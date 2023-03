EQS-Adhoc: Der HSC Fund wird seinem Ruf als Dividendenperle mit einer um 5 Rappen höheren Ausschüttung von CHF 5.35 einmal mehr gerecht. (deutsch)

Der HSC Fund wird seinem Ruf als Dividendenperle mit einer um 5 Rappen höheren Ausschüttung von CHF 5.35 einmal mehr gerecht.

Der HSC Fund wird seinem Ruf als Dividendenperle mit einer um 5 Rappen

höheren Ausschüttung von CHF 5.35 einmal mehr gerecht.

Zürich, 01. März 2023 - Die Mietzinseinnahmen konnten auch im Geschäftsjahr

2022 trotz anspruchsvollem Marktumfeld gesteigert werden und der

Vermietungsstand erreichte mit 95.1% einen neuen Höchststand.

* Ausschüttungsrendite von 5.5% basierend auf dem Börsenkurs per

31.12.2022

* Die Anlagerendite konnte um 0.4% auf 5.8% erhöht werden

* Die Eigenkapitalrendite konnte im Vergleich zum Vorjahr von 5.2% auf

5.6% gesteigert werden

* Performance von -10.8% gegenüber dem Benchmark den SXI Real Estate

Funds Broad (-15.2%)

* Der Vermietungsstand konnte um 2.0% auf 95.1% erheblich gesteigert

werden

* Mietzinseinnahmen sind um 1.7% auf rund CHF 42.7 Millionen angestiegen

* Die Fremdfinanzierungsquote konnte auf 28.7% gesenkt werden

* Höherer Inventarwert (NAV) pro Anteil, der von CHF 116.04 auf CHF

117.19 gestiegen ist

* Immobilienportfolio erhöht sich ohne weitere Zukäufe um CHF 6.4

Millionen auf CHF 756.2 Millionen

Details zum Geschäftsjahr 2022

In einem anspruchsvollen Marktumfeld blickt die Fondsleitung auf ein

erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Ohne weitere Zukäufe ist der

Verkehrswert des Portfolios um 0.9% von CHF 749.8 Mio. auf CHF 756.2 Mio.

leicht angestiegen. Ebenso konnte der Vermietungsstand von 93.1% um 2.0

Prozentpunkte auf 95.1% erheblich gesteigert werden. Die spürbar erhöhte

Nachfrage nach Mietflächen hat dazu geführt, dass sich die jährlichen

Mietzins- und Baurechtszinseinnahmen um CHF 0.7 Mio. auf CHF 42.7 Mio.

erhöht haben. Doch nicht nur die Rahmenbedingungen haben sich verbessert,

sondern auch der Fonds selbst. Zudem hat sich das Ende der 15 Jahre

dauernden, deflationären Mietpreisentwicklungen in höheren Mietpreisen

niedergeschlagen. Der HSC Fund ist somit für die Zukunft bestens

positioniert und bildet einen soliden Schutz vor steigender Inflation, dies

dank einer hohen Indexierungsquote der Mietverträge von rund 92%.

Erfolgsrechnung

Im Geschäftsjahr 2022 lag der Fokus auf der Renditeoptimierung der

Bestandesliegenschaften, weshalb keine Transaktionen oder Kapitalerhöhungen

stattfanden. Im Berichtsjahr konnten leicht höhere Mietzins- und

Baurechtszinseinnahmen von gesamthaft CHF 42.7 Mio. verbucht werden. Dies

entspricht einer Zunahme von CHF 0.7 Mio. bzw. 1.7% und erklärt sich

hauptsächlich durch den Leerstandabbau und einer Verminderung der

Mietzinsausfälle. Die sonstigen Erträge reduzierten sich von CHF 0.8 Mio.

auf CHF 0.2 Mio., weshalb die gesamten Erträge mit CHF 43.0 Mio. gegenüber

dem Vorjahr mit CHF 42.8 Mio. stabil blieben. Die Aufwendungen betrugen CHF

13.7 Mio., was einer Abnahme von CHF 1.4 Mio. gegenüber dem Vorjahr mit CHF

15.1 Mio. entspricht. Dies erklärt sich hauptsächlich durch tiefere

Aufwendungen für Unterhalt und Reparaturen, weil im Berichtsjahr vermehrt

aktivierungsfähige Investitionen getätigt wurden.

Die realisierten Kapitalgewinne sanken um CHF 0.4 Mio. auf CHF 0.1 Mio.

gegenüber der Vergleichsperiode. Unter der Position nicht realisierte

Kapitalgewinne wurden die Marktwertanpassungen von CHF 3.1 Mio. als

Aufwertung auf dem Portfolio erfasst, während im Vorjahr Aufwertungen auf

dem Portfolio von CHF 2.0 Mio. verbucht wurden. Die Finanzierungskosten

wurden im Berichtsjahr mit durchschnittlich 1.29% verzinst. Der Anstieg

gegenüber der Vorperiode ist auf die Zinserhöhungen der Schweizerischen

Nationalbank SNB im Jahr 2022 zurückzuführen. Die Fondsleitung hat

entschieden, an der bisherigen Finanzierungsstrategie festzuhalten.

Vermögensrechnung

Der Verkehrswert des Portfolios ist um CHF 6.4 Mio. gestiegen und beträgt

per 31. Dezember 2022 CHF 756.2 Mio. gegenüber CHF 749.8 Mio. per Ende 2021.

Die Aufwertungen des Portfolios setzen sich aus Marktwertanpassungen und aus

aktivierten Investitionen zusammen. Das Gesamtfondsvermögen beträgt per

Stichtag CHF 774.6 Mio. Die flüssigen Mittel wurden um CHF 15.8 Mio. auf CHF

2.5 Mio. reduziert. Die liquiden Mittel wurden für die Ausschüttung,

getätigte Investitionen und den Abbau des verzinslichen Fremdkapitals

verwendet. Die sonstigen Vermögenswerte nahmen von CHF 9.3 Mio. um knapp CHF

3.3 Mio. auf CHF 12.6 Mio. zu. Nach Abzug der Verbindlichkeiten von CHF

241.9 Mio. und Liquidationssteuern von CHF 23.7 Mio. ergibt sich ein

Nettofondsvermögen von CHF 509.0 Mio. Dies entspricht einer Zunahme von CHF

5.0 Mio. gegenüber dem Vorjahr.

Die Fremdfinanzierungsquote konnte auf 28.74% gesenkt werden und liegt damit

deutlich unter dem regulatorischen Grenzwert. Per Ende Vorjahr lag die

Fremdfinanzierungsquote bei 31.04%.

Ausschüttung und Performance

Der HSC Fund ist erneut ein Outperformer mit einer Ausschüttungsrendite von

5.5% per 31.12.2022. Der Abbau des Leerstandes von 6.9% auf 4.9%

unterstreicht die Attraktivität der Liegenschaften und des Fonds. Als Folge

der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2021 von CHF 5.30 pro Anteil und dem

Gesamterfolg im Geschäftsjahr 2022 erhöhte sich der Nettoinventarwert von

CHF 116.04 um CHF 1.15 auf CHF 117.19 pro Anteil.

Unter Berücksichtigung der Ausschüttung für das Berichtsjahr 2021 von CHF

5.30 pro Anteil, erzielte der Fonds eine beachtliche Anlagerendite von 5.8%.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird eine Ausschüttung von CHF 5.35 pro Anteil

vorgenommen, was eine Steigerung von 0.9% gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Ausblick

Die Fondsleitung sieht weiterhin eine ungebrochen hohe Nachfrage nach

kommerziellen Mietflächen. Mit rund 92% indexierten Mietverträgen im Fonds,

ist der Anleger von der Inflation sehr gut geschützt. Dank dieses

Inflationsschutzes können die Mietzinseinnahmen durch Mietzinsanpassungen

kontinuierlich erhöht werden. Für den Fonds sehen wir auch 2023 ein

nachhaltiges Wachstum, dies dank Steigerungen der Mietzinseinnahmen und

weiterem Leerstandsabbau. Somit steht auch im Geschäftsjahr 2023 einer noch

höheren Ausschüttung als im Vorjahr nichts im Wege. Die Fondsleitung ist

bestrebt, die Ausschüttung gegenüber dem Vorjahr weiter zu erhöhen und peilt

CHF 5.40 pro Fondsanteil an. Entsprechend bleibt der Fonds eine

Dividendenperle unter den Schweizer Immobilienfonds und eine der absolut

auschüttungsstärksten Schweizer Immobilienfonds.

KENNZAHLEN

Vermögensrechnung Per 31.12.2022 Per 31.12.2021

Verkehrswert der Liegenschaften CHF 756 152 000 749 757 000

Gewichteter realer % 3.45 3.68

Diskontierungssatz

Gesamtfondsvermögen (GAV) CHF 774 565 608 781 320 903

Nettofondsvermögen (NAV) CHF 508 955 525 503 944 221

Fremdfinanzierungsquote % 28.74 31.04

Fremdkapitalquote % 34.29 35.50

Verzinsung Fremdfinanzierung % 1.29 0.30

Restlaufzeit Fremdfinanzierung Jahre 0.48 0.60

Inventarwert pro Anteil CHF 117.19 116.04

Anteile im Umlauf An- 4 342 851 4 342 851

zahl

Erfolgsrechnung 01.01.-31.12.20- 01.01.-31.12.20-

22 21

Mietzinsund CHF 42 742 033 42 035 693

Baurechtszinseinnahmen

Mietausfallrate % 5.63 6.45

Nettoertrag CHF 29 302 060 27 740 622

Gesamterfolg CHF 28 028 415 25 908 481

Restlaufzeit Mietverträge Jahre 3.72 3.90

(WAULT)

Betriebsgewinnmarge % 71.67 68.58

Der Jahresbericht 2022 des HSC Fund ist auf der Website der Fondsleitung

oder auch auf Swiss Fund Data verfügbar.

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs-

und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen

Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen

Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform

bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische

Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für

ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement für

verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen

Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.

Helvetica Swiss Commercial Fund

Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer

Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in

Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen

der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung

ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite

Diversifikation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der

langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener

Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht,

FINMA, bewilligt.

Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN

CH0335507932

