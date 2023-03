EQS-Adhoc: Gerichtliche Genehmigung der grenzüberschreitenden Verschmelzung der INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A. auf die AUSTRIACARD HOLDINGS AG (deutsch)

Gerichtliche Genehmigung der grenzüberschreitenden Verschmelzung der INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A. auf die AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Wien, am 16.03.2023

Gerichtliche Genehmigung der grenzüberschreitenden Verschmelzung der INFORM

P. LYKOS HOLDINGS S.A. auf die AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Wirksamwerden der Kapitalerhöhung

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ("Gesellschaft") teilt mit, dass die

grenzüberschreitende Verschmelzung zur Aufnahme der INFORM P. LYKOS HOLDINGS

S.A. ("INFORM") als übertragende Gesellschaft auf die Gesellschaft als

übernehmende Gesellschaft ("Grenzüberschreitende Verschmelzung") mit

Eintragung in das österreichischen Firmenbuch infolge der Genehmigung der

Grenzüberschreitenden Verschmelzung und der Eintragung in das

österreichische Firmenbuch durch das Handelsgericht Wien am 17.03.2023

rechtswirksam wird.

Mit Rechtswirksamkeit der Grenzüberschreitenden Verschmelzung (i) erwirbt

die Gesellschaft alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der INFORM im

Wege der Gesamtrechtsnachfolge und tritt von Gesetzes wegen in alle Rechte,

Rechtsverhältnisse, Verpflichtungen und Verbindlichkeiten der INFORM ein,

(ii) werden die Aktionäre der INFORM zu Aktionären der Gesellschaft und

(iii) wird die Gesellschaft zur Gesamtrechtsnachfolgerin der INFORM, welche

ohne Liquidation aufgelöst wird; die Gläubiger der INFORM werden damit zu

Gläubigern der Gesellschaft.

Infolgedessen endet das Listing der Aktien der INFORM an der Athener Börse

mit Wirkung zum 17.03.2023.

Mit Abschluss der Grenzüberschreitenden Verschmelzung und in Zusammenhang

mit der damit einhergehenden Übertragung sämtlicher Vermögenswerte und

Verbindlichkeiten der INFORM, einschließlich der Beteiligungen der INFORM an

den operativen Beteiligungsgesellschaften, welche die Information Management

Division der Gruppe bilden, auf die Gesellschaft wird das Grundkapital der

Gesellschaft durch Ausgabe von 1.314.867 neuen, auf Inhaber lautenden

Stammaktien im Nennbetrag von jeweils EUR 1 die "Neuen Aktien") an die

Aktionäre der INFORM auf insgesamt EUR 18.176.934 erhöht. Die

Kapitalerhöhung wird ebenfalls mit Eintragung in das österreichische

Firmenbuch am 17.03.2023 rechtswirksam.

Die Empfänger der Neuen Aktien sind diejenigen Personen, welche am letzten

Handelstag der Aktien der INFORM an der ATHEX, d.h. am 16.03.2023, im von

der ATHEXCSD verwalteten Dematerialized Securities System ("D.S.S.")

registriert sind. Die Neuen Aktien werden den Empfängern auf Basis des

genehmigten Umtauschverhältnisses (4,57104863077406 Aktien der INFORM werden

umgetauscht in 1 Neue Aktie) auf ihren beim D.S.S. geführten

Wertpapierdepots am oder um den 22.03.2023 gutgeschrieben.

Der Handel mit den Aktien der Gesellschaft wurde noch nicht aufgenommen. Die

Gesellschaft wird über den Beginn des Handels mit einer öffentlichen

Mitteilung informieren.

Der erwartete Zeitplan für die Umsetzung der Transaktion, wie in der von der

Gesellschaft veröffentlichten Mitteilung "Publication of the prospectus

relating to the listing of all shares of AUSTRIACARD HOLDINGS AG on Athens

Exchange and Vienna Stock Exchange" angegeben, welche auf die

Veröffentlichung des Prospekts vom 24.01.2023 Bezug nimmt, wird wie folgt

angepasst:

16.03.2023 Gerichtliche Genehmigung der Grenzüberschreitenden

Verschmelzung durch das österreichische

Firmenbuch-Gericht Letzter Handelstag der Aktien der

INFORM an der ATHEX Referenztag für die Festlegung der

Empfänger der Neuen Aktien

17.03.2023 Eintragung der Grenzüberschreitenden Verschmelzung in das

österreichische Firmenbuch (Datum der Rechtswirksamkeit

der Grenzüberschreitenden Verschmelzung) Delisting der

INFORM

21.03.2023 Zulassung der Neuen Aktien zum Handel an der ATHEX

22.03.2023 Gutschrift der Neuen Aktien auf die Wertpapierdepots der

Empfänger der Neuen Aktien

23.03.2023 Listing der Neuen Aktien an der ATHEX und der Wiener

Börse Erster Handelstag der Aktien an der ATHEX und der

Wiener Börse

Hinweis: Der obenstehende Zeitplan hängt von einer Reihe von

unvorhersehbaren Faktoren ab und kann sich daher ändern. In jedem Fall

werden die Investoren durch eine Mitteilung der Gesellschaft entsprechend

informiert.

Um den Prospekt betreffend die Zulassung der Aktien zum Handel und Listing

an der ATHEX und der Wiener Börse einzusehen, besuchen Sie bitte die Website

der Gesellschaft unter dem Link:

https://www.austriacard.com/investor-relations-

ac/listing-prospectus-relevant-documents/

Für mehr Informationen können Gesellschafter die Gesellschaft kontaktieren

(Markus Kirchmayr, Tel.: +43 1 61065 - 384).

Disclaimer:

Diese Mitteilung ist nicht als Angebot zum Verkauf von Wertpapieren oder als

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren im Sinne

von Artikel 2(1)(d) der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung")

und Artikel 58 des griechischen Gesetzes Nr. 4706/2020 innerhalb oder

außerhalb Österreichs oder Griechenlands gedacht und stellt kein solches

dar. Diese Mitteilung ist nicht als Werbung im Sinne von Artikel 2(k) der

Prospektverordnung und Artikel 63 des griechischen Gesetzes Nr. 4706/2020

innerhalb oder außerhalb Österreichs oder Griechenlands gedacht und stellt

keine solche Werbung dar und stellt keinen Prospekt im Sinne der

Prospektverordnung dar. Daher sollten Anleger keine Wertpapiere auf der

Grundlage dieser Mitteilung kaufen, es sei denn, sie stützen sich auf die

Informationen in Zusammenhang mit der Grenzüberschreitenden Verschmelzung,

die in dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Zulassung aller

Aktien der Gesellschaft zum Handel an der ATHEX und der Wiener Börse

veröffentlichten Prospekt enthalten sind.

