EQS-Adhoc: HUBER+SUHNER schliesst öffentliches Aktienrückkaufprogramm ab (deutsch)

30.03.2023 / 19:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - 30.03.2023

Die HUBER+SUHNER AG gibt heute den Abschluss des im Oktober 2021 lancierten

Aktienrückkaufprogramms bekannt.

Mit dem Erreichen des angestrebten Rückkaufs von Aktien der HUBER+SUHNER AG

im Umfang von 5 % des Aktienkapitals ist das am 29. Oktober 2021 gestartete

Programm abgeschlossen. Dadurch wird eine nachhaltige Verdichtung des

Gewinns pro Aktie erzielt.

Die 1 010 000 Aktien der HUBER+SUHNER AG wurden zu einem Durchschnittspreis

von CHF 80.61 je Aktie via eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss

Exchange zurückgekauft. Die unter diesem Programm erworbenen Aktien werden

an der nächsten ordentlichen Generalversammlung vom 27. März 2024 mittels

Kapitalherabsetzung zur Vernichtung vorgeschlagen.

Weitere Informationen zum abgeschlossenen Aktienrückkaufprogramm sind

verfügbar unter

https://www.hubersuhner.com/de/company/investors/share-information

Diese Medienmitteilung finden Sie auch unter

https://www.hubersuhner.com/de/unternehmen/medien/news

Medienmitteilung als PDF Link

HUBER+SUHNER AG

Patrick G. Köppe

Head Corporate Communications

Tumbelenstrasse 20

8330 Pfäffikon ZH

Schweiz

+41 44 952 25 60

pressoffice@hubersuhner.com

hubersuhner.com

°