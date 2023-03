EQS-Adhoc: HUBER+SUHNER: Zuwahlen in den Verwaltungsrat (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Huber+Suhner":

HUBER+SUHNER: Zuwahlen in den Verwaltungsrat

01.03.2023 / 19:01 CET/CEST

Der Verwaltungsrat der HUBER+SUHNER AG hat anlässlich seiner heutigen

Sitzung beschlossen, an der Generalversammlung vom 29. März 2023 Marina Bill

sowie Kerstin Günther zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen.

Anlässlich der ordentlichen Generalversammlung der HUBER+SUHNER AG vom 29.

März 2023 wird der Verwaltungsrat die Zuwahl von zwei unabhängigen

Mitgliedern mit langjähriger, internationaler Berufserfahrung in den

wichtigen Zielmärkten Industrie und Kommunikation vorschlagen. Das Gremium

wird nach den Zuwahlen neu acht Mitglieder umfassen.

Marina Bill, schwedisch-schweizerische Doppelbürgerin, schloss ihr Studium

zum Master of Science in Industrial Engineering and Management am Royal

Institute of Technology, Stockholm (SE) ab. Sie ist seit 2018 als Group Vice

President Leiterin Marketing & Vertrieb von ABB Robotics und bekleidete

während insgesamt rund 25 Jahren bei ABB verschiedene Führungspositionen in

Schweden, Deutschland, England, den Philippinen und der Schweiz in den

Bereichen Netzautomation, Energieerzeugung und Netzwerkmanagement. Seit 2021

ist Marina Bill Vorsitzende von ADRA (Artificial Intelligence, Data and

Robotics Association) sowie seit 2022 von IFR (International Federation of

Robotics).

Kerstin Günther, deutsche Staatsangehörige, schloss ihr Studium zum Master

of Science in Electronics an der Technischen Universität, Breslau (PL) ab

und verfügt über einen MBA in Internationalem Management. Sie ist seit 2019

Finanz- und Technologievorstand des Helmholtz Zentrum München (DE). Zuvor

verbrachte sie ihre gesamte berufliche Tätigkeit in leitenden Positionen -

und in mehreren Ländern - der Telekommunikationsindustrie, davon 15 Jahre

bei der Deutschen Telekom. Dort war sie unter anderem für die Technologie

und IT in Europa sowie für das Netzwerk und die Investitionsplanung in

Deutschland zuständig und verantwortete den Aufbau einer Cloud-Plattform für

pan-europäische Netzwerkdienste.

«Der Verwaltungsrat freut sich, mit Marina Bill und Kerstin Günther zwei

starke Persönlichkeiten mit grosser internationaler Führungserfahrung in

unseren Zielmärkten Industrie beziehungsweise Kommunikation zur Wahl in den

Verwaltungsrat von HUBER+SUHNER vorschlagen zu können», so Urs Kaufmann,

Präsident des Verwaltungsrats.

