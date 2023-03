EQS-Adhoc: Cosmo gibt bekannt, dass Cosmo Intelligent Medical Devices - IMD Ltd, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Cosmo, und Medtronic die Zusammenarbeit bei GI Genius(TM) ausbauen werden (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Cosmo Pharm":

Cosmo gibt bekannt, dass Cosmo Intelligent Medical Devices - IMD Ltd, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Cosmo, und Medtronic die Zusammenarbeit bei GI Genius(TM) ausbauen werden

22.03.2023 / 06:00 GMT/BST

Dublin, Irland - 22. März 2023: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN,

XETRA: C43) («Cosmo») gab heute bekannt, dass die hundertprozentige

Tochtergesellschaft Cosmo Intelligent Medical Devices - IMD ihre

Zusammenarbeit mit Medtronic, dem weltweit grössten Anbieter von

Gesundheits-Technologien, ausbaut. Damit sollen die Entwicklung von

Künstlicher Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen beschleunigt und neue

KI-basierte Lösungen für die Versorgung von Patientinnen und Patienten

hervorgebracht werden.

Das intelligente Endoskopie-Modul GI Genius(TM) wurde mit einer modularen

Architektur entwickelt, die es ermöglicht, eine Reihe verschiedener

Anwendungen für Echtzeitverfahren zu beherbergen. Sie hat zudem das

Potenzial, KI-Innovationen für eine bessere Patientenversorgung erheblich zu

beschleunigen.

Ausgehend vom GI Genius(TM)-System, wird Medtronic eine AI Access(TM)-Plattform

entwickeln - eine Reihe von Lösungen, welche die Implementierung von

Künstlicher Intelligenz in der Endoskopie ermöglichen und ausbauen sollen.

Cosmo IMD wird gleichzeitig das Cosmo Innovation Center aufbauen, um

Entwicklern von Software as a Medical Device (SaMD) eine Sandbox zur

Verfügung zu stellen, in der sie medizinische KI unter Verwendung einer

virtuellen Version der GI Genius(TM)-Hardware entwerfen und testen können. Die

neuen SaMDs sollen auf dem GI Genius(TM)-Betriebssystem gehostet und von

Medtronic vermarktet werden. Das Innovation Center ist eine Möglichkeit,

Innovationen zu beschleunigen und KI-gestützte Anwendungen schneller auf den

Markt zu bringen.

Cosmo IMD wird NVIDIA Holoscan, eine Echtzeit-KI-Computing-Softwareplattform

für die Entwicklung medizinischer Geräte, und NVIDIA IGX, eine

industrietaugliche Edge-KI-Hardwareplattform, im Rahmen des

Full-Stack-Frameworks von Cosmo IMD für die SaMD-Entwicklung einsetzen. So

können schlankere und leistungsfähigere Entwicklungsstandards angeboten und

eine grössere Gemeinschaft von Entwicklern angezogen werden.

Die Zusammenarbeit wird es Entwicklerinnen und Entwicklern ermöglichen, auf

der GI Genius(TM)-AI Access(TM)-Plattform von Medtronic und dem Innovation Center

zu arbeiten, um SaMDs effizient zu trainieren, zu validieren und so

Innovationen im Gesundheitswesen voranzutreiben.

«Wir beabsichtigen, das GI Genius(TM)-Modul mit einem Ökosystem von Algorithmen

auszustatten, um Ärzte zu unterstützen», sagte Giovanni Di Napoli, Präsident

des Gastrointestinalgeschäfts bei Medtronic. «Durch die Integration von

NVIDIA Holoscan und der IGX-Plattform in GI Genius(TM) wollen wir den

Entwicklungszyklus von Medizinprodukten beschleunigen und den Zugang zu

Echtzeit-KI in Prozeduren erweitern.»

Nhan Ngo Dinh, Präsident, Cosmo Intelligent Medical Devices (IMD),

kommentierte: «Wir freuen uns auf diese Erweiterung unserer Zusammenarbeit

mit Medtronic im Rahmen von GI Genius(TM). GI Genius(TM) wurde entwickelt, um

KI-Inhalte in Echtzeit in jede diagnostische oder klinische Umgebung zu

bringen. Die Öffnung der Architektur für externe Entwickler wird die

Einführung von KI in jedem Gesundheitskontext beschleunigen.»

Finanzkalender

Resultate Geschäftsjahr 2022 23. März 2023

Kepler 24. Schweiz Seminar 24. März 2023

Jefferies 3. jährliche Pan-Euro Mid-Cap Konferenz 28. März 2023

Ordentliche Generalversammlung 2023 26. Mai 2023

Halbjahresresultate 2023 27. Juli 2023

Über Cosmo

Cosmo ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und

Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter

Magen-Darm-Erkrankungen, zur Verbesserung von Qualitätsmassnahmen in der

Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen, sowie zur

Behandlung ausgewählter dermatologischer Erkrankungen konzentriert. Cosmo

entwickelt und produziert Produkte, die weltweit von ausgewählten Partnern

vertrieben werden, darunter Lialda®/Mezavant®/Mesavancol®,

Uceris®/Cortiment®, Aemcolo®/ Relafalk® und Winlevi®. Cosmo hat auch

Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und unterhält eine

Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb von GI Genius(TM), das

mit Hilfe künstlicher Intelligenz potenzielle Anzeichen von Darmkrebs

erkennen kann. Das Unternehmen verfügt ausserdem über eine umfangreiche

Entwicklungspipeline. Für weitere Informationen über Cosmo und seine

Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens:

www.cosmopharma.com

Kontakt:

Hazel Winchester,

Head of Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 1 817 03 70

hwinchester@cosmopharma.com

Juristischer Hinweis (in englischer Sprache)

Some of the statements in this press release may be forward-looking

statements or statements of future expectations based on currently available

information. Such statements are naturally subject to risks and

uncertainties. Factors such as the development of general economic

conditions, future market conditions, unusual catastrophic loss events,

changes in the capital markets and other circumstances may cause the actual

events or results to be materially different from those anticipated by such

statements. Cosmo does not make any representation or warranty, express or

implied, as to the accuracy, completeness or updated status of such

statements. Therefore, in no case whatsoever will Cosmo and its affiliate

companies be liable to anyone for any decision made or action taken in

conjunction with the information and/or statements in this press release or

for any related damages.

