EQS-Adhoc: DIC Asset AG schließt neue Vereinbarung zur Verlängerung der Brückenfinanzierung ab und passt Prognose für 2023 an (deutsch)

Frankfurt am Main, 07. Juli 2023

Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN: DE000A1X3XX4, hat Anpassungen der im

Frühjahr 2022 mit einem Bankenkonsortium abgeschlossenen Brückenfinanzierung

für den Erwerb ihrer Anteile an der VIB Vermögen AG in Höhe von rund 500

Mio. Euro vereinbart, davon wurden bereits 100 Mio. Euro getilgt. Die heute

geschlossene Vereinbarung sieht im Juli 2023 eine weitere Tilgung in Höhe

von 200 Mio. Euro vor und für den verbleibenden Betrag in gleicher Höhe eine

Verlängerung der Fälligkeit von bisher Ende Januar 2024 um weitere sechs

Monate bis zum 31. Juli 2024. Für die Teilrückzahlung nutzt die DIC liquide

Mittel des Konzerns. Aufgrund der angepassten Konditionen und einer längeren

Laufzeit der Brückenfinanzierung gemäß der neuen Vereinbarung sowie in

Verbindung mit einer späteren Rückzahlung gegenüber der bisherigen Planung,

resultiert daraus ein höherer Zinsaufwand im Konzern, der sich auf die Funds

from Operations (FFO) vor Steuern, nach Minderheiten* in 2023 in Höhe von

rund 15 Mio. Euro auswirkt.

Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschaft ihre Konzernprognose für das

laufende Geschäftsjahr 2023 überprüft und heute angepasst. Insbesondere die

signifikant gestiegenen Zinskosten sowie die wider Erwarten ausgebliebene

Normalisierung der Transaktionsaktivitäten im Immobilieninvestitionsmarkt

führen zu einem negativen Effekt auf die FFO im laufenden Jahr. Im Rahmen

der angepassten Ergebnisprognose werden für 2023 FFO nun in Höhe von 50 bis

55 Mio. Euro (zuvor: 90 bis 97 Mio. Euro) erwartet. Diese Entwicklungen

haben auch Auswirkungen auf die Prognose im Übrigen: Die Gesellschaft

reduziert ihre für 2023 erwarteten Transaktionsvolumina aus Ankäufen und

Verkäufen für das Segment Institutional Business auf 100 bis 200 Mio. Euro

(zuvor: 400 bis 1.000 Mio. Euro). Bedingt durch niedrigere

transaktionsbedingte Management-Gebühren erwartet die Gesellschaft

Gesamterträge aus dem Immobilienmanagement nunmehr in Höhe von 50 bis 55

Mio. Euro (zuvor: 70 bis 80 Mio. Euro).

* Erläuterung: Operatives Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung, vor

Abschreibungen, Steuern, vor Gewinnen aus Verkäufen und

Entwicklungsprojekten sowie weiteren nicht wiederkehrenden oder nicht

zahlungswirksamen Ertragskomponenten, nach Minderheiten.

Der Vorstand der DIC

