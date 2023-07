EQS-Adhoc: Cosmo mit starken operativen und finanziellen Ergebnissen im 1. Halbjahr 2023 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Cosmo Pharm":

Cosmo mit starken operativen und finanziellen Ergebnissen im 1. Halbjahr 2023

Cosmo Pharmaceuticals N.V. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Cosmo mit starken operativen und finanziellen Ergebnissen im 1. Halbjahr

2023

26.07.2023 / 05:00 GMT/BST

* Bestätigung der Jahresprognose 2023 mit Umsatz zwischen EUR 110 Mio. und

EUR 120 Mio. und einem Betriebsergebnis von EUR 25 Mio. bis EUR 35 Mio.

* Rückzahlung der im November 2023 fälligen Wandelanleihen in Höhe von EUR

175 Mio. vollständig in bar bei Fälligkeit

Dublin, Irland - 26. Juli 2023. Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN,

XETRA: C43) («Cosmo») veröffentlichte heute die finanziellen Ergebnisse für

das 1. Halbjahr 2023, mit einem Umsatz von EUR 43.7 Mio. (H1 2022: EUR 41.5

Mio.), einem Betriebsgewinn (EBITDA) von EUR 14.0 Mio. (H1 2022: EUR 14.9

Mio.), einem operativen Ergebnis von EUR 7.1 Mio. (H1 2022: EUR 8.1 Mio.)

und einem Ergebnis vor Steuern von EUR 3.7 Mio. (H1 2022: EUR 9.1 Mio.).

Wichtigste Ereignisse im Produkt- und Geschäftsportfolio im 1. Halbjahr

2023:

* HealthTech: GI Genius(TM)

Im 1. Halbjahr 2023 stieg der Umsatz mit GI Genius(TM) um 59.3% auf EUR 4.3

Mio. (H1 2022: EUR 2.7 Mio.). Die Platzierung neuer Geräte nimmt in den USA

und Europa weiterhin stark zu.

Neue Untersuchungen von Northwestern Medicine haben gezeigt, dass Ärzte, die

Koloskopien mit Hilfe künstlicher Intelligenz durchgeführt haben, 13% mehr

Adenome - die häufigste Form von Darmpolypen - entdeckt und entfernt haben.

Die Untersuchung wurde über einen Zeitraum von sechs Monaten von 21

Gastroenterologen am Northwestern Memorial Hospital durchgeführt, die 4'820

Koloskopien vornahmen. Neun der Ärzte verwendeten bei den meisten ihrer

Eingriffe das computergestützte Erkennungssystem GI Genius(TM). Ihre

Polypen-Entfernungsrate war deutlich höher als diejenige der Ärzte, welche

die Software nicht einsetzten. Aus diesem Grund hat Northwestern Medicine

vor kurzem die Anzahl der GI Genius(TM)-Geräte erhöht, um alle

Endoskopie-Bereiche in den neun Akut-Spitälern und in vier ambulanten

Einrichtungen in den Vororten von Chicago auszustatten.

Prestigeträchtiger KI-Preis des britischen NHS ebnet den Weg für einen

Praxistest des intelligenten Endoskopiemoduls GI Genius(TM). Gemeinsam mit dem

Kings College Hospital hat Cosmos GI Genius(TM)-Partner Medtronic GBP 2.5 Mio.

an staatlichen Mitteln für einen gross angelegten Praxigenistest von GI

Genius(TM) in NHS-Krankenhäusern in ganz Grossbritannien erhalten. Darmkrebs

ist die zweithäufigste Todesursache durch Krebs im Vereinigten Königreich.

GI Genius(TM) soll Klinikern helfen, verdächtige Läsionen früher zu erkennen

und die Behandlungsergebnisse der Patienten zu verbessern.

GI Genius(TM) wurde ausserdem mit dem «AI Breakthrough Award 2023» für die

beste Deep-Learning-Plattform ausgezeichnet.

* Dermatologie: Winlevi®

Im 1. Halbjahr 2023 beliefen sich die Umsatzerlöse von Winlevi® auf EUR 4.5

Mio. (H1 2022: EUR 5.6 Mio.). Die Lizenzeinnahmen stiegen um 92.3% und die

Einnahmen aus der Herstellung sanken aufgrund der zeitlichen Verschiebung

der Lieferungen im 1. Halbjahr 2023 gegenüber dem 1. Halbjahr 2022.

Seit der Markteinführung in den USA wurde Winlevi® mehr als 670'000-mal

(TRx-Verschreibungen) von mehr als 15'000 einzelnen Verschreibern verordnet,

was 88% der US-Dermatologen entspricht.

Mitte Juni erfolgte die Marktzulassung in Kanada. Cosmos Partner Sun Pharma

erwartet die ersten Verkäufe von Winlevi® in Kanada im vierten Quartal 2023.

Mit Hyundai Pharmaceutical wurde eine Lizenzvereinbarung für Winlevi® in

Südkorea unterzeichnet.

Verhandlungen über mehrere weitere Auslizenzierungs-Vereinbarungen sind im

Gang.

* Angestammtes Geschäft

Aufgrund höherer Umsätze in der EU und in Japan stiegen die Umsatzerlöse von

Lialda® um 27.7% auf EUR 16.6 Mio. (H1 2022: EUR 13.0 Mio.).

Die Umsatzerlöse von Cortiment® stiegen um 85.7% auf EUR 2.6 Mio. Im Juni

wurde Cortiment® in Japan zugelassen; das Land gilt als weltweit

zweitgrösster Markt für Produkte gegen entzündliche Darmerkrankungen.

Die Einnahmen aus Eleview® stiegen um 110% auf EUR 2.1 Mio., was auf die

gestiegene Zahl der verkauften Einheiten zurückzuführen ist.

Die Einnahmen aus der Auftragsherstellung stiegen um 48.1% auf EUR 8.0 Mio.

* Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F+E)

Cosmo startete die Phase-III-Studien mit Clascoterone Lösung bei Männern zur

Behandlung von androgenetischer Alopezie. Die beiden Studien (SCALP 1 und

SCALP 2) werden in ca. 60 Studienzentren und mit insgesamt 1'500 männlichen

Probanden über 18 Jahren durchgeführt.

Die Phase-I-Studie mit dem Wirkstoff CB-03-10 bei Patienten mit

fortgeschrittenen refraktären soliden Tumoren verläuft planmässig.

Die klinische Entwicklung (Phase I) von CB-01-33 wird voraussichtlich im 2.

Halbjahr 2023 beginnen. Der Wirkstoff hat das Potenzial, die derzeitigen

Bedenken gegenüber Gallensäure-Sequestrierungs-Mitteln zur Behandlung von

Gallensäure-Diarrhoe zu überwinden

Finanzielle Eckwerte im 1. Halbjahr 2023:

* Die Umsätze im 1. Halbjahr 2023 betrugen EUR 43.7 Mio. (H1 2022: EUR

41.5 Mio.).

* Der Betriebsgewinn (EBITDA) lag im 1. Halbjahr 2023 bei EUR 14.0 Mio.

(H1 2022: EUR 14.9 Mio.).

* Die Netto-Aufwendungen beliefen sich im Berichtszeitraum auf EUR 36.5

Mio. (H1 2022: EUR 33.4 Mio.), ein Anstieg um EUR 3.1 Mio.

beziehungsweise 9.3%. Dieser Anstieg ist vor allem auf die Zunahme der

Vorräte an GI Genius(TM)-Produkten zurückzuführen, die im Laufe des

Halbjahres verkauft wurden.

* Das Betriebsergebnis für das 1. Halbjahr 2023 beläuft sich auf EUR 7.1

Mio., verglichen mit EUR 8.1 Mio. im 1. Halbjahr 2022.

* Der Netto-Finanzaufwand im 1. Halbjahr 2023 betrug EUR 3.5 Mio. (H1

2022: EUR 1.0 Mio. Netto-Finanzertrag), wobei die Entwicklung gegenüber

dem Vorjahr hauptsächlich auf eine Veränderung der

Netto-Währungsgewinne/-verluste zurückzuführen ist.

* Das Ergebnis vor Steuern betrug EUR 3.7 Mio. im 1. Halbjahr 2023,

verglichen mit EUR 9.1 Mio. im 1. Halbjahr 2022.

* Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich im 1. Halbjahr 2023

auf EUR 15.5 Mio., verglichen mit EUR 12.6 Mio. im 1. Halbjahr 2022.

* Per 30. Juni 2023 betrug der Gesamtwert von Cosmo's Barmitteln, eigenen

Aktien und anderen Investitionen auf EUR 291.5 Mio. (31. Dezember 2022:

EUR 322.9 Mio.).

* Das den Eigentümern des Unternehmens zuzurechnende Eigenkapital belief

sich zum 30. Juni 2023 auf EUR 431.3 Mio., verglichen mit EUR 456.9 Mio.

per 31. Dezember 2022.

Kennzahlen H1 2023:

In EUR 1'000 H1 2023 H1 2022

Konsolidierte Erfolgsrechnung

Umsatz 43'661 41'511

Herstellungskosten (18'871) (17'221)

Bruttogewinn 24'790 24'290

Sonstiger Ertrag 425 1'069

F&E-Kosten (8'288) (7'593)

Vertriebs-, Verwaltungsund Gemeinkosten (9'804) (9'658)

Netto-Betriebsaufwand (17'667) (16'182)

Betriebsgewinn 7'123 8'108

Netto-Finanzertrag / (-aufwand) (3'450) 981

Gewinn vor Steuern 3'673 9'089

Gewinn nach Steuern für die Periode 1'486 7'896

In EUR 1'000 H1 2023 FY 2022

Darstellung der Vermögensund Finanzlage

Langfristige Vermögenswerte 452'474 453'495

Liquide Mittel und Barmitteläquivalente 118'716 185'825

Übriges Umlaufvermögen 165'627 120'272

Verbindlichkeiten 298'658 295'804

Den Eigentümern des Unternehmens zurechenbares 431'298 456'927

Eigenkapital

Nicht-beherrschende Beteiligungen 6'861 6'861

Eigenkapitalquote (%) 58.5% 60.2%

Gewinn pro Aktie

Gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien 16'146'0- 16'531'1-

54 05

Gewinn/(Verlust) pro Aktie (in EUR) 0.092 0.476

Cosmos Halbjahresbericht 2023 mit weiteren Informationen steht zum Download

bereit unter: https://www.cosmopharma.com/investors/financial-reports

Alessandro Della Chà, Chief Executive Officer von Cosmo, sagte: «Wir freuen

uns sehr, starke Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2023 zu präsentieren. Dies

ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass das Finanzergebnis des 1.

Halbjahrs 2022 eine Meilensteinzahlung in Höhe von EUR 8 Mio. im

Zusammenhang mit Cortiment® enthielt. Wir freuen uns besonders, dass das

Wachstum sowohl von kürzlich eingeführten Produkten wie GI Genius(TM) und

Winlevi® als auch von unseren etablierten Produkten stammt».

Ausblick Gesamtjahr 2023

Für den Rest des Jahres 2023 erwartet Cosmo ein anhaltendes Wachstum durch

seine wichtigsten Wachstumstreiber GI Genius(TM) und Winlevi® sowie durch die

etablierten Produkte. Das Unternehmen hat erst kürzlich Phase-III-Studien

mit Clascoterone Lösung bei Männern zur Behandlung von androgenetischer

Alopezie begonnen und wartet derzeit auf die Zulassung von Lumeblue(TM) in

China. Cosmo bekräftigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2023, die einen

Umsatz zwischen EUR 110 Mio. und EUR 120 Mio. und ein Betriebsergebnis

zwischen EUR 25 Mio. und EUR 35 Mio. vorsieht.

Rückzahlung der im November 2023 fälligen Wandelanleihen in Höhe von EUR 175

Mio. vollständig in bar bei Fälligkeit

Am 28. November 2018 emittierte das Unternehmen vorrangige, unbesicherte

Wandelanleihen in Höhe von EUR 175 Mio., die am 28. November 2023 zur

Rückzahlung fällig sind. Der Verwaltungsrat von Cosmo hat beschlossen, die

Anleihen bei Fälligkeit vollständig in bar zurückzuzahlen.

Über Cosmo

Cosmo ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und

Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter

Magen-Darm-Erkrankungen, zur Verbesserung von Qualitätsmassnahmen in der

Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen, sowie zur

Behandlung ausgewählter dermatologischer Erkrankungen konzentriert. Cosmo

entwickelt und produziert Produkte, die weltweit von ausgewählten Partnern

vertrieben werden, darunter Lialda®/Mezavant®/Mesavancol®,

Uceris®/Cortiment®, Aemcolo®/ Relafalk® und Winlevi®. Cosmo hat auch

Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und unterhält eine

Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb von GI Genius(TM), das

mit Hilfe künstlicher Intelligenz potenzielle Anzeichen von Darmkrebs

erkennen kann. Das Unternehmen verfügt ausserdem über eine umfangreiche

Entwicklungspipeline. Für weitere Informationen über Cosmo und seine

Produkte besuchen Sie bitte www.cosmopharma.com

Juristischer Hinweis (in englischer Sprache)

Some of the statements in this press release may be forward-looking

statements or statements of future expectations based on currently available

information. Such statements are naturally subject to risks and

uncertainties. Factors such as the development of general economic

conditions, future market conditions, unusual catastrophic loss events,

changes in the capital markets and other circumstances may cause the actual

events or results to be materially different from those anticipated by such

statements. Cosmo does not make any representation or warranty, express or

implied, as to the accuracy, completeness or updated status of such

statements. Therefore, in no case whatsoever will Cosmo and its affiliate

companies be liable to anyone for any decision made or action taken in

conjunction with the information and/or statements in this press release or

for any related damages.

