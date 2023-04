EQS-Adhoc: H&K AG: Kapitalerhöhung (deutsch)

H&K AG: Kapitalerhöhung

^

EQS-Ad-hoc: H&K AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

H&K AG: Kapitalerhöhung

23.04.2023 / 17:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN,

KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE

VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE

EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER

VERÖFFENTLICHUNG.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

H&K AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen

zur Umwandlung von Hybriddarlehen in Eigenkapital

Oberndorf am Neckar, den 23. April 2023 - Der Vorstand der H&K AG

("Gesellschaft")

(ISIN DE000A11Q133 / WKN A11Q13) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats

eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre unter

teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2022 der Gesellschaft

beschlossen. Zu diesem Zweck soll das Grundkapital der Gesellschaft von EUR

27.640.920,00 um bis zu EUR 7.897.405,00 auf bis zu EUR 35.538.325,00 durch

die Ausgabe von bis zu 7.897.405 auf den Inhaber lautenden Stückaktien, mit

einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von je EUR 1,00 und

mit der gleichen Gewinnanteilsberechtigung wie alle anderen ausstehenden

Aktien der Gesellschaft, einschließlich voller Gewinnanteilsberechtigung für

das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr ("Neue Aktien"), erhöht

werden ("Kapitalerhöhung"). Das Bezugsverhältnis wurde auf 7:2 festgelegt,

d.h. sieben (7) bestehende Aktien der Gesellschaft berechtigen zum Bezug von

zwei (2) Neuen Aktien.

Die Kapitalerhöhung erfolgt sowohl gegen Bar- als auch gegen Sacheinlagen.

Den beiden Aktionären der Gesellschaft, COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DE L'EAU

S.A., Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg ("CDE"), und Alter Domus Trustee

Services (Malta) Limited, Malta, als Treuhänder des Valletta Benefit Trust,

Malta (zusammen mit CDE, "Einbringende Aktionäre"), wird damit die

Gelegenheit gegeben, ihre Rückzahlungsforderungen gegen die Gesellschaft aus

drei gewährten Gesellschafterdarlehen im Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR

95,0 Mio. (zusammen "Hybriddarlehen") (ohne aufgelaufene Zinsen) als

Sacheinlage einzubringen. Durch die Umwandlung der Hybriddarlehen, die

bislang nach dem Handelsgesetzbuch als Fremdkapital ausgewiesen werden, in

Eigenkapital, erwartet die Gesellschaft eine Verbesserung ihrer

Bilanzsituation und eine Reduzierung ihrer Verschuldung und damit der

Zinslast.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts ("Prospekt") durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") und der

Veröffentlichung des gebilligten Prospekts auf der Website der Gesellschaft

werden den bestehenden Aktionären der Gesellschaft (mit Ausnahme der

Einbringenden Aktionäre) im Rahmen der Kapitalerhöhung 801.624 Neue Aktien

im Wege des mittelbaren Bezugsrechts während der voraussichtlich am 26.

April 2023 (einschließlich) beginnenden und am 9. Mai 2023 (einschließlich)

endenden Bezugsfrist zu einem Bezugspreis von EUR 13,40 pro Neuer Aktie nach

Maßgabe der Bestimmungen und Bedingungen des voraussichtlich am oder um den

25. April 2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots angeboten

werden. Ein börslicher Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen.

Die Einbringenden Aktionäre werden zum unmittelbaren Bezug von 7.095.781

Neuen Aktien, ebenfalls zu einem Bezugspreis von EUR 13,40 pro Neuer Aktie,

zugelassen, welche sie auf der Grundlage von Investitionsvereinbarungen mit

der Gesellschaft direkt zeichnen, teilweise gegen Einbringung der

Hybriddarlehen (ohne aufgelaufene Zinsen) als Sacheinlagen und teilweise

gegen zusätzliche Bareinlagen.

Der maximale Bruttoemissionserlös der geplanten Kapitalerhöhung (ohne

Sacheinlagen) kann sich auf bis zu EUR 10,8 Mio. belaufen. Die Gesellschaft

beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für

Investitionen in Produktion und Infrastruktur an ihrem Standort in Oberndorf

am Neckar zu verwenden.

Weitere Informationen zu der Kapitalerhöhung sind auf der Website der

Gesellschaft (www.heckler-koch.com) im Bereich "Investor Relations -

Kapitalerhöhung 2023" zu finden.

Kontakt

H&K AG

Dr. Björn Krönert

CFO der H&K AG

Telefon: +49 7423 79-0

Fax: +49 7423 79-2350

E-Mail: info.ir@heckler-koch-de.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika

(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, eines jeden Bundesstaates

der Vereinigten Staaten und des District of Columbia, "Vereinigte Staaten"),

Kanada, Australien, Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der die

Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe rechtswidrig wäre,

veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Diese Mitteilung enthält

weder noch stellt sie ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Jurisdiktion dar, an

welche oder in welcher ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung

rechtswidrig wäre.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot der

Wertpapiere in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage des noch

von der BaFin zu billigenden Prospekts erfolgen. Eine Anlageentscheidung

über die Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des

Prospekts getroffen werden. Der Prospekt wird zeitnah nach Billigung durch

die BaFin veröffentlicht und auf der Internetseite der Gesellschaft

(www.heckler-koch.com) im Bereich "Investor Relations - Kapitalerhöhung

2023" kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die Billigung des Prospekts

durch die BaFin sollte jedoch nicht als Befürwortung der angebotenen

Wertpapiere verstanden werden. Anleger sollten Wertpapiere ausschließlich

auf der Grundlage des Prospekts erwerben und den Prospekt lesen, bevor sie

eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung zur Anlage in

die Wertpapiere verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu

verstehen.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme

Deutschlands ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die

"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU)

2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über

den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren

Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist

("Prospektverordnung"),

sind.

Diese Mitteilung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und

richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von

Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des

European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die

darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in

der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii) Personen, die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften,

Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen

sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer

Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and

Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von

Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf

(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).

Diese Mitteilung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die

keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Mitteilung nicht

handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit

in Wertpapieren der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur Verfügung

und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden

nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung ("Securities Act") oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines

Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten

registriert. Die Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten zum

Kauf angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder

von den Registrierungserfordernissen des Securities Act befreit. Die hierin

genannten Wertpapiere wurden von der U.S. Securities and Exchange

Commission, einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde in den

Vereinigten Staaten oder einer anderen US-amerikanischen Aufsichtsbehörde

weder genehmigt, noch abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der

vorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots der hierin genannten

Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Ein öffentliches Angebot dieser

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.

Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in Australien, Kanada oder

Japan oder an oder für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen,

Einwohnern oder Bürgern Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder

verkauft werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen"

darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den

gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des

Managements der Gesellschaft, welche die Gesellschaft nach bestem Wissen und

Gewissen gemacht hat, die aber nicht den Anspruch erheben, in der Zukunft

korrekt zu sein (insbesondere wenn sich solche zukunftsgerichteten

Informationen auf Angelegenheiten beziehen, die außerhalb der Kontrolle der

Gesellschaft liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für

den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten

und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener

Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und

Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen

beschrieben sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person

übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit

der in dieser Mitteilung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden

Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser

Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur

zum Zeitpunkt dieser Mitteilung Gültigkeit haben und dass weder die

Gesellschaft noch die begleitende Bank irgendeine Verpflichtung übernehmen,

sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder

Entwicklungen anzupassen. Sowohl die Gesellschaft als auch die begleitende

Bank und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich

jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu

korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen

oder aus anderen Gründen.

Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

23.04.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: H&K AG

Heckler & Koch-Straße 1

78727 Oberndorf am Neckar

Deutschland

Telefon: 07423 79-0

Fax: 07423 79-2350

E-Mail: info.ir@heckler-koch-de.com

Internet: www.heckler-koch.com

ISIN: DE000A11Q133, XS1649057640

WKN: A11Q13

Börsen: Paris, Börse Luxemburg (Euro MTF)

EQS News ID: 1613293

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1613293 23.04.2023 CET/CEST

°