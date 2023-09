EQS-Adhoc: Cosmo und Glenmark geben die Unterzeichnung von Vertriebs- und Lizenzvereinbarungen für Winlevi® in Europa und Südafrika bekannt (deutsch)

Cosmo und Glenmark geben die Unterzeichnung von Vertriebs- und Lizenzvereinbarungen für Winlevi® in Europa und Südafrika bekannt

* Cassiopea, die Tochtergesellschaft von Cosmo, wird für die

zentralisierte Marktzulassung bei der Europäischen Arzneimittelagentur

zuständig sein, während Glenmark die Registrierung des Produkts in

Südafrika und in Grossbritannien übernimmt

* Cassiopea erhält eine Vorauszahlung in Höhe von USD 5 Mio., zusätzlich

zu Meilenstein-Zahlungen im zweistelligen Bereich bezüglich Zulassung

und Verkäufen sowie vereinbarte zweistellige Lizenzgebühren auf den

Nettoumsatz

Dublin, Irland und Mumbai, Indien - 27. September 2023: Cosmo

Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN, XETRA: C43) («Cosmo») und Glenmark

Specialty S.A., eine Tochtergesellschaft von Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

(«Glenmark»), gaben heute die Unterzeichnung von Vertriebs- und

Lizenzvereinbarungen für Winlevi® (Clascoterone Crème 1%) in Europa und

Südafrika bekannt.

Im Rahmen der Vereinbarungen erhält Glenmark von Cassiopea, einer

Tochtergesellschaft von Cosmo, das Exklusivrecht zur Kommerzialisierung von

Winlevi® in 15 EU-Ländern (Bulgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich,

Island, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien,

Schweden, Tschechische Republik und Ungarn) sowie in Südafrika und

Grossbritannien. Cassiopea wird für die zentralisierte Marktzulassung bei

der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zuständig sein, während Glenmark

für die Registrierung des Produkts in Südafrika und in Grossbritannien

verantwortlich sein wird. Cosmo wird der exklusive Lieferant des Produkts

sein. Cassiopea erhält eine Vorauszahlung von USD 5 Mio., weitere

Meilenstein-Zahlungen im zweistelligen Bereich bezüglich Zulassung und

Verkäufen sowie vereinbarte zweistellige Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz.

Alessandro Della Chà, CEO von Cosmo, sagte: «Wir freuen uns sehr über die

Zusammenarbeit mit Glenmark. Ihre umfassene Erfahrung bei der

Kommerzialisierung von pharmazeutischen Wirkstoffen gibt uns grosses

Vertrauen in ihre Fähigkeit, Winlevi® erfolgreich zu vermarkten. Wir freuen

uns darauf, Winlevi® bald für mehr Patientinnen und Patienten auf der ganzen

Welt verfügbar zu machen».

«Wir sind sehr erfreut, diese exklusive Lizenzvereinbarung mit Cosmo

Pharmaceuticals abgeschlossen zu haben. Winlevi® ist die perfekte Ergänzung

für unser europäisches Dermatologie-Portfolio und wir freuen uns darauf,

unsere ein halbes Jahrhundert lange Erfahrung in der Dermatologie zu nutzen,

um diese neuartige Option für Patientinnen und Patienten verfügbar zu machen

und den derzeit ungedeckten medizinischen Bedarf bei der Behandlung von Akne

zu decken», sagte Glenn Saldanha, Chairman & Managing Director Glenmark

Pharmaceuticals Ltd.

Professor Alison Layton (Associate Medical Director für Research, Harrogate

und District NHS Foundation Trust) kommt zu dem Schluss: «Die Möglichkeit,

den Talg bei Akne mit einem topischen Wirkstoff zu reduzieren, war bisher

ein erheblicher ungedeckter Behandlungsbedarf. Talg ist ein wesentlicher

Bestandteil der Pathophysiologie aller Akne-Schweregrade. Es gibt zwar

wirksame systemische Therapien, darunter orales Isotretinoin für schwere

Akne und hormonelle Behandlungen für Frauen, doch werden diese nicht von

allen Akne-Patienteninnen und -patienten empfohlen oder vertragen.

Clascoterone bietet einen neuartigen topischen Ansatz zur Behandlung von

Akne. In-vitro-Tests deuten darauf hin, dass es der erste topische Wirkstoff

ist, der die durch Androgene regulierte Produktion von Lipiden und

entzündlichen Zytokinen in primären menschlichen Sebozyten reduziert. Es

könnte als Monotherapie oder als Teil eines Aknesystems mit festen topischen

Kombinationen und/oder systemischen Antibiotika verschrieben werden. Alle

Patientengruppen mit Akne könnten Clascoteron potenziell erhalten und davon

profitieren».

Winlevi® wurde von der US-amerikanischen Food & Drug Administration (FDA)

als neuartiges Medikament mit einem einzigartigen Wirkmechanismus für die

topische Behandlung von Akne bei Patienten ab 12 Jahren zugelassen. Winlevi®

ist der erste topische Androgenrezeptor-Hemmer seiner Klasse, der die

androgene Hormonkomponente der Akne bekämpft. Es ist der erste neue

Wirkmechanismus bei Akne, der seit 1982 von der amerikanischen FDA

zugelassen wurde. Winlevi® ist inzwischen das am häufigsten verschriebene

topische Aknemedikament in den USA. Mehr als 15'000

US-Gesundheitsdienstleister, die 88% aller Gesundheitsdienstleister in der

Dermatologie ausmachen, haben Winlevi® bisher verschrieben (gemäss IQVIA MAT

Juni 2023). Gemessen an den von IQVIA ermittelten Verschreibungen war

Winlevi® eine der erfolgreichsten US-Markteinführungen im Bereich der

topischen Akne in den letzten 15 Jahren.

Der Akne-Markt in der EU wird voraussichtlich von USD 928,7 Mio. im Jahr

2021 auf USD 1'297,0 Mio. im Jahr 2028 wachsen. In ganz Europa sind über 90%

der Menschen im Alter von 11 bis 30 Jahren von Akne betroffen, wobei die

Prävalenz unter Teenagern steigt, was das Wachstum des Marktes antreibt.

Europäische Richtlinien raten wegen des Risikos von Antibiotikaresistenzen

von der Verwendung topischer Antibiotika bei komedonaler Akne ab, und trotz

der vielen derzeit verfügbaren Behandlungen gibt es immer noch einen

deutlichen ungedeckten Behandlungsbedarf. Mit seinem nicht-antibiotischen

Ansatz und durch die gezielte Beeinflussung der Androgenrezeptoren in der

Haut setzt Winlevi® an den der Akne zugrunde liegenden Krankheitsursachen

an, indem es die Talgproduktion und die Entzündung verringert. Es hat das

Potenzial, das erste Produkt mit einem innovativen Wirkmechanismus zu sein,

das seit über 40 Jahren für Patienten in Europa verfügbar ist.

Finanzkalendar

Investor Access, Paris 9.-10. Oktober 2023

Jefferies London Healthcare Konferenz 2023 14.-16. November 2023

CF&B Communication European Midcap Event, Genf 5. Dezember 2023

Über Glenmark

Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (BSE: 532296 | NSE: GLENMARK) ist ein

integriertes, forschungsorientiertes, globales Pharmaunternehmen, das in den

Segmenten Markenmedikamente, Generika und rezeptfreie Arzneimittel vertreten

ist und sich auf die Therapiebereiche Atemwegserkrankungen, Dermatologie und

Onkologie konzentriert. Das Unternehmen verfügt über 10 erstklassige

Produktionsstätten auf 4 Kontinenten und ist in über 80 Ländern vertreten.

In Vivo/Scrip 100 positioniert Glenmark unter den Top 100 Unternehmen nach

F&E und pharmazeutischem Umsatz, 2021; Generics Bulletin/In Vivo platziert

es unter den Top 50 Generika- und Biosimilars-Unternehmen nach Umsatz, 2021.

Das Unternehmen wurde ausserdem als Great Place To Work® Certified(TM) in

Indien ausgezeichnet. Die Ziele von Glenmark zur Verringerung der

Treibhausgasemissionen (THG) wurden von der Science Based Target Initiative

(SBTi) für das Jahr 2023 genehmigt, womit das Unternehmen das zweite

indische Pharmaunternehmen ist, das diese Genehmigung erhalten hat. In den

letzten zehn Jahren hat das Unternehmen durch seine CSR-Massnahmen mehr als

2,9 Mio. Menschenleben beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie unter

www.glenmarkpharma.com. Sie können uns auf LinkedIn (Glenmark

Pharmaceuticals) und Instagram (glenmark_pharma) folgen.

Über Cosmo

Cosmo ist ein pharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entwicklung

und Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter

Magen-Darm-Erkrankungen, zur Verbesserung von Qualitätsmassnahmen in der

Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen, und zur

Behandlung bestimmter dermatologischer Erkrankungen konzentriert. Cosmo

entwickelt und produziert Produkte, die weltweit von ausgewählten Partnern

vertrieben werden, wie beispielsweise Lialda®/Mezavant®/Mesavancol®,

Uceris®/Cortiment®, Aemcolo® und Winlevi®. Cosmo hat zudem Medizinprodukte

für die Endoskopie entwickelt und unterhält eine Partnerschaft mit Medtronic

für den weltweiten Vertrieb von GI Genius(TM), welches mit Hilfe künstlicher

Intelligenz potenzielle Anzeichen von Darmkrebs erkennen kann. Das

Unternehmen verfügt ausserdem über eine umfangreiche Entwicklungspipeline.

Weitere Informationen über Cosmo finden Sie unter www.cosmopharma.com

Kontakte

Glenmark Udaykumar Murthy Cosmo Hazel Winchester Head of

Corporate Communications +91 Investor Relations +353 1 817 03

9960377617 70 [1]hwinchester@cosmopharma.com

[1]corpcomm@glenmarkpharma.com 1.

1. mailto:hwinchester@cosmopharma.com

mailto:corpcomm@glenmarkpharma.

com

Disclaimer (in englischer Sprache)

Some of the statements in this press release may be forward-looking

statements or statements of future expectations based on currently available

information. Such statements are naturally subject to risks and

uncertainties. Factors such as the development of general economic

conditions, future market conditions, unusual catastrophic loss events,

changes in the capital markets and other circumstances may cause the actual

events or results to be materially different from those anticipated by such

statements. Cosmo does not make any representation or warranty, express or

implied, as to the accuracy, completeness or updated status of such

statements. Therefore, in no case whatsoever will Cosmo and its affiliate

companies be liable to anyone for any decision made or action taken in

conjunction with the information and/or statements in this press release or

for any related damages.

