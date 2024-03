EQS-Adhoc: HUBER+SUHNER trotz markantem Rückgang im Kommunikationsmarkt mit solider Betriebsergebnismarge (deutsch)

HUBER+SUHNER trotz markantem Rückgang im Kommunikationsmarkt mit solider Betriebsergebnismarge

^

HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

HUBER+SUHNER trotz markantem Rückgang im Kommunikationsmarkt mit solider

Betriebsergebnismarge

05.03.2024 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - 05.03.2024

Nettoumsatz nach Höchststand im Vorjahr organisch um 6.3 % tiefer -

EBIT-Marge mit 9.1 % innerhalb des mittelfristigen Zielbands - Konzerngewinn

von CHF 64.8 Mio. - Geldfluss aus Betriebstätigkeit von CHF 116 Mio. -

Wachstumsinitiativen insgesamt mit positivem Beitrag

Schlüsselzahlen

in CHF Mio. 2023 2022 Veränderung

in %

Gruppe

Auftragseingang 821.4 975.4 (15.8)

Nettoumsatz 851.1 954.6 (10.8)

Betriebsergebnis (EBIT) 77.6 103.2 (24.8)

in % vom Nettoumsatz 9.1 10.8

Konzerngewinn 64.8 85.2 (23.9)

in % vom Nettoumsatz 7.6 8.9

Freier operativer Cashflow 63.7 37.7 69.1

Segment Industrie

Auftragseingang 258.1 310.5 (16.9)

Nettoumsatz 285.3 298.0 (4.3)

Betriebsergebnis (EBIT) 46.8 63.4 (26.1)

in % vom Nettoumsatz 16.4 21.3

Segment Kommunikation

Auftragseingang 283.4 380.6 (25.6)

Nettoumsatz 280.3 385.9 (27.4)

Betriebsergebnis (EBIT) 13.7 34.2 (59.8)

in % vom Nettoumsatz 4.9 8.9

Segment Transport

Auftragseingang 279.9 284.4 (1.6)

Nettoumsatz 285.5 270.6 5.5

Betriebsergebnis (EBIT) 25.9 13.7 89.5

in % vom Nettoumsatz 9.1 5.1

In einem durch verschiedene Herausforderungen geprägten Umfeld gelang es

HUBER+SUHNER, das Gesamtjahr 2023 bei tieferen Volumina mit einem soliden

Ergebnis und innerhalb des mittelfristigen EBIT-Margenzielbands von 9-12 %

abzuschliessen.

Der Auftragseingang lag 2023 mit CHF 821.4 Mio. um 15.8 % unter dem sehr

hohen Vorjahreswert (CHF 975.4 Mio.) und blieb um 3.5 % unter dem

Nettoumsatz, was einer Book-to-Bill-Rate von 0.97 (VJ 1.02) entspricht. Nach

einem sehr starken Jahresbeginn, in dem die hohe Dynamik des Vorjahrs noch

Bestand hatte, änderten sich die Vorzeichen in vielen Zielmärkten

hinsichtlich der Geschäftsvolumina. Dies war auf hohe Lagerbestände bei

Kunden und in der gesamten Lieferkette sowie auf auslaufende 5G-Rollouts im

nordamerikanischen Markt zurückzuführen. Im Laufe des zweiten Halbjahres

stabilisierte sich das Geschäftsvolumen auf tieferem Niveau. Per Ende Jahr

lag der Auftragsbestand mit CHF 271.9 Mio. über dem Niveau des langjährigen

Durchschnitts.

Der Nettoumsatz erreichte im ersten Halbjahr 2023 genau den Wert der

Vorjahresperiode. Ab dem dritten Quartal folgte er der Entwicklung des

Auftragseingangs und lag zum Jahresende bei CHF 851.1 Mio., was einem

Rückgang von 10.8 % gegenüber dem Vorjahreswert (CHF 954.6 Mio.) entspricht.

Die signifikante Aufwertung des Schweizer Frankens während der

Berichtsperiode, die sich zum Jahresende hin sogar noch akzentuierte, wirkte

sich negativ auf den Umsatz aus. Bereinigt um Währungs-, Kupferpreis- und

Portfolioeffekte lag der Umsatzrückgang bei 6.3 %. Während sich die Umsätze

in Europa (-4 %) und Asien (+2 %) gegenüber Vorjahr nur marginal

veränderten, führte der oben erwähnte Rückgang im amerikanischen Markt (-36

%) zu einer markanten Verschiebung der Umsatzanteile nach Regionen: 55 % (VJ

51 %) in EMEA, 26 % (VJ 23 %) in APAC, 19 % (VJ 26 %) in den Amerikas.

Das operative Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 77.6 Mio. (VJ CHF 103.2 Mio.)

entspricht einer EBIT-Marge von 9.1 % (VJ 10.8 %). Vor dem Hintergrund des

herausfordernden Umfelds erachtet das Unternehmen das Ergebnis innerhalb des

mittelfristigen EBIT-Zielbands als solid. Die Grundlage dazu bildete die

Strategie der ausgewogenen Diversifizierung. Dank einer erneut sehr tiefen

Steuerrate erreichte der Konzerngewinn in Prozent des Nettoumsatzes 7.6 %

(VJ 8.9 %).

Die Bruttomarge erholte sich im Lauf des Jahres leicht und lag mit 35.3 %

(VJ 35.7 %) praktisch auf Vorjahresniveau. Mit CHF 57.4 Mio. für Forschung

und Entwicklung investierte das Unternehmen einen unverändert hohen Betrag

in die Zukunft, insbesondere zur weiteren Stärkung der fünf

Wachstumsinitiativen. Dank eines aktiven Kostenmanagements konnten die

Vertriebskosten nahezu im Gleichschritt mit der Entwicklung des

Geschäftsvolumens reduziert werden. Die Anzahl Mitarbeitende weltweit ging

im Berichtsjahr auf 4'109 (VJ 4'469) zurück. Im gleichen Zeitraum reduzierte

sich der Personalbestand in der Schweiz auf 1'153 (VJ 1'190).

Hohe Lagerbestände und ungünstige Wechselkursentwicklung als

Herausforderungen

Hohe Lagerbestände als Resultat der langen Wiederbeschaffungszeiten im

Nachgang zur Pandemie führten einerseits in der gesamten Lieferkette

kundenseitig zu zögerlicher Bestellungsauslösung und zogen andererseits

Wertberichtigungen auf den eigenen Lägern nach sich. Die Aufwertung des

Schweizer Frankens gegenüber den wichtigsten Lokalwährungen resultierte in

einem um rund CHF 40 Mio. tieferen Umsatz, währenddem kostenseitig lediglich

eine geringere Entlastung verzeichnet wurde.

Marktsegment Industrie mit geringerer Dynamik und tieferer Profitabilität

Im Marktsegment Industrie erstreckte sich der Abbau der Lagerbestände bei

den Kunden über das gesamte Berichtsjahr und wirkte sich deshalb auf die

Vergabe von Neuaufträgen aus. Der Auftragseingang ging um 16.9 % auf CHF

258.1 Mio. (VJ CHF 310.5 Mio.) zurück. Beim Nettoumsatz konnte organisch in

etwa das Niveau des Vorjahres erreicht werden. Effektiv resultierte ein

Minus von 4.3 % auf CHF 285.3 Mio. (VJ CHF 298.0 Mio.).

Die Entwicklung in den Teilsegmenten erfolgte gegenüber 2022 mit genau

umgekehrten Vorzeichen: Die Luft-, Raumfahrt und Wehrtechnik verzeichnete

prozentual ein zweistelliges Plus, die drei anderen Teilsegmente Prüf- und

Messtechnik, Allgemeine Industrie sowie Schnellladesysteme büssten im

zweistelligen Bereich ein. Besonders stark wurde die Nachfrage nach

Schnellladesystemen in den USA gebremst, wo Unsicherheiten hinsichtlich des

Ladestandards der Zukunft das Marktgeschehen prägten. Der Rückgang in der

EBIT-Marge auf 16.4 % (VJ 21.3 %) lässt sich mit einem veränderten

Produktmix in den meisten Teilsegmenten erklären.

Marktsegment Kommunikation mit Volumeneinbruch - EBIT-Margenrückgang dank

Kostenmassnahmen stabilisiert

Der signifikant schwächere Kommunikationsmarkt führte global zu deutlich

tieferen Volumina, von denen die gesamte Branche betroffen war. Gegenüber

dem sehr starken Vorjahresumsatz musste das Kommunikationssegment

insbesondere im zweiten und dritten Quartal einen markanten Einbruch

hinnehmen, zurückzuführen auf auslaufende 5G-Rollouts in Nordamerika und den

Abbau hoher Lagerbestände in der gesamten Lieferkette. Der Auftragseingang

ging um 25.6 % auf CHF 283.4 Mio. (VJ CHF 380.6 Mio.) zurück, der

Nettoumsatz verringerte sich um 27.4 % auf CHF 280.3 Mio. (VJ CHF 385.9

Mio.).

In diesem von deutlich tieferer Nachfrage geprägten Umfeld konnte gegen Ende

der Berichtsperiode insbesondere mit Mobilfunk-Rollouts in Asien sowie in

der Wachstumsinitiative Rechenzentren eine Belebung des Geschäfts

verzeichnet werden. Dank Massnahmen zur Reduktion der Kostenbasis und

Anpassungen der Kapazitäten an die tieferen Volumina war es innerhalb der

Berichtsperiode im Semestervergleich möglich, die EBIT-Marge im zweiten

Halbjahr zu verbessern und für das Gesamtjahr bei 4.9 % (VJ 8.9 %) zu

stabilisieren.

Marktsegment Transport steigert Umsatz - Profitabilität legt um vier

Prozentpunkte zu

Das Marktsegment Transport schaffte im Berichtsjahr den angestrebten

Turnaround und konnte das Jahr mit einem zum Vorjahr praktisch gleichen

Auftragseingang von CHF 279.9 Mio. (VJ CHF 284.4 Mio.) und einem

Umsatzwachstum von 5.5 % auf CHF 285.5 Mio. (VJ CHF 270.6 Mio.)

abschliessen.

Im Teilsegment Bahnen war nach der dreijährigen Durststrecke eine deutliche

Erholung der Nachfrage zu erkennen, was in der Berichtsperiode in einen

positiven Umsatzbeitrag mündete. Auch im Teilsegment Automotive resultierte

ein Umsatzwachstum, dank einem positiven Beitrag aus beiden

Wachstumsinitiativen Elektrofahrzeuge und Fahrassistenzsysteme. Die

EBIT-Marge im Marktsegment Transport legte im Berichtsjahr deutlich zu auf

9.1 % (VJ 5.1 %).

Berichterstattung zur Nachhaltigkeit

Die Verbindungslösungen von HUBER+SUHNER bedienen die Bedürfnisse der

Gesellschaft nach persönlicher Sicherheit, nahtloser Kommunikation sowie

umweltfreundlicher Mobilität und vereinen einen hohen Kundennutzen mit

Nachhaltigkeitskriterien. Die nichtfinanzielle Berichterstattung 2023

beschreibt die Fortschritte der HUBER+SUHNER Gruppe in Bezug auf die

Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie.

Aktienrückkaufprogramm: Antrag zur Kapitalherabsetzung an Generalversammlung

2024

Die unter dem per 30. März 2023 abgeschlossenen Aktienrückkaufprogramm

erworbenen Aktien entsprechen 5 % des Aktienkapitals und werden an der

ordentlichen Generalversammlung vom 27. März 2024 mittels

Kapitalherabsetzung zur Vernichtung vorgeschlagen.

Dividende

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung eine Dividende von CHF

1.70 (VJ CHF 2.10) pro Aktie vor. Damit beliefe sich die Ausschüttungsquote

auf 49 %.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2023 erzielte HUBER+SUHNER in Anbetracht des schwierigen

Geschäftsumfelds mit einer Betriebsergebnismarge innerhalb des

mittelfristigen Zielbands ein solides Ergebnis. Das organische Wachstum der

fünf strategischen Wachstumsinitiativen (Luft-, Raumfahrt und Wehrtechnik;

Rechenzentren, Elektrofahrzeuge, Fahrassistenzsysteme, Kommunikation im

Schienenverkehr) als Ganzes zeigt, dass das Unternehmen auf die richtigen

Endmärkte fokussiert und über die entsprechenden Lösungen mit hohem

Kundennutzen verfügt. Der Schlüssel für den zukünftigen Unternehmenserfolg

liegt in der hohen Innovationskraft, die tief in der Unternehmenskultur von

HUBER+SUHNER verankert ist und mit entsprechend hohen Investitionen

gefördert wird. Dies wiederum macht das Unternehmen gegenüber Veränderungen

im Marktumfeld oder unter erschwerten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in

Zukunft noch resilienter.

Mit Blick nach vorne lässt sich festhalten, dass das Industriesegment,

gestützt auf die rege Angebotsaktivität, die Talsohle erreicht haben dürfte.

Die sich zusehends normalisierenden Lagerbestände deuten auf eine Erholung

in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres hin. Im Kommunikationsmarkt zog

der Auftragseingang in den letzten Wochen bereits an und die konkreten

Anzeichen einer graduellen Erholung mehren sich. Dies sollte es dem

Kommunikationssegment ermöglichen, gegenüber dem zweiten Halbjahr 2023 zu

Wachstum zurückzufinden. Dem Transportsegment dürften die

Wachstumsinitiativen vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2024 zusätzliche

Impulse verleihen, womit die positive Entwicklung ihre Fortsetzung fände.

Bezüglich Umsatz setzt sich HUBER+SUHNER zum Ziel, 2024 organisch zurück auf

den Wachstumspfad zu finden. Das mittelfristige Zielband von 9-12 % für die

Betriebsergebnismarge bleibt unverändert. Für das laufende Geschäftsjahr

strebt das Unternehmen eine Betriebsergebnismarge in der unteren Hälfte des

Zielbands an. Voraussetzung für das Erreichen der EBIT-Guidance ist, dass

sich wichtige Einflussfaktoren wie Inflation, Wechselkurse und geopolitische

Spannungen nicht übermässig nachteilig auf die Umsatzvolumina auswirken.

Diese Medienmitteilung finden Sie auch unter

www.hubersuhner.com/de/newsroom/unternehmensnews/news-ad-hoc-news

Geschäftsbericht 2023 (Englisch) online interaktiv reports.hubersuhner.com

Geschäftsbericht 2023 (Englisch) Download Center ( Link)

Lagebericht 2023 als PDF ( Link)

Präsentation Medien- und Analystenkonferenz (in Englisch) ( Link)

Sämtliche Publikationen sowie die Definition der Alternativen

Performance-Kennzahlen sind abrufbar unter

www.hubersuhner.com/de/unternehmen/investoren/publikationen.

Medienmitteilung als PDF Link

Termine

27. März 2024 Generalversammlung (Rapperswil SG) Veröffentlichung

20. August 2024 Halbjahresbericht 2024 / Medienund Analystenwebcast

22. Oktober Nettoumsatz und Auftragseingang (9 Monate) 2024

2024 23. Januar Nettoumsatz und Auftragseingang (12 Monate) 2024

2025 11. März Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024 / Medienund

2025 2. April Analystenkonferenz und Webcast Generalversammlung

2025

HUBER+SUHNER AG

Patrick G. Köppe

Head Corporate Communications

Tumbelenstrasse 20

8330 Pfäffikon ZH

Schweiz

+41 44 952 25 60

pressoffice@hubersuhner.com

hubersuhner.com

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HUBER+SUHNER AG

Tumbelenstrasse 20

8330 Pfäffikon ZH

Schweiz

Internet: www.hubersuhner.com

ISIN: CH0030380734

Valorennummer: 3038073

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1851159

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1851159 05.03.2024 CET/CEST

°