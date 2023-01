EQS-Adhoc: HIAG platziert erfolgreich festverzinsliche Anleihe über CHF 100 Mio. (deutsch)

HIAG platziert erfolgreich festverzinsliche Anleihe über CHF 100 Mio.

^

HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Anleiheemission

HIAG platziert erfolgreich festverzinsliche Anleihe über CHF 100 Mio.

17.01.2023 / 18:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art.53 KR

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA (USA)

AND TO UNITED STATES PERSONS, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EAA), THE UNITED

KINGDOM (UK) OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH PUBLICATION OR

DISTRIBUTION WOULD NOT BE IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS AND

REGULATIONS.

Medieninformation

Medieninformation (PDF)

Basel, 17. Januar 2023 - Die HIAG Immobilien Holding AG hat am 17. Januar

2023 erfolgreich eine festverzinsliche Anleihe über CHF 100 Mio. mit einem

Coupon von 3.13% und einer Laufzeit von 6 Jahren mit Verfall am 16. Februar

2029 am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die neuen Mittel werden zur

Refinanzierung der am 4. Juli 2023 auslaufenden Anleihe verwendet. Die

durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzverbindlichkeiten von HIAG

verlängert sich entsprechend.

UBS AG und Credit Suisse AG fungierten als Joint Lead Manager der

Transaktion. HIAG beantragt die Zulassung zum Handel der Anleihe an der SIX

Swiss Exchange.

Kontakt

Marco Feusi Chief Executive Officer T +41 61 606 55 00

[1]marco.feusi@hiag.com 1. mailto:marco.feusi@hiag.com

HIAG Immobilien Holding AG Aeschenplatz 7 4052 Basel T +41 61 606 55 00

[1]investor.relations@hiag.com [2]www.hiag.com 1.

mailto:investor.relations@hiag.com 2.

https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fww

w.hiag.com%2Fde%2F&data=05%7C01%7Cwalter.lutz%40hiag.-

com%7Cf89e5e4f645344c6b7e408dab6666cfa%7C6e92bd-

b89d6246629a06f093d47a1072%7C0%7C0%7C638022848271854573%7CUnknown%7CTWFp-

bGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQI-

joiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sda-

ta=TmTNetMEqr89MLLgUIYcoj6yPeZzjne3oDkyBMpvf8M%3D&reserved=0

Unternehmenskalender

13. März 2023 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2022

27. April 2023 Ordentliche Generalversammlung

28. August 2023 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2023

Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte

Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF

1.87 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.6 Mio.

m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 815'000 m² eine herausragende

Entwicklungspipeline mit derzeit 61 Projekten und einem erwarteten

Investitionsvolumen von CHF 3.07 Mrd. Das Portfolio umfasst 45 Areale mit

gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten

Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und

Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile

Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der

Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges

Wertsteigerungspotenzial.

Disclaimer

Diese Medieninformation sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht

zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und und an

Personen aus den Vereinigten Staaten, in den Europäischen Wirtschaftsraum

(EAA), in das Vereinigte Königreich (UK) sowie in andere Jurisdiktionen

bestimmt, in denen eine solche Veröffentlichung oder Verbreitung nicht im

Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften stehen würde und darf

nicht in solchen oder mittels Publikationen mit einer allgemeinen

Verbreitung in diesen verteilt oder dorthin weitergeleitet werden.

Diese Medieninformation dient Informationszwecken und stellt keine

Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren

dar. Sie gilt weder als Emissionsprospekt im Sinn von Art. 35 FIDLEG noch

als Kotierungsprospekt im Sinn des Kotierungsreglements der SIX Swiss

Exchange.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HIAG Immobilien Holding AG

Aeschenplatz 7

4052 Basel

Schweiz

Telefon: +41 61 606 55 00

Internet: www.hiag.com

ISIN: CH0239518779

Valorennummer: A113S6

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1537317

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1537317 17.01.2023 CET/CEST

°