EQS-Adhoc: Deutliche Steigerung des BetriebsergebnissesVereinfachung der Gruppenstruktur - Christoph Marty wird CEO von Goldbach (deutsch)

Deutliche Steigerung des BetriebsergebnissesVereinfachung der Gruppenstruktur - Christoph Marty wird CEO von Goldbach

^

TX Group / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Strategische

Unternehmensentscheidung

Deutliche Steigerung des Betriebsergebnisses Vereinfachung der

Gruppenstruktur - Christoph Marty wird CEO von Goldbach

14.03.2024 / 06:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

«Die Entwicklung im Geschäftsjahr 2023 ist erfreulich: in einem

anspruchsvollen Umfeld konnten der Umsatz, das Ergebnis und der Cash Flow

gesteigert und in den einzelnen Aktivitäten die Ausgangslage für die Zukunft

gestärkt werden.»

Pietro Supino, Verleger & Präsident der TX Group

Wichtigste Ergebnisse für 2023

[IMAGE]

* Steigerung des konsolidierten Umsatzes: Die Ende März erfolgte Übernahme

von Clear Channel Schweiz hat massgeblich zum konsolidierten

Umsatzwachstum von +6.2% beigetragen. Organisch sank der Umsatz leicht

(-1.9% ).

* Verbesserung der Rentabilität: Das normalisierte Betriebsergebnis (EBIT

adj.) erhöhte sich um 43%, wozu die SMG Swiss Marketplace Group

wesentlich beigetragen hat. Die operativen Kosten konnten trotz der

Übernahme von Clear Channel Schweiz auf dem Vorjahresniveau gehalten

werden.

* Dividendenantrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung,

eine Dividende in der Höhe von 6.20 CHF pro Aktie auszuschütten. Sie

setzt sich aus der ordentlichen Dividende von 2.00 CHF und einer

Sonderdividende von 4.20 CHF zusammen. Die Sonderdividende wird zum

dritten und letzten Mal beantragt und basiert auf dem ausserordentlichen

Mittelzufluss aus der Fusion der digitalen Marktplätze zur SMG Swiss

Marketplace Group im Jahr 2021.

* Nachhaltigkeit: Zum zweiten Mal hat die TX Group einen

Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Über ihre Medien ermöglicht die

Gruppe interessierten Menschen, sich ihre eigenen Meinungen zu bilden.

Im Jahr 2023 nutzten in der Schweiz 64 Prozent aller Personen ab 15

Jahren den Journalismus der TX Group mehrmals pro Woche (Quelle: WEMF

MACH Strategy 2023).

Vereinfachung der Gruppenstruktur

Die 2020 eingeführte dezentrale Organisationsstruktur der TX Group hat einen

Rahmen für die eigenständige Entwicklung ihrer unterschiedlichen Unternehmen

und Beteiligungen geschaffen. Dazu wurde die Transparenz in den Segmenten

erhöht und ein systematisches Beteiligungs- und Portfoliomanagement

eingeführt.

Die positive Geschäftsentwicklung bestätigt die Stossrichtung. Auf Basis der

gewonnenen Erfahrungen werden in einem nächsten Schritt die Prozesse

vereinfacht. Namentlich wird auf die Zwischenebene separater Verwaltungsräte

für die Unternehmen Goldbach, Tamedia und 20 Minuten verzichtet. In den drei

Unternehmen tragen die CEOs mit ihrem Management die Ergebnisverantwortung

und berichten künftig direkt an den Verwaltungsrat der TX Group. Zu ihrer

Unterstützung, als Bindeglied zum Verwaltungsrat und zu dessen Entlastung

wird die Position Group COO neu ausgerichtet und voraussichtlich im Verlauf

des 2. Quartals 2024 besetzt. Im Zuge der angestossenen

Organisationsentwicklung wird sich Pietro Supino als Verleger und

vollamtlicher Präsident auf diese Aufgaben konzentrieren und den Vorsitz der

Gruppenleitung abgeben.

Sandro Macciacchini verlässt die TX Group

Sandro Macciacchini, Mitglied der Gruppenleitung und Chief Operating Officer

mit Verantwortung für die Group Services Finanzen, HR, Recht, IT und

Immobilien, hat sich entschieden, die Gruppe zu verlassen. Er hat die

Organisationsentwicklung geprägt und wird seine Aufgaben übergeben sobald

die neue Stelle besetzt ist: «In den letzten 25 Jahren konnte ich die

Transformation der TX Group von einem Zürcher Verlagshaus zu einer

international tätigen Mediengruppe massgeblich mitgestalten, zuerst als

Chief Legal Officer, dann als Chief Financial Officer und zuletzt als Chief

Operating Officer der Gruppe. In dieser Zeit hat das Unternehmen den Markt

aktiv konsolidiert, ihre Angebote konsequent digitalisiert und ihr Portfolio

breit diversifiziert. Mit der neuen Organisation hat die TX Group die

passende Struktur für ihre Medien und für ihre Plattformen gefunden. Ich

werde zukünftig mein Wissen und meine Erfahrungen in anderen Unternehmen und

neuen Projekten einbringen können.»

Pietro Supino, Verleger und Präsident der TX Group: «Sandro Macciacchini hat

über eine sehr lange Zeit massgeblich zum Erfolg der Gruppe beigetragen und

in der dynamischen Entwicklung mit Weitsicht, Präzision und Verlässlichkeit

laufend für neue Impulse und zielführende Strukturen gesorgt. Dafür sind wir

ihm sehr dankbar. Wir freuen uns, wenn sich unsere Wege in Zukunft wieder

kreuzen.»

Christoph Marty wird CEO von Goldbach

Nach 24 Jahren bei der Goldbach Group, davon 11 Jahre als CEO, hat sich

Michi Frank entschieden, die operative Verantwortung der Goldbach Group

abzugeben. Im Sommer 2024 übergibt er seine Funktion als CEO an Christoph

Marty, aktuell CEO der Goldbach Neo OOH. Michi Frank will sich neu

orientieren. Er bleibt Delegierter des Verwaltungsrats der Goldbach Media

und wird Christoph Marty beratend zur Seite stehen. «Ich habe mich zu diesem

Schritt entschieden und freue mich auf neue Mandate, um künftig mein Wissen

in beratenden Funktionen einzubringen. Zudem freut es mich, die Führung an

Christoph Marty zu übergeben. Ich bin überzeugt, dass er die optimale

Besetzung ist, um Goldbach in die Zukunft zu führen. Durch mein

langfristiges Mandat bei der Goldbach Media werde ich weiterhin mit dem

Unternehmen verbunden bleiben.»

Pietro Supino, Verleger und Präsident der TX Group: «Michi Frank ist der

Vater der heutigen Goldbach Group und übergibt das Unternehmen gut

aufgestellt mit einer klaren Vision für die Zukunft. Wir respektieren seinen

seit längerem angekündigten Wunsch, die operative Verantwortung abzugeben

und freuen uns, dass wir ihn gewinnen konnten, im Verwaltungsrat der

Goldbach Media dabei zu bleiben.»

Christoph Marty war in leitenden Funktionen bei CH Media und Publicitas

tätig und ist seit über sieben Jahren CEO des Out-of-home-Vermarkters Clear

Channel Schweiz, der im vergangenen Jahr von der Goldbach Group übernommen

wurde. Er verantwortete die erfolgreiche Fusion mit der Neo Advertising zur

Goldbach Neo OOH. «Während der Zusammenführung von Clear Channel Schweiz mit

der ehemaligen Goldbach-Tochter Neo Advertising im vergangenen Jahr habe ich

Goldbach als dynamisches Unternehmen mit hochprofessionellen Mitarbeitenden

kennengelernt. Ich freue mich darauf, die Goldbach Group mit diesen

Kolleginnen und Kollegen weiterzuentwickeln», sagt Christoph Marty.

Details zu den Segmenten

TX Markets

Das Segment TX Markets umfasst die beiden Beteiligungen JobCloud

(vollkonsolidiert, TX Group hält 50% des Kapitals) und SMG Swiss Marketplace

Group (At-Equity-Konsolidierung, TX Group hält 30.74%).

Die Stellenplattformen von JobCloud erarbeiteten nach dem Rekordjahr 2022

das zweitbeste Resultat der Geschichte. Die Umsatzeinbusse ist auf die

Konjunkturlage zurückzuführen, die sowohl die Schweizer Plattformen wie auch

die in Österreich tätige Karriere.at (JobCloud AG hält 49%) negativ

beeinflusste. Gleichzeitig konnte ein signifikantes Wachstum der

Kundenbasis, speziell im Zielsegment KMU, erreicht werden.

Die SMG steigerte den Umsatz im Vorjahresvergleich dank einer dynamischen

Marktentwicklung und der Lancierung neuer Produkte und Services deutlich

(+12%), das Ergebnis (EBITDA) hat sich mehr als verdoppelt. Zu diesem Erfolg

trugen alle vier Bereiche (Real Estate, Automotive, General Marketplaces,

Finance & Insurance) des Netzwerkes von Online-Marktplätzen bei.

[IMAGE]

Umsatz in Mio. CHF

[IMAGE]

EBIT adj. in Mio. CHF (inkl. Marge)

Goldbach

Die Übernahme von Clear Channel Schweiz Anfang 2023 war für Goldbach ein

Meilenstein. Sie führte zu einer deutlichen Umsatzsteigerung. Das Ergebnis

nahm im Berichtsjahr ebenfalls zu, trotz den damit verbundenen Einmalkosten.

Nun steht das Fundament für ein vielversprechendes und profitables Wachstum

im Aussenwerbemarkt. Im Bereich Vermarktung ist Goldbach mit rückläufigen

Umsätzen im Print und TV konfrontiert. Durch den Gewinn von neuen Mandanten

(per 2024) im TV-Bereich konnte jedoch ein Erfolg realisiert werden.

Weiterhin setzt Goldbach auf die Erschliessung von KMU-Kunden, wofür auch in

die Digitalisierung investiert worden ist.

[IMAGE]

Umsatz in Mio. CHF

[IMAGE]

EBIT adj. in Mio. CHF (inkl. Marge)

20 Minuten

Der Werbeumsatz und auch der Gesamtumsatz von 20 Minuten (inkl. der

Aktivitäten in Österreich) sind leicht gewachsen. Der strukturelle Wandel

stellt weiterhin grosse Herausforderungen an das Unternehmen. 20 Minuten

passte daher die Kostenstruktur an die neue Realität an, was mit

Einmalkosten für den Sozialplan verbunden war und das Ergebnis belastete.

Inhaltlich fokussiert sich 20 Minuten in der Schweiz ganz auf das

Kerngeschäft, den Journalismus. Damit konnte die führende Position im

digitalen Nutzermarkt ausgebaut werden. Bereits 75 Prozent des Umsatzes wird

mit digitalen Geschäften erwirtschaftet.

[IMAGE]

Umsatz in Mio. CHF

[IMAGE]

EBIT adj. in Mio. CHF (inkl. Marge)

Tamedia

Der Umsatzrückgang ergibt sich vorwiegend aus den Bereichen Druck und

Logistik sowie aus leicht rückläufigen Einnahmen aus dem Nutzermarkt, wo die

Preise für Digitalabonnements deutlich tiefer liegen als für gedruckte

Zeitungen. Durch gezielte Einsparungen konnte Tamedia die Gesamtkosten

reduzieren und somit das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr verbessern.

Tamedia strebt eine führende Rolle in der digitalen Transformation innerhalb

der Schweizer Medienlandschaft an. Zum Ende des Jahres 2023 verzeichnete das

Unternehmen einen Anstieg auf über 178'000 digitale Abonnements (exkl.

Berner Oberland Medien), was einer Steigerung von 13 Prozent im Vergleich

zum Vorjahr entspricht. Gleichzeitig setzte sich der Rückgang der

Printabonnements fort.

[IMAGE]

Umsatz in Mio. CHF

EBIT adj. in Mio. CHF (inkl. Marge)

Group & Ventures

Nachdem das Kostenreduktionsprogramm 2020 - 2023 in der Höhe von 20 Mio. CHF

erfolgreich abgeschlossen wurde, bleibt ein striktes Kostenmanagement bei

den zentralen Diensten wichtig. Die Prozesse werden weiter vereinfacht oder

digitalisiert und Doppelspurigkeiten abgebaut. Zugleich wurden, wo sinnvoll,

Organisationseinheiten weiter dezentralisiert.

Im Immobilienmanagement wurde die Entwicklung einer umfassenden Strategie

und des Portfolios vorangetrieben. Bei TX Ventures wurde der angekündigte

Fintech-Fonds Mitte 2023 aufgelegt. Bereits existierende Beteiligungen an

Fintech-Unternehmen, wie z.B. neon und Stableton, wurden in den Fonds

überführt und neue Investments getätigt. Insgesamt umfasst das Fintech

Portfolio per Ende 2023 16 Beteiligungen, knapp 50 Prozent der Zielgrösse

des Fonds wurden bereits in Fintech Start-Ups investiert. Doodle hat 2023

signifikant in das Produkt investiert und konnte sich als B2B

Software-as-a-Service Unternehmen positionieren. Die Anzahl Abos stiegen um

20 Prozent. Für Zattoo war 2023 wiederum ein profitables Jahr. In der

Schweiz und in Österreich konnten die Subscriptions gesteigert werden,

wohingegen Deutschland hinter den Erwartungen blieb.

[IMAGE]

Umsatz in Mio. CHF

Kennzahlen 2023 in 2022 in Verände-

Mio. Mio. rung3 in

CHF CHF Prozent

TX Group

Betriebsertrag 982.5 925.2 6.2%

Betriebsergebnis vor Abschreibungen 211.0 123.8 70.4%

(EBITDA)

Marge in %1 21.5 13.4 8.1%p

Betriebsergebnis vor Effekten aus 122.6 56.0 119.0%

Unternehmenszusammenschlüssen (EBIT b.

PPA)

Marge in %1 12.5 6.0 6.4%p

Betriebsergebnis (EBIT) 71.0 5.9 1106.3%

Marge in %1 7.2 0.6 6.6%p

Betriebsergebnis (EBIT adj.) 143.6 100.1 43.4%

Marge in %1 14.6 10.9 3.7%p

Ergebnis (EAT) 60.4 -4.0 n.a.

Marge in %1 6.1 -0.4 n.a.

Ergebnis (EAT adj.) 125.8 80.1 57.1%

Marge in %1 12.8 8.7 4.1%p

Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit 197.8 110.1 79.7%

Mittelfluss nach Investitionstätigkeit in 161.7 79.6 103.1%

Sachund immaterielle Anlagen (FCF b. M&A)

Mittelfluss nach Investitionstätigkeit 151.7 32.4 368.1%

(FCF)

Bilanzsumme 3429.1 3 373.4 1.7%

Eigenfinanzierungsgrad (in %)2 75.1 78.1 -2.9%p

TX Markets

Betriebsertrag 133.8 139.7 -4.3%

EBIT adj. 108.0 93.2 15.8%

Marge in %1 80.7 66.7 14.0%p

Goldbach

Betriebsertrag 274.7 191.5 43.4%

EBIT adj. 24.8 21.2 17.1%

Marge in %1 9.0 11.1 -2.1%p

20 Minuten

Betriebsertrag 118.4 115.0 3.0%

EBIT adj. 12.7 15.3 -16.9%

Marge in %1 10.7 13.3 -2.6%p

Tamedia

Betriebsertrag 446.4 464.4 -3.9%

EBIT adj. 14.7 6.7 118.4%

Marge in %1 3.3 1.4 1.8%p

Group & Ventures

Betriebsertrag 159.4 180.6 -11.8%

EBIT adj. -17.9 -25.7 -30.2%

Marge in %1 -11.2 -14.2 3.0%p

1 In Prozent des Betriebsertrags; 2 Eigenkapital zu Bilanzsumme; 3 Bei

Veränderungen von Vergleichsgrössen mit unterschiedlichen Vorzeichen wird

keine Angabe gemacht (n.a.). Die Veränderung von relativen Grössen (z.B.

Margen) wird in Prozentpunkten (p) angegeben.

Alternative Performance-Kennzahlen: TX Group wendet die folgenden

alternativen Performance-Kennzahlen an: Betriebsergebnis vor Abschreibungen

(EBITDA), Betriebsergebnis vor Effekten aus Unternehmenszusammenschlüssen

(EBIT b. PPA), Mittelfluss nach Investitionstätigkeit in Sach- und

immaterielle Anlagen (FCF b. M&A), Konsolidierte normalisierte

Erfolgsrechnung (Kennzahlen der konsolidierten normalisierten

Erfolgsrechnung werden als adjustiert bezeichnet, zum Beispiel EBIT adj.)

Organisatorische Hinweise

Analystenkonferenz auf Englisch heute,

14. März 2024

Zeit 11:00 - 12:00 Uhr

Ort Werdstrasse 21, 8004

Zürich (hybrid)

Webcast [1]Link 1.

https://events.zoom.us/e-

j/AgBQVVARhs-V_v_HaPOpA4Ox-

Ws8nh58Q-

zetMmNnnH-a84F7ry-vV~A-5ZW-

ncy8WERpdt-

t-UOTpUHyZ-OgFg4bm-3agKqjI-

cuqh80zWS-hYQQTSrgyg

Bitte beachten Sie, dass der

Anmeldeprozess einige Minuten in Anspruch

nehmen kann. Fragen können während der

F&A-Session nach der Präsentation

gestellt werden, indem Sie in den

F&A-Chat von Zoom schreiben. Die Fragen

werden danach vorgelesen.

Kontakt

Ursula Nötzli, Chief Communications & Sustainability Officer, Member of the

Executive Board

+41 79 462 52 45, ursula.noetzli@tx.group

Über die TX Group

Die TX Group bildet ein Netzwerk von Plattformen und Beteiligungen, die

einer breiten Nutzerschaft Informationen, Orientierung, Unterhaltung sowie

Hilfestellungen für den Alltag bieten. Die Wurzeln liegen in der Publizistik

mit den vielfältigen Zeitungen von Tamedia sowie den Medien von 20 Minuten.

Ergänzt wird das Portfolio durch die Werbevermarkterin Goldbach. Die TX

Group ist Ankeraktionärin der SMG Swiss Marketplace Group und von JobCloud,

hält Mehrheitsbeteiligungen an Doodle und Zattoo und ist durch TX Ventures

als Investorin im Bereich Fintech engagiert. Das 1893 gegründete Unternehmen

ist seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert.

www.tx.group

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: TX Group

Werdstrasse 21

8021 Zürich

Schweiz

Internet: www.tx.group

ISIN: CH0011178255

Valorennummer: 1117825

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1858347

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1858347 14.03.2024 CET/CEST

°