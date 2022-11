EQS-Adhoc: Edisun Power Europe AG: Neue Photovoltaikanlage von 23 MW startet Solarstromproduktion (deutsch)

Edisun Power Europe AG: Neue Photovoltaikanlage von 23 MW startet Solarstromproduktion

Edisun Power Europe AG: Neue Photovoltaikanlage von 23 MW startet

Solarstromproduktion

11.11.2022 / 18:00 CET/CEST

Zürich, 11. November 2022, 18 Uhr

Neue Photovoltaikanlage mit 23 MW startet Solarstromproduktion

Die Edisun Power Gruppe hat eine weitere Anlage in Portugal von 23.4 MW

Leistung ans Stromnetz angeschlossen

Der Anschluss der Anlage «Betty» erhöht die total installierte

Solarproduktionskapazität der Edisun Power Gruppe auf 107.1 MW. Die

jährliche zusätzliche Stromproduktion wird auf über 41'000 MWh geschätzt.

Verbaut wurden über 46'000 Solarmodule auf einer Fläche vergleichbar mit 23

Fussballfeldern. Dies entspricht dem durchschnittlichen Stromverbrauch von

über 9'000 Vier-Personen-Haushalten in der Schweiz bei einem angenommenen

Verbrauch von 4'500 KWh pro Haushalt. Die Profitabilität der neuen Anlage

ist vergleichbar mit jener der Anlage Mogadouro (49 MW). Auch ohne

Einspeisevergütungen wird eine EBITDA-Marge von über 80% erwartet.

Weitere Informationen und Video zum Bau der Anlage sind auf der Webseite

verfügbar:

https://www.edisunpower.com/de/home-de

Kontakt:

Dr. René Cotting, +41 44 266 61 20, info@edisunpower.com

Edisun Power Gruppe

Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die

Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern.

Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit

September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun

Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch

internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das

Unternehmen 39 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien,

Frankreich, Italien und Portugal. Mit einem gesicherten Portfolio von

Projekten in Entwicklung von über 900 MW ist das Unternehmen für ein

signifikantes Wachstum gerüstet.

Disclaimer

This document contains forward-looking statements. These statements are

based on the current views, expectations, assumptions and information of the

management of the Company. Forward-looking statements should not be

construed as a promise of future results and developments and involve known

and unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events

may differ materially from those described in such statements due to a

number of factors. The Company does not assume any obligations to update any

forward-looking statements. This document is not an offer to sell or a

solicitation of offers to purchase or subscribe for shares.

Ende der Insiderinformation

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Edisun Power Europe AG

Universitätstrasse 51

8006 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 266 61 20

Fax: +41 44 266 61 22

E-Mail: info@edisunpower.com

Internet: www.edisunpower.com

ISIN: CH0024736404

Valorennummer: 2473640

Börsen: SIX Swiss Exchange

