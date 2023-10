EQS-Adhoc: Comet passt Jahresprognose nach Q3 unter Erwartungen an (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Comet":

Comet passt Jahresprognose nach Q3 unter Erwartungen an

Comet Holding AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Comet passt Jahresprognose nach Q3 unter Erwartungen an

19.10.2023 / 06:30 CET/CEST

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Trading Update 3. Quartal 2023

* Nettoumsatz von CHF 77.7 Mio. in Q3/23, CHF 284.8 Mio. nach 9M/23

* Book-to-Bill von 0.86 zum Ende von Q3/23

* Talsohle im Halbleiterzyklus erreicht, leichte Erholung im Q4/23

erwartet

* Prognose für das Gesamtjahr 2023 angepasst: Nettoumsatz zwischen CHF 380

Mio. und CHF 400 Mio., EBITDA-Marge zwischen 7.0% und 9.0%

Comet hat im 3. Quartal 2023 einen Nettoumsatz von CHF 77.7 Mio. erzielt,

was einem Rückgang um 52.9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht

(Q3/22: CHF 164.8 Mio.). Der Nettoumsatz der ersten neun Monate betrug CHF

284.8 Mio. nach CHF 432.3 Mio. in 9M/22 (-34.1%). Der niedrigere Umsatz ist

auf die unverändert schwache Nachfrage nach Halbleiterausrüstungen

zurückzuführen. Davon betroffen ist primär die fast vollständig auf die

Halbleiterindustrie ausgerichtete Division Plasma Control Technologies

(PCT). Die beiden Röntgendivisionen X-Ray Systems (IXS) und X-Ray Modules

(IXM) haben sich unterschiedlich entwickelt: während IXM im Q3/23 im

Vergleich zum Vorjahr noch leicht gewachsen ist, sank der Umsatz in der

Division IXS merklich. Beide Divisionen haben die allgemein abnehmende

wirtschaftliche Dynamik der letzten drei Monate gespürt.

Die gegen Ende Q2/23 einsetzende Stabilisierung in der Chipindustrie hat

sich im Q3/23 auf niedrigem Niveau fortgesetzt. Zur Deckung der Nachfrage

sind über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg jedoch noch ausreichend

Lagerbestände und Produktionskapazitäten vorhanden. Dies führte zu einer

nochmals deutlich rückläufigen Umsatzentwicklung und einem anhaltend

niedrigen Auftragseingang bei PCT. Auch in den Divisionen IXS und IXM

blieben die Auftragseingänge unter den Erwartungen. Insgesamt resultierte

zum Ende von Q3/23 ein leicht besseres Book-to-Bill-Verhältnis für die

Gruppe von 0.86 (Ende Q2/23: 0.82), was für Q4/23 jedoch keine markante

Belebung des Geschäfts erwarten lässt. Deshalb hat Comet bereits in den

ersten neun Monaten verschiedene Massnahmen ergriffen, um die Auswirkungen

der Korrektur im Halbleiterzyklus abzufedern. Als Ergebnis dieser Massnahmen

erwartet Comet im Q4/23 eine sequenzielle Steigerung von Auftragseingang,

Nettoumsatz, und EBITDA-Marge, obwohl eine spürbare Marktbelebung wohl erst

im Geschäftsjahr 2024 einsetzen wird.

Ausblick

Die langfristigen Wachstumsaussichten für Comet sind intakt. Neue

Anwendungen für Halbleiterbauelemente, neue Technologien, und komplexere

Chip-Architekturen werden die Nachfrage nach Produktionskapazitäten für

Mikrochips weiter in die Höhe treiben. Davon wird Comet mit ihren

technologisch führenden Produkten in der Plasmakontrolle und in der

Röntgeninspektion von Halbleiterkomponenten profitieren. Darüber hinaus

bieten neue Technologien in traditionellen Märkten wie Automobil zusätzliche

Opportunitäten.

Die bisherige Annahme einer graduellen Erholung des Halbleitergeschäfts in

der zweiten Jahreshälfte 2023 hat sich bislang noch nicht im erwarteten

Ausmass materialisiert. Comet geht jedoch nach wie vor von einer leichten

Erholung im vierten Quartal aus, gefolgt von einer spürbaren Belebung des

Geschäfts im Laufe von 2024. Trotz konjunkturellem Gegenwind erwartet Comet,

dass die Märkte Automobil, Luftfahrt und Sicherheit für das gesamte Jahr

2023 weitgehend stabil bleiben werden. In diesem Geschäftsumfeld setzt das

Unternehmen seine Fokussierungsstrategie konsequent um.

Unter diesen Annahmen passt Comet ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2023

an. Neu wird ein Nettoumsatz zwischen CHF 380 Mio. und CHF 400 Mio. sowie

eine EBITDA-Marge von 7.0% bis 9.0% angepeilt.

Kontakt

Dr. Ulrich Steiner

VP Investor Relations & Sustainability

T +41 31 744 99 95

[1]ulrich.steiner@comet.ch

1. mailto:ulrich.steiner@comet.ch

Unternehmenskalender

9. November 2023 Kapitalmarkttag

Comet Group

Die Comet Group ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer

Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie.

Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren

Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig

effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen

kommen zum Einsatz im Halbleitermarkt, der Luftfahrt- und Automobilindustrie

sowie im Bereich Sicherheitsprüfung. Die Comet Holding AG hat ihren

Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten

vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1 700 Mitarbeitende, rund 600

davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland,

Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene

Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA.

Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Ende der Adhoc-Mitteilung

°