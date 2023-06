EQS-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Teilrückkauf von vier Benchmark-Anleihen an (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Teilrückkauf von vier Benchmark-Anleihen an

EQS-Ad-hoc: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Anleihe

Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Teilrückkauf von vier

Benchmark-Anleihen an

13.06.2023 / 09:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) hat heute beschlossen, im Rahmen eines

öffentlichen Tenders einen Teilrückkauf für die drei "Senior

Preferred"-Anleihen mit den internationalen Wertpapierkennnummern (ISIN)

DE000A2NBKK3, DE000A3T0X97 und DE000A3T0X22 sowie den öffentlichen

Pfandbrief mit der ISIN DE000A1R06C5 gegen Barzahlung anzubieten. Das

Rückkaufangebot gilt ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten von

Amerika. Nähere Angaben zum jeweiligen Rückkaufpreis, dem jeweiligen

maximalen Rückkaufvolumen, zum Angebotszeitraum sowie weitere Informationen

und Beschränkungen in Bezug auf den Rückkauf werden in einem Tender Offer

Memorandum veröffentlicht, das ab dem 13. Juni 2023 bei Kroll Issuer

Services Limited ( www.kroll.com) als Tender Agent im Zusammenhang mit dem

Rückkauf erhältlich ist.

Kontakt:

Götz Michl

Head of Funding and Debt IR

+49 6196 9990-2931

goetz.michl@pfandbriefbank.com

