörens kommt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com.

Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valoren-Nr. 1254978, ISIN: CH0012549785)

sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert. The securities of Sonova

have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of

1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or under the applicable

securities laws of any state of the United States of America, and may not be

offered or sold in the United States of America except pursuant to an

exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act

and in compliance with applicable state securities laws, or outside the

United States of America to non-U.S. Persons in reliance on Regulation S

under the U.S. Securities Act.

