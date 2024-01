EQS-Adhoc: HBM Healthcare Investments publiziert Quartalsbericht per 31. Dezember 2023 und Kennzahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2023/2024 (deutsch)

HBM Healthcare Investments publiziert Quartalsbericht per 31. Dezember 2023 und Kennzahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2023/2024

* Berichtsquartal schliesst mit Verlust von CHF 87 Millionen. Für die

9-Monatsperiode summiert sich der Verlust auf CHF 158 Millionen

* Ungünstige Währungsentwicklungen ausschlaggebend

* Wertentwicklung im Rahmen der Vergleichsindizes

Ungünstige Währungsentwicklungen ziehen HBM Healthcare in die Verlustzone

HBM Healthcare Investments schliesst das dritte Quartal des Geschäftsjahrs

2023/2024 per 31. Dezember mit einem Verlust von CHF 87 Millionen ab. Der

innere Wert je Aktie (NAV) ging um 5.1 Prozent auf CHF 225.03 zurück. Für

die ersten neun Monate summiert sich der Verlust auf CHF 158 Millionen, bei

einem Rückgang des NAV um 8.7 Prozent.

Ausschlaggebend für die negative Performance waren ungünstige Entwicklungen

in allen relevanten Investitionswährungen. In der 9-Monatsperiode per Ende

2023 summierten sich diese auf rund -8.5 Prozent. Gegenüber dem Schweizer

Franken verloren der US Dollar -8.1 Prozent, der chinesische Yuan -11.0

Prozent und der Euro -6.4 Prozent.

Entwicklungen im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen

Die börsenkotierten Unternehmen belasteten das 9-Monatsergebnis mit CHF -30

Millionen. Dabei stehen positive Marktpreisveränderungen von netto CHF +48

Millionen zu konstanten Wechselkursen negativen Währungsentwicklungen von

CHF -78 Millionen gegenüber.

* Aus den Übernahmen von ImmunoGen (durch AbbVie), Chinook Therapeutics

(durch Novartis) und Prometheus Biosciences (durch Merck) resultierte

ein Mehrwert von CHF 27 Millionen. Positive Wertenwicklungen auf

Grundlage von klinischen Studiendaten verzeichneten Biohaven (CHF 12

Millionen), Cytokinetics (CHF 11 Millionen) und ALX Oncology (CHF 10

Millionen).

* In Indien profitierten die Portfoliounternehmen von einem starken

lokalen Markt und legten ungeachtet der deutlichen Abwertung der Rupie

zum Schweizer Franken um CHF 17 Millionen zu.

* Auf der Verliererseite standen ohne nennenswerte unternehmensspezifische

Nachrichten Cathay Biotech (CHF -63 Millionen) und Mineralys

Therapeutics (CHF -18 Millionen). Aus der Beteiligung an Cathay Biotech

wurden aber bereits erste Gewinne im Umfang von einem Siebtel der

Position realisiert.

Entwicklungen im Portfolio der privaten Unternehmen

Die privaten Unternehmen belasteten das 9-Monatsergebnis mit CHF -96

Millionen. Davon entfielen CHF -49 Millionen auf Werteinbussen aufgrund von

neuen Finanzierungen oder nicht erreichten operativen Zielen und CHF -47

Millionen auf ungünstige Währungsentwicklungen.

Wertkorrekturen erfolgten bei ConnectRN (CHF -22 Millionen), Farmalatam (CHF

-18 Millionen), Sphingotec (CHF -9 Millionen) sowie Adrenomed, Odyssey

Therapeutics und Valcare (je CHF -4 Millionen). In der Mehrheit der Fälle

erachtet HBM Healthcare das Potenzial der Unternehmen aber als intakt und

geht davon aus, dass die Korrekturen von vorübergehender Natur sein werden.

Eine positive Wertanpassung erfuhr Upstream Bio (CHF +10 Millionen).

Fonds und übrige Vermögenswerte

Das Fondsportfolio belastete das Ergebnis mit CHF -22 Millionen. Davon

entfallen CHF -8 Millionen auf Wertanpassungen und CHF -14 Millionen auf

Währungen.

Aus den übrigen Vermögenswerten resultierte ein positiver Ergebnisbeitrag

von netto CHF 9 Millionen.

Vermögensallokation

Das Portfolio bleibt gut ausgewogen mit einem Anteil börsenkotierter

Unternehmen am konsolidierten Gesamtvermögen in Höhe von 46 Prozent (davon

23 Prozent vormals private Unternehmen), 36 Prozent private Unternehmen, 9

Prozent Fonds, 7 Prozent flüssige Mittel und 2 Prozent übrige

Vermögenswerte.

Der Bestand der flüssigen Mittel beläuft sich auf CHF 115 Millionen. Darin

nicht eingeschlossen sind rund CHF 30 Millionen, die beim Abschluss der

Übernahme von ImmunoGen durch AbbVie im ersten Quartal 2024 erwartet werden.

Für Aktienrückkäufe innerhalb des laufenden Aktienrückkaufprogramms wurden

rund CHF 8 Millionen eingesetzt.

Ausblick

Das Kalenderjahr 2024 hat für HBM Healthcare Investments erfreulich

begonnen:

* Ambrx Biopharma stimmte Anfang Januar einer Übernahme durch Johnson &

Johnson zu. Das Angebot in Höhe von USD 2 Milliarden entspricht einer

Prämie von mehr als 100 Prozent. HBM Healthcare wird mit USD 23

Millionen partizipieren und sieht die Transaktion als weiteren Indikator

dafür, dass die Übernahmeaktivitäten im Gesundheitssektor auch 2024 auf

einem hohen Niveau bleiben werden.

* Longboard Pharmaceuticals publizierte Anfang Jahr erste klinische Daten

zu Bexicaserin, ein Medikament zur Behandlung von Patienten mit

Entwicklungsstörungen und epileptischen Enzephalopathien (DEES).

Gestützt auf diese Daten vervierfachte sich die Marktkapitalisierung des

Unternehmens. Dies verdeutlicht, wie tief die Börsenbewertungen für in

der frühen klinischen Entwicklung tätige Unternehmen gefallen sind. HBM

Healthcare geht davon aus, dass sich das Bewertungsniveau dieser

Unternehmen über Zeit wieder normalisiert, wovon auch zahlreiche

Portfoliounternehmen profitieren würden.

* Aus dem Portfolio der privaten Unternehmen hat ArriVent Biopharma den

IPO-Prospekt für die beabsichtigte Kotierung an der Nasdaq

veröffentlicht. Dies lässt hoffen, dass sich auch das Marktumfeld für

Börsengänge wieder verbessert.

Insgesamt sind Zeichen einer Verbesserung des Marktumfelds zu erkennen.

Gleichzeitig dürfte aber auch die Volatilität im laufenden Jahr erhalten

bleiben.

Der Quartalsbericht Dezember 2023 ist auf der Webseite von HBM Healthcare

Investments unter www.hbmhealthcare.com/de/investoren/finanzberichte

einsehbar.

Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710

75 77,

andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

