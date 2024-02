EQS-Adhoc: Geschäftsjahr 2023 - Ziele erreicht, auf Kurs für nachhaltig profitables Wachstum (deutsch)

Geschäftsjahr 2023 - Ziele erreicht, auf Kurs für nachhaltig profitables Wachstum

* Mit einem EBIT von CHF 122,6 Mio., währungsbereinigt CHF 126,5 Mio.,

erreichte Implenia das gesetzte Ziel; Rekord-Konzernergebnis von CHF

141,8 Mio.

* Die Gruppe generierte einen Free Cash Flow von CHF 87,3 Mio. (exklusive

bezahlter Kaufpreis Wincasa) und verbesserte die Eigenkapitalquote auf

19,8%, währungsbereinigt auf 20,0%

* Alle Divisionen haben zum starken Gruppenergebnis beigetragen;

Auftragsbestand nach wie vor auf hohem Niveau

* Nachhaltigkeitsbericht 2023: starkes Engagement für eine nachhaltigere

Bau- und Immobilienbranche

* Implenia strebt für 2024 ein EBIT von CHF ~130 Mio. an und hält an den

mittelfristigen Finanzzielen fest

* Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Dividende von CHF

0.60 pro Aktie

Glattpark (Opfikon), 28. Februar 2024

«Implenia erreichte die Ziele für 2023 in einem herausfordernden

Marktumfeld», sagt CEO André Wyss, «das unterstreicht, dass wir mit unserem

starken Team und unserem umfassenden, integrierten Leistungsangebot

hervorragend positioniert sind. Unsere diversifizierten Leistungen sowie die

erweiterte Wertschöpfungskette ermöglichen nachhaltig profitables Wachstum.»

Mit einem EBIT von CHF 122,6 Mio., währungsbereinigt CHF 126,5 Mio.,

erreichte Implenia das gesetzte Ziel; Rekord-Konzernergebnis von CHF 141,8

Mio.

Implenia erzielte ein EBIT von CHF 122,6 Mio. (2022: CHF 138,9 Mio.,

inklusive überdurchschnittliche Erträge der Division Real Estate),

währungsbereinigt lag es bei CHF 126,5 Mio. Der Umsatz der Gruppe betrug CHF

3'596 Mio. (2022: CHF 3'538 Mio.), währungsbereinigt lag er deutlich über

Vorjahresniveau. Die EBIT-Marge betrug 3,4% (2022: 3,9%). Der

Auftragsbestand lag nach wie vor auf einem hohen Niveau von

währungsbereinigt CHF 7'293 Mio., beziehungsweise ausgewiesen CHF 6'985 Mio.

(2022: CHF 7'221 Mio.). Die strikte Anwendung von Value Assurance - dem

Risikomanagement von Implenia - stellt das solide Risiko- und Margenprofil

dieser Projekte sicher. Das Konzernergebnis lag auf einem Rekordstand von

CHF 141,8 Mio. (2022: CHF 106,0 Mio.), dank starker operativer Leistung und

Kapitalisierung von latenten Steuerforderungen auf Verlustvorträgen.

Die Gruppe generierte einen Free Cash Flow von CHF 87,3 Mio. (exklusive

bezahlter Kaufpreis Wincasa) und verbesserte die Eigenkapitalquote auf

19,8%, währungsbereinigt auf 20,0%

Implenia konnte das Eigenkapital im Geschäftsjahr 2023 um CHF 93,1 Mio. auf

CHF 575,8 Mio. (2022: CHF 482,7 Mio.) erhöhen. Die Gruppe verbesserte die

Eigenkapitalquote per 31. Dezember 2023 auf 19,8% (2022: 17,5%),

währungsbereinigt auf 20,0%. Damit wurde die finanzielle Stabilität weiter

gestärkt. Die Bilanzsumme stieg aufgrund der Akquisition von Wincasa auf CHF

2'906 Mio. (2022: CHF 2'753 Mio.). Der Free Cash Flow betrug CHF -12,7 Mio.

(2022: CHF 124,0 Mio.), respektive CHF 87,3 Mio., exklusive bereits

geleisteter Zahlung von CHF 100 Mio. für Wincasa.

Alle Divisionen haben zum starken Gruppenergebnis beigetragen;

Auftragsbestand nach wie vor auf hohem Niveau

Die Division Real Estate hat ein gutes EBIT von CHF 40,5 Mio. (2022: CHF

81,1 Mio.) erreicht, trotz einer marktbedingten Bewertungskorrektur aus der

Beteiligung an Ina Invest von CHF -4,2 Mio. Das Ergebnis ist nicht

vergleichbar mit der Vorjahresperiode aufgrund überdurchschnittlicher

Erträge aus Veräusserungen grosser Immobilienprojekte im ersten Halbjahr

2022. Nach einigen Devestitionen und Neuinvestitionen an attraktiven Lagen

in der Schweiz resultierte ein Buchwert des Real Estate Portfolios per

31.12.2023 von CHF 149 Mio. (2022: CHF 141 Mio.).

Die Division Buildings steigerte das EBIT weiter auf CHF 42,8 Mio. (2022:

CHF 35,4 Mio.). Zu dieser kontinuierlichen Verbesserung der Performance

haben beide Märkte Schweiz und Deutschland beigetragen. Mit einem EBIT von

CHF 6,7 Mio., nach Transaktions- und Integrationskosten sowie der

PPA-Abschreibungen, hat auch Wincasa bereits einen guten Ergebnisbeitrag

geleistet. Der Umsatz der Division stieg auf CHF 1'861 Mio. (2022: CHF 1'745

Mio.). Der Auftragsbestand war erwartungsgemäss tiefer und lag bei CHF 2'598

Mio. (2022: CHF 3'118 Mio.). Durch eine frühe Einbindung in die Projekte

sowie partnerschaftliche Zusammenarbeit schafft die Division Mehrwert für

die Kunden. In den wachsenden Bereichen Immobilien für das Gesundheitswesen

und für die Forschung sowie auch in der Modernisierung konnte die Division

neue Projekte gewinnen und ihre Kompetenzen erweitern.

Die Division Civil Engineering erzielte mit CHF 37,7 Mio. ein höheres EBIT

als im Vorjahr (2022: CHF 35,8 Mio.). Der Umsatz betrug CHF 1'846 Mio.

(2022: CHF 1'895 Mio.), währungsbereinigt CHF 1'947 Mio. Der Auftragsbestand

lag mit CHF 4'194 Mio. (2022: CHF 3'951 Mio.) über Vorjahresniveau, im

Einklang mit der strategischen Ausrichtung auf profitable und komplexe

Infrastrukturprojekte. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und umfassenden

Expertise für grosse Verkehrs- und Energieinfrastrukturprojekte ist die

Division eine gefragte Partnerin für öffentliche Auftraggeber. Damit trägt

die Division bei zur voranschreitenden Energiewende sowie zu einer

vernetzten Mobilität der Zukunft in Europa.

Die Division Specialties steigerte das EBIT inkl. Einmaleffekte auf CHF 7,6

Mio. (2022: CHF 4,4 Mio.). Der Umsatz betrug CHF 157 Mio. (2022: CHF 163

Mio.), währungsbereinigt lag er trotz Anpassungen des Portfolios der

Division auf Vorjahresniveau. Die strategischen Geschäftseinheiten sind

profitabel gewachsen. Der Auftragsbestand stieg auf CHF 193 Mio. (2022: CHF

152 Mio.) und lag damit signifikant über Vorjahresniveau. Die Division wird

ihre Kompetenzen im Bereich Planung und Engineering weiterhin mit der

Entwicklung und Skalierung kundenzentrierter Geschäftsmodelle erweitern, ihr

Portfolio weiter anpassen und sucht dabei nach attraktiven

Akquisitionsmöglichkeiten. Mit ihren innovativen Leistungen trägt die

Division zu einer nachhaltigen Entwicklung der Bau- und Immobilienindustrie

bei.

Nachhaltigkeitsbericht 2023: starkes Engagement für eine nachhaltigere Bau-

und Immobilienbranche

Erwiesene Planungs- und Ausführungskompetenz für nachhaltige Immobilien und

Infrastruktur wird von privaten und öffentlichen Kunden immer stärker

nachgefragt, insbesondere für grosse und komplexe Projekte. Implenia hat zum

Ziel, den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Bau- und Immobilienbranche zu

prägen. Die Gruppe publiziert seit 2012 einen Nachhaltigkeitsbericht gemäss

den Vorgaben der Global Reporting Initiative (GRI).

Die relevanten ESG-Ratings wie Sustainalytics (Industry Top Rated) und MSCI

(AAA) bestätigten auch im Jahr 2023 die führende Position von Implenia als

Branchenleader in der Nachhaltigkeit. EcoVadis hat der Gruppe 2023 erneut

den Goldstatus verliehen.

Basierend auf einer breit angelegten Portfoliostudie hat Implenia 2023 für

die eigenen Entwicklungsprojekte eine Dekarbonisierungsstrategie definiert,

die nun umgesetzt wird. Durch den klaren Fokus auf die nachhaltige

Bewirtschaftung von Immobilien kann Wincasa die für den CO2-Fussabdruck

ausschlaggebende Betriebsphase von Immobilien positiv beeinflussen. Aktuelle

Informationen zu Nachhaltigkeitsindikatoren und laufenden Massnahmen sowie

den aktuellen Bearbeitungsstand der Nachhaltigkeitsziele 2025 finden Sie im

heute publizierten Nachhaltigkeitsbericht 2023.

Implenia strebt für 2024 ein EBIT von CHF ~130 Mio. an und hält an den

mittelfristigen Finanzzielen fest

Implenia erwartet für das Gesamtjahr 2024 ein EBIT von CHF ~130 Mio.,

basierend auf dem starken operativen Geschäft in einem herausfordernden

Marktumfeld. Mittelfristig anvisiert die Gruppe eine EBIT-Marge von >4,5%

und eine Eigenkapitalquote von 25%.

Für grosse Immobilienprojekte an attraktiven, urbanen Lagen sowie für

komplexe Infrastrukturprojekte besteht eine hohe, weiterhin steigende

Nachfrage. Stimuliert wird sie durch die Megatrends Bevölkerungswachstum und

Urbanisierung, Energiewende sowie Investitionen in neue oder modernisierte

Verkehrs- und Energieinfrastruktur.

Mit dem umfassenden, integrierten Leistungsangebot entlang der gesamten

Wertschöpfungskette sowie sektorenorientierter Spezialisierung (Gesundheit,

Forschung, Verkehrs- und Energieinfrastruktur, etc.) ist Implenia in diesen

Bereichen hervorragend positioniert. Die Gruppe hat basierend auf

langjähriger Erfahrung umfassende Kompetenzen aufgebaut für ihr

differenziertes und skalierbares Leistungsangebot. Der Portfoliomix von

Immobilien- und Infrastrukturleistungen mit hoher Nachfrage ermöglicht

nachhaltig profitables Wachstum. Durch die Kombination von organischem und

anorganischem Wachstum, flankiert von einer Asset-light Strategie,

erschliesst die Gruppe zudem innovative, margenstarke Geschäftsfelder.

Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Dividende von CHF 0.60

pro Aktie

Implenia will die Aktionäre am zunehmenden Erfolg des Unternehmens

beteiligen. Aus diesem Grund wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung

vom 26. März 2024 beantragen, eine Dividende von CHF 0.60 (Vorjahr CHF 0.40)

pro Aktie auszuschütten. Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass Implenia

auch zukünftig kontinuierlich Dividenden ausschütten wird.

Schlüsselzahlen Gruppe

1.1.-31.12.- 1.1.-31.12.-

2023 2022

in TCHF in TCHF like for

like1

Konzernumsatz 3'595'909 3'538'344 1.6% 4.9%

EBIT 122'620 138'861

in % des Umsatzes 3.4% 3.9%

Konzernergebnis 141'757 105'963

in % des Umsatzes 3.9% 3.0%

Free Cash Flow exkl. IFRS (71'226) 90'122

16

Free Cash Flow (12'659) 123'997

Eigenkapital (per 31.12.) 575'775 482'670 19.3% 24.9%

Eigenkapitalquote in % 19.8% 17.5%

Auftragsbestand (per 6'985'442 7'221'306 (3.3%) 1.0%

31.12.)

Produktionsleistung 4'203'874 4'152'567 1.2% 4.0%

Mitarbeitende (FTE; per 9'056 7'639 18.5%

31.12.)

Ergebnis je Aktie, 7.69 5.68

unverwässert (in CHF)

1 Fremdwährungsbereinigt

Kontakt für Medien:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Kontakt für Investoren und Analysten:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

Geschäftsbericht 2023:

Den Geschäftsbericht 2023 können Sie über diesen Link aufrufen und als PDF

herunterladen.

Nachhaltigkeitsbericht:

Der ebenfalls heute publizierte neue Nachhaltigkeitsbericht steht auf der

Nachhaltigkeits-Page von Implenia zur Verfügung.

Webcast zur Analysten- und Medienkonferenz:

Heute findet von 12.30 bis 13.30 Uhr eine Analysten- und Medienkonferenz

statt. Unter folgendem Link können Sie am Webcast teilnehmen: Webcast

Analysten- und Medienkonferenz

Investoren-Agenda:

26. März 2024: Generalversammlung

21. August 2024: Halbjahresergebnis 2024, Analysten- und Medienkonferenz

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt,

realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und

Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland.

Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene

Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund

150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus

hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und

Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen

Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten

Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die

Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten

Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein

nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer

und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon

bei Zürich beschäftigt europaweit über 9'000 Mitarbeitende (FTE) und

erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. Das Unternehmen ist an

der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen

unter implenia.com.

