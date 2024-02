EQS-Adhoc: Emmi mit gutem Jahresergebnis auf Kurs (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Emmi":

Emmi mit gutem Jahresergebnis auf Kurs

29.02.2024 / 06:57 CET/CEST

Luzern, 29. Februar 2024 - Die Emmi Gruppe behauptete sich in einem

anhaltend anspruchsvollen Marktumfeld gut und verzeichnete 2023 ein breit

abgestütztes organisches Wachstum von 3.5 %. Der Umsatz stieg unter

Berücksichtigung negativer Währungs- und Akquisitionseffekte um 0.3 % auf

CHF 4'242.4 Millionen. Zur positiven organischen Entwicklung beigetragen hat

die konsequente Ausrichtung auf strategische Märkte und attraktive Nischen.

Dank bedeutender Fortschritte - insbesondere in der strategischen Nische der

gekühlten Premium-Desserts in den USA und Italien sowie in wichtigen

Wachstumsmärkten wie Chile und Mexiko -, der kontinuierlichen

Portfoliotransformation sowie konsequent umgesetzter Effizienzprogramme

konnte die Emmi Gruppe das Jahresergebnis deutlich verbessern. Das

bereinigte Ergebnis auf Stufe EBIT von CHF 295.4 Millionen und die

bereinigte Reingewinnmarge von 5.0 % lagen am oberen Ende der angestrebten

Bandbreite. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet die Emmi Gruppe mit einem

kurzfristig verhaltenen organischen Umsatzwachstum von 1 % bis 2 %, jedoch

weiter verbesserten Ergebnissen auf Stufe EBIT (CHF 295 Millionen bis CHF

315 Millionen) und Reingewinnmarge (5.0 % bis 5.5 %). Zudem bestätigt Emmi

die Mittelfristziele.

* Organisches Umsatzwachstum auf Gruppenstufe 3.5 % (Vorjahr: 7.0 %),

negativer Währungseffekt 2.2 %, negativer Akquisitionseffekt 1.0 %

* Organisches Wachstum in den Divisionen Schweiz 3.8 % und Americas 5.7 %,

leichter organischer Rückgang in der Division Europa 0.4 %

* Um den einmaligen Verlust aus der Veräusserung der Gläsernen Molkerei

bereinigtes EBIT mit CHF 295.4 Millionen am oberen Ende der angestrebten

Bandbreite (CHF 275 Millionen bis CHF 295 Millionen) und 11.0 % höher

als im Vorjahr (CHF 266.1 Millionen), bereinigte EBIT-Marge 7.0 %

(Vorjahr: 6.3 %)

* Um den einmaligen Verlust aus der Veräusserung der Gläsernen Molkerei

und den Gewinn aus dem Verkauf der Minderheitsbeteiligung an Ambrosi

bereinigter Reingewinn mit CHF 212.4 Millionen 9.3 % höher als im

Vorjahr (CHF 194.3 Millionen), bereinigte Reingewinnmarge mit 5.0 %

(Vorjahr: 4.6 %), ebenfalls am oberen Ende der angestrebten Bandbreite

(4.5 % bis 5.0 %)

* Fortschritte in der kontinuierlichen Portfoliotransformation und

Ausrichtung auf profitables Wachstum: aus der Veräusserung der Gläsernen

Molkerei und dem Verkauf der Minderheitsbeteiligung an Ambrosi

resultiert ein einmaliger Verlust von CHF 37.2 Millionen auf Stufe EBIT

und CHF 26.1 Millionen auf Stufe Reingewinn

* 7. Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht; Fortschritte bei Entwicklung

von Mitarbeitenden, nachhaltiger Milchwirtschaft und Reduktion der

eigenen Treibhausgasemissionen

* Antrag auf eine um 6.9 % höhere Dividende von CHF 15.50 pro Aktie

(Vorjahr: CHF 14.50) mit einer bereinigten Ausschüttungsquote von 39 %

(Vorjahr: 40 %)

* Ausblick 2024: organisches Umsatzwachstum 1 % bis 2 %, EBIT von CHF 295

Millionen bis CHF 315 Millionen, Reingewinnmarge von 5.0 % bis 5.5 %

«Mit unserem robusten Geschäftsmodell, unserer klaren Strategie und

deutlichen operativen Verbesserungen in unseren ausländischen Gesellschaften

konnten wir uns in einem schwierigen, von Inflation getriebenen Marktumfeld

behaupten und ein gutes Jahresergebnis 2023 ausweisen. Mit Weitblick,

verantwortungsvollem Handeln und Innovationskraft erzielten wir wichtige

Fortschritte entlang unserer Wachstumsprioritäten in den strategischen

Märkten und Nischen», so Ricarda Demarmels, CEO der Emmi Gruppe.

Kennzahlen Emmi Gruppe

in CHF Millionen 2023 2023 2022 2022

bereinigt* bereinigt**

Nettoumsatz 4'242 4'230

Umsatzwachstum in % 0.3 8.1

Organisches Umsatzwachstum in % 3.5 7.0

Akquisitionseffekt in % -1.0 2.1

Währungseffekt in % -2.2 -1.0

Betriebsergebnis vor Zinsen und 258.2 295.4 253.0 266.1

Steuern (EBIT)

in % vom Nettoumsatz 6.1 7.0 6.0 6.3

Reingewinn 186.3 212.4 182.5 194.3

in % vom Nettoumsatz 4.4 5.0 4.3 4.6

Investitionen in Anlagevermögen 145.1 206.2

(ohne Akquisitionen)

in % vom Nettoumsatz 3.4 4.9

Personalbestand (auf 9'346 9'368

Vollzeitbasis) per 31.12.

* Bereinigt um Sondereffekte von CHF 37.2 Millionen beim EBIT

beziehungsweise CHF 26.1 Millionen beim Reingewinn. Im Berichtsjahr

resultierten diese aus der Veräusserung der Gläsernen Molkerei sowie aus dem

Verkauf des Minderheitsanteils an der Ambrosi S.p.A.

** Der Bereinigungseffekt im Vorjahr bezieht sich auf eine ausserplanmässige

Wertberichtigung des Anlagevermögens bei der Gläsernen Molkerei. Er beträgt

CHF 13.1 Millionen auf Stufe EBIT beziehungsweise CHF 11.8 Millionen beim

Reingewinn.

Gutes Jahresergebnis in anspruchsvollem Marktumfeld

Die Emmi Gruppe steigerte ihren Jahresumsatz 2023 in einem anhaltend

anspruchsvollen, teils stark inflationären Marktumfeld auf CHF 4'242.4

Millionen (Vorjahr: CHF 4'230.0 Millionen). Das Umsatzwachstum von 0.3 %

setzt sich aus einer organischen Zunahme von 3.5 %, einem negativen

Währungseffekt von 2.2 % und einem negativen Akquisitionseffekt von 1.0 %

zusammen. Das breit abgestützte, preisgetriebene organische Wachstum liegt

damit in der Mitte der eigenen Prognose für das Geschäftsjahr. Dank der

fokussierten Strategieumsetzung, differenzierten Marktpositionen,

innovativen Marken und dem diversifizierten Produkt- und Länderportfolio

konnte die Emmi Gruppe weitere Fortschritte erzielen. Mehr Informationen zur

Umsatzentwicklung enthält die Medienmitteilung vom 25. Januar 2024.

Das gute Jahresergebnis 2023 ist insbesondere auf die auf nachhaltig

profitables Wachstum ausgerichtete Strategie, attraktive Marken- und

Nischengeschäfte und die Agilität der regional verankerten Organisation

zurückzuführen, was deutliche operative Verbesserungen bei verschiedenen

Gesellschaften ermöglichte. Damit konnte die Emmi Gruppe ein gutes Ergebnis

am oberen Ende der eigenen Prognose erreichen. Der Bruttogewinn stieg trotz

negativer Währungseffekte und des negativen Akquisitionseffekts aus der

Veräusserung der Gläsernen Molkerei auf CHF 1'555.2 Millionen (Vorjahr: CHF

1'483.1 Millionen). Die Bruttogewinnmarge stieg auf 36.7 % (Vorjahr: 35.1

%). Der Zuwachs reflektiert nebst dem organischen Wachstum in erster Linie

die kontinuierliche Portfoliotransformation und die operativen Fortschritte

mehrerer ausländischer Gesellschaften wie zum Beispiel Quillayes Surlat in

Chile, Emmi Dessert USA oder Emmi Dessert Italien. Unterstützend wirkten

zudem konsequent umgesetzte Effizienzprogramme, eine hohe Kostendisziplin

und die zeitlich verzögert wirksam gewordenen, verantwortungsvollen

Preiserhöhungen.

Der Personalaufwand stieg aufgrund inflationsgetriebener Erhöhungen der

Lohnkosten auf CHF 566.1 Millionen (Vorjahr: CHF 556.5 Millionen). Der

markante Anstieg des Sonstigen Betriebsaufwands auf - um den Verlust aus der

Veräusserung der Gläsernen Molkerei - bereinigte CHF 582.8 Millionen

(Vorjahr: CHF 556.3 Millionen) ist in erster Linie auf marktbedingt deutlich

höhere Kosten für Energie zurückzuführen. Hingegen konnten ebenfalls höhere

Aufwendungen für Marketing und Verkauf sowie Unterhalt und Reparaturen durch

deutlich tiefere Logistikkosten kompensiert werden. Damit belief sich das

bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)

auf CHF 413.0 Millionen (Vorjahr: CHF 379.3 Millionen). Die EBITDA-Marge

stieg damit von 9.0 % im Vorjahr auf bereinigt 9.7 % in der Berichtsperiode.

Die Abschreibungen und Amortisationen sanken in der Berichtsperiode von CHF

126.4 Millionen auf CHF 117.6 Millionen. Ohne Berücksichtigung der

ausserplanmässigen Wertberichtigung bei der Gläsernen Molkerei im Vorjahr

resultierte hingegen eine leichte Zunahme von CHF 4.3 Millionen. Das

bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich als

Konsequenz auf CHF 295.4 Millionen. Gegenüber dem bereinigten Vorjahr (CHF

266.1 Millionen) entspricht dies einem Anstieg von 11.0 %. Die resultierende

bereinigte EBIT-Marge von 7.0 % lag ebenfalls deutlich über der bereinigten

Vorjahresmarge von 6.3 %.

Der Reingewinn lag bereinigt um den Verlust aus der Veräusserung der

Gläsernen Molkerei und den Gewinn aus dem Verkauf der Minderheitsbeteiligung

an Ambrosi bei CHF 212.4 Millionen, womit der bereinigte Vorjahreswert von

CHF 194.3 Millionen um 9.3 % übertroffen wurde. Auch die Reingewinnmarge

konnte auf bereinigter Basis von 4.6 % im Vorjahr auf 5.0 % in der

Berichtsperiode deutlich verbessert werden.

Im Sinne einer kontinuierlichen Dividendenpolitik und auf Basis des guten

Ergebnisses und der soliden Bilanz, schlägt der Verwaltungsrat eine Erhöhung

der Dividende um 6.9 % auf CHF 15.50 pro Aktie (Vorjahr: CHF 14.50) vor.

Kontinuierliche Portfoliotransformation

Im Rahmen der kontinuierlichen und konsequenten Portfoliotransformation

sowie der Ausrichtung auf profitable, strategische Märkte und Nischen hat

Emmi am 6. Juli 2023 die Veräusserung der in Deutschland ansässigen

Gläsernen Molkerei GmbH angekündigt und diese am 14. August 2023 vollzogen.

Dieser Sondereffekt belastete das EBITDA und EBIT des Jahres 2023 mit CHF

37.2 Millionen und den Reingewinn mit CHF 28.9 Millionen. Ohne

Berücksichtigung des positiven Steuereffektes führte die Transaktion zu

einem Nettoabfluss von flüssigen Mitteln in der Höhe von CHF 11.5 Millionen.

Am 3. Juli 2023 wurde zudem der bereits im Jahr 2022 angekündigte Verkauf

der nicht-strategischen Minderheitsbeteiligung an Ambrosi S.p.A. vollzogen.

Dieser Sondereffekt hatte auf Stufe Reingewinn einen positiven Einfluss im

Betrag von CHF 2.8 Millionen und führte zudem zu einem Nettozufluss von

flüssigen Mitteln im Betrag von CHF 27.1 Millionen.

Verantwortungsvolles Geschäftsmodell

Verantwortungsvolles Handeln ist seit Generationen fest im Geschäftsmodell

der Emmi Gruppe verankert. Gemeinsam mit Partnern erarbeitete Emmi 2023

einen wissenschaftsbasierten Kriterienkatalog für nachhaltige Milch

ausserhalb der Schweiz. In der Schweiz wurden im ersten Projektjahr der

Brancheninitiative «KlimaStaR Milch» erste Hebel im Klimaschutz für eine

nachhaltigere Schweizer Milchwirtschaft identifiziert. Auf ihrem Weg zu

Netto-Null bis 2050 hat die Emmi Gruppe zudem die Nutzung erneuerbarer

Energien vorangetrieben und sich als Gründungsmitglied von RecyPac für die

schweizweite Kreislaufwirtschaft von Kunststoffverpackungen und

Getränkekartons engagiert. Schliesslich verfügen 57 % aller Mitarbeitenden

der Emmi Gruppe über einen individuellen Entwicklungsplan. Mehr

Informationen zum langjährigen Nachhaltigkeitsengagement sind im siebten

Nachhaltigkeitsbericht der Emmi Gruppe zu finden.

Kontinuität in Aufsicht und Führung

Die Generalversammlung hat Urs Riedener am 1. April 2023 zum neuen

Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Dem zurückgetretenen Präsidenten

Konrad Graber dankt Emmi für die strategisch grundsolide Aufstellung der

Emmi Gruppe und die langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit. Zudem ist

Nadja Lang seit dem 1. April 2023 Mitglied des Verwaltungsrats. Im

Berichtsjahr folgte die bisherige CFO Ricarda Demarmels Urs Riedener per 1.

Januar 2023 als CEO der Emmi Gruppe. Die Konzernleitung wurde mit Sacha D.

Gerber als neuen Chief Financial Officer seit 1. Juni 2023 und Raffael Payer

als neuen Chief Marketing Officer seit 1. Oktober 2023 komplettiert und ist

damit bestens für die Zukunft aufgestellt.

Steigendes Ergebnis 2024 erwartet trotz getrübter Konsumstimmung

Die Emmi Gruppe rechnet damit, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

im Jahr 2024 anspruchsvoll bleiben werden. Konjunkturelle Unsicherheiten -

geprägt von hartnäckig hohen Inflationsraten und Inputkosten, negativen

Wechselkurseffekten und geopolitischen Spannungen - haben in vielen für Emmi

relevanten Märkten zu einer getrübten Konsumstimmung geführt. Für 2024

erwarten die meisten dieser Märkte ein verhaltenes Wirtschaftswachstum,

einige sogar mit rezessiver Tendenz. Dieses Marktumfeld wird voraussichtlich

kurzfristig auch das Umsatzwachstum von Emmi beeinträchtigen. Die Emmi

Gruppe wird deshalb weiterhin gewohnt diszipliniert und umsichtig agieren,

um dem anhaltenden Margendruck zu begegnen. Zudem wird die Gruppe weiterhin

Effizienz- und Kosteneinsparungsprogramme durchführen, wo notwendig

verantwortungsvolle Verkaufspreiserhöhungen umsetzen sowie an ihrer

kontinuierlichen Portfoliotransformation entlang der strategischen

Prioritäten festhalten.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Emmi ein organisches Umsatzwachstum von

1 % bis 2 %, was aufgrund der Unsicherheiten bei der Volumenentwicklung

unter den mittelfristigen Erwartungen von 2 % bis 3 % liegt. In Bezug auf

die Schweiz liegt das erwartete organische Wachstum im Rahmen der

mittelfristigen Erwartungen bei 0 % bis 1 %. Was das Auslandsgeschäft

betrifft, so wird ein organisches Umsatzwachstum in der Division Americas

von 2 % bis 4 % und in der Division Europa von 0 % bis 1 % erwartet. In

vielen Auslandsmärkten führten Kaufkraftverluste aufgrund der hohen

Inflationsraten der vergangenen zwei Jahre temporär zu einer getrübten

Konsumstimmung. Zudem hemmt der starke Schweizer Franken das Geschäft mit

Schweizer Exportprodukten. Daher erwartet Emmi in den Divisionen Americas

und Europa kurzfristig im Jahr 2024 ein unter der Mittelfristerwartung

liegendes organisches Umsatzwachstum. Auf EBIT-Stufe rechnet Emmi dank

weiteren operativen Verbesserungen und ihrer kontinuierlichen

Portfoliotransformation mit einem steigenden Ergebnis von CHF 295 Millionen

bis CHF 315 Millionen und einer steigenden Reingewinnmarge zwischen 5.0 %

und 5.5 %. Emmi bestätigt zudem die Mittelfristziele hinsichtlich

organischem Umsatzwachstum, Reingewinnmarge, ROIC und Ausschüttungsquote.

Prognose 2024

* Organisches Umsatzwachstum Gruppe: 1 % bis 2 %

* Organisches Umsatzwachstum Division Schweiz: 0 % bis 1 %

* Organisches Umsatzwachstum Division Americas: 2 % bis 4 %

* Organisches Umsatzwachstum Division Europa: 0 % bis 1 %

* EBIT: CHF 295 bis CHF 315 Millionen

* Reingewinnmarge: 5.0 % bis 5.5 %

Mittelfristige Prognose

* Organisches Umsatzwachstum Gruppe: 2 % bis 3 %

* Organisches Umsatzwachstum Division Schweiz: 0 % bis 1 %

* Organisches Umsatzwachstum Division Americas: 4 % bis 6 %

* Organisches Umsatzwachstum Division Europa: 1 % bis 3 %

* Reingewinnmarge: 5.5 % bis 6.0 %

* Kapitalrendite (ROIC): Trend zur Verbesserung

* Ausschüttungsquote: 35 % bis 45 %

Emmi veröffentlicht am 14. August 2024 um 7:00 Uhr die Halbjahresergebnisse

2024.

Über Emmi

Emmi ist die führende Herstellerin von hochwertigen Milchprodukten in der

Schweiz. Ihre Wurzeln reichen bis 1907 zurück, als sie durch milchbäuerliche

Genossenschaften in der Region Luzern gegründet wurde. Mit einer klar

ausgerichteten Strategie, innovativen Produkten und über die Schweiz hinaus

etablierten Markenkonzepten wie Emmi Caffè Latte oder Kaltbach Käse hat sich

Emmi zu einer international tätigen, börsennotierten Unternehmensgruppe

(EMMN) mit einer starken lokalen Präsenz in 14 Ländern entwickelt.

Das Geschäftsmodell von Emmi basiert traditionell auf einem sorgsamen Umgang

mit Natur, Tier und Mensch. So schafft Emmi die besten Milchmomente heute

und für kommende Generationen und leistet auch in ländlichen Regionen einen

Beitrag zur Wertschöpfung. Seine Qualitätsprodukte vertreibt das Unternehmen

in rund 60 Ländern und stellt diese an 57 eigenen Produktionsstandorten in

elf Ländern her. Mit mehr als 9'000 Mitarbeitenden, von denen rund 70 %

ausserhalb der Schweiz tätig sind, erwirtschaftete die Emmi Gruppe 2023

einen Umsatz von CHF 4.2 Milliarden.

