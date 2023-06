EQS-Adhoc: EEII AG: Generalversammlung 2023 und Strategiewechsel (deutsch)

EEII AG: Generalversammlung 2023 und Strategiewechsel

EEII AG: Generalversammlung 2023 und Strategiewechsel

13.06.2023

Zug, 13. Juni 2023

EEII AG beabsichtigt, ihre Strategie und ihren Investitionsschwerpunkt zu

ändern

Anlässlich ihrer ordentlichen Generalversammlung vom 13. Juni 2023 hat EEII

AG bekanntgegeben, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft eine Änderung

der derzeitigen Strategie und des Investitionsschwerpunkts beabsichtigt. Mit

der Unterstützung der neuen Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft, der

SEBRINA HOLDING SUISSE SA, Genf, und unter der Führung des neu gewählten

Delegierten des Verwaltungsrats, Alexandre Uldry, will das Unternehmen ein

europäischer Marktführer im Energie- und Detailhandelssektor werden.

An der ordentlichen Generalversammlung der EEII AG, die am 13. Juni 2023 in

Zug stattfand, stimmten die Aktionäre der EEII AG der vom Verwaltungsrat der

Gesellschaft vorgeschlagenen Tagesordnung zu.

Die Aktionäre von EEII genehmigten den Geschäftsbericht 2022, die

vorgeschlagene Verwendung des Jahresergebnisses sowie die im

Vergütungsbericht dargelegte Vergütung des Verwaltungsrats und der

Geschäftsleitung.

Darüber hinaus wählten die Aktionäre von EEII Victor L. Gnehm erneut als

Mitglied und Präsident der Gesellschaft. Alexandre Uldry ersetzt Christoph

Offenhäuser als Mitglied des Verwaltungsrats. Er wurde ausserdem zum

Delegierten des Verwaltungsrats ernannt und löst damit Marcus Bühler als CEO

des Unternehmens ab. Berney Associés Audit SA, Genf, wurde als

Revisionsstelle des Unternehmens gewählt und ersetzt BDO, Zürich.

Die Aktionäre bestätigten zudem Victor L. Gnehm und wählten Alexandre Uldry

als Mitglieder des Vergütungsausschusses. Darüber hinaus bestätigten die

Aktionäre von EEII auch die Wiederwahl des unabhängigen Aktionärsvertreters

für die Stimmrechtsvertretung, Herrn Philipp Andermatt, Rechtsanwalt,

BrightLaw AG, Zug, für eine einjährige Amtszeit.

Victor L. Gnehm, Vorsitzender von EEII, sagte: "Wir freuen uns, in Alexandre

eine dynamische Führungskraft unserer Branche gefunden zu haben, welcher der

EEII AG eine neue Richtung in einem geographisch näher gelegenen Markt zu

geben imstande ist. Wir sind davon überzeugt, dass sich EEII unter seiner

Führung zu einem sehr attraktiven Investment für Aktionäre entwickeln wird,

welche sich in der europäischen Retail&Fuel-Industrie engagieren wollen -

einem Marktsegment, welches sich unserer Meinung nach in den nächsten Jahren

grundlegend verändern wird."

Alexandre Uldry, der neue Delegierte des Verwaltungsrats des Unternehmens,

sagte: "Ich freue mich, unser Fachwissen einzubringen, um die EEII AG in ein

sehr spannendes neues Segment der Energiebranche zu führen. Wir haben unsere

neue Strategie vorab mit dem Verwaltungsrat besprochen und beabsichtigen,

bereits ab diesem Jahr in mehrere Unternehmen zu investieren, mit dem Ziel,

ein führender Player in diesem Markt zu werden, der über diverse

Gesellschaften mehr als 1000 Tankstellen in der Schweiz und in Europa

betreibt. Tankstellen haben sich in den letzten Jahren stark verändert, und

der Detailhandel ist für sie zu einer zentralen Einnahmequelle geworden.

Diese Zeit des Wandels ist noch lange nicht vorbei: Fahrzeuge, die

elektrisch, mit Flüssiggas oder alternativen Kraftstoffen betrieben werden,

werden in absehbarer Zeit einen grösseren Marktanteil erobern. Wir sind

überzeugt, dass ein Unternehmen, das den zweigleisigen Betrieb solcher

Tankstellen durch die Kombination von Detailhandels- mit Kraftstoffkompetenz

beherrscht, ein sehr attraktives Geschäftsmodell anbieten kann - sowohl für

die Kunden der Tankstellen, als auch für die Kraftstoffhersteller, welche

bisher traditionell Tankstellen betrieben haben."

Alexandre Uldry führte weiter aus weiter, dass potenzielle Übernahmeziele

durch EEII bereits identifiziert wurden. Insbesondere verhandelt die EEII AG

derzeit mit der Swiss Energy Holding SA über eine mögliche Übernahme von

Jubin Frères S.A., einem hauptsächlich in der Westschweiz tätigen Schweizer

Tankstellenbetreiber. Ebenso wurden Vorgespräche mit Investoren geführt, die

an einer Beteiligung am neuen Geschäftsmodell von EEII interessiert sind, da

die EEII AG und ihr Mehrheitsaktionär beabsichtigen, den free float des

Unternehmens deutlich zu erhöhen.

Die EEII AG wird erforderliche Änderungen ihrer Anlagebestimmungen und ihre

Pläne für eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung ihrer Akquisitionen zu

gegebener Zeit mitteilen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Marc Comina, Sprecher der EEII AG, marc@clpr.ch, +41 79 138 3495).

EEII ist kotiert an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW Equity).

