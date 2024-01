EQS-Adhoc: CREALOGIX veröffentlicht Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 31. Januar 2024 und Veränderungen im Verwaltungsrat (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Crealogix":

CREALOGIX veröffentlicht Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 31. Januar 2024 und Veränderungen im Verwaltungsrat

Crealogix Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

CREALOGIX veröffentlicht Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

vom 31. Januar 2024 und Veränderungen im Verwaltungsrat

11.01.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Antrag zur Wahl der von Vencora vorgeschlagenen Mitglieder des

Verwaltungsrats

* Antrag zur Dekotierung der Namenaktien von Crealogix von der SIX Swiss

Exchange

* Statutenänderung

Die CREALOGIX AG lädt am 31. Januar 2024 zur ausserordentlichen

Generalversammlung ein und beantragt aufgrund der am 16. November 2023

veröffentlichten Transaktionsvereinbarung mit VENCORA UK LIMITED, die Wahl

des neuen Verwaltungsratsgremium. Zur Wahl vorgeschlagen werden:

Dr. Felix Buschor

Dr. Buschor verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung im Bankensektor.

Bis Ende 2020 war er Mitglied der Geschäftsleitung der St. Galler

Kantonalbank, wo er für die Bereiche Operations, Handel, IT,

Digitalisierung, Projekte und Immobilien verantwortlich war. Seit 2021

arbeitet Dr. Buschor Teilzeit am Institut für Finanzdienstleistungen Zug

(IFZ) in Rotkreuz, Schweiz, als Dozent und Projektleiter in den Bereichen

Banking Operations und IT. Er studierte Mathematik an der ETH Zürich und

Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen, wo er auch promovierte. Er

ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrats der AMÉTIQ AG und Präsident des

Verwaltungsrats der Appenzeller Kantonalbank.

Michael Dufton

Herr Dufton ist seit 2022 CEO von Vencora Canada Inc. und beaufsichtigt das

Wachstum der Vencora-Familie, sowohl durch Übernahmen als auch durch

organisches Wachstum innerhalb ihrer Geschäftsbereiche. Darüber hinaus ist

er Portfolio Leader bei Volaris Group Inc., wo er ein globales Portfolio von

Softwareunternehmen in verschiedenen vertikalen Märkten aufgebaut hat. Vor

seiner Tätigkeit bei der Volaris Group war Herr Dufton CEO von

IntelliResponse Systems, wo er auch als Verwaltungsrat tätig war. Ausserdem

war er Präsident von MajescoMastek und CEO von SOLCORP. Herr Dufton besitzt

einen Bachelor of Business Administration von der Wilfrid Laurier University

in Waterloo, Kanada.

Nathan Partington

Herr Partington ist seit 2023 CFO von Vencora Canada Inc. Vor seiner

jetzigen Tätigkeit arbeitete er in verschiedenen leitenden Finanzfunktionen

innerhalb der Volaris Group Inc., unter anderem als CFO eines grossen

Portfolios, das verschiedene Softwareunternehmen in vertikalen Märkten

umfasst. Herr Partington war auch CFO der Trapeze Group, dem

Transitportfolio der Volaris Group, und Leiter der internen Revision bei

Constellation Software Inc. Herr Partington hat einen Bachelor of Commerce,

Accounting & Financial Management von der McMaster University in Hamilton,

Kanada, und ist ein Chartered Professional Accountant.

Ateet Patel

Herr Patel ist derzeit Portfolio Manager, Banking bei Vencora Canada Inc.,

wo er die M&A-Aktivitäten für das Portfolio sowie das Wachstum der

Geschäftsbereiche überwacht. Davor war Herr Patel zwischen 2014 und 2020 in

verschiedenen Positionen bei der Volaris Group Inc. tätig, unter anderem als

Portfolio CFO und VP of Finance. Darüber hinaus hatte er verschiedene

leitende Positionen im Finanzbereich bei Brookfield Residential Property

Services und Accenture inne. Herr Patel verfügt über einen Bachelor of

Commerce von der University of Toronto, Kanada, und ist ausserdem ein

Chartered Professional Accountant.

Hubert Rüedi

Herr Rüedi ist Senior Equity Partner bei Kaufmann Rüedi Rechtsanwälte, wo er

seit 2001 als Rechtsanwalt tätig ist. Er leitet das Corporate Team der

Kanzlei mit Fokus auf Mergers & Acquisitions, Nachfolgeplanungen, IT/ICT und

Gesundheitsrecht. Davor war er Partner in zwei verschiedenen

Anwaltskanzleien und arbeitete als Account Manager bei der UBS AG in Zürich,

Schweiz. Herr Rüedi ist auch Mitglied des Verwaltungsrats der Medisoutien

Holding SA, der Medisupport SA und einiger ihrer Tochtergesellschaften sowie

Präsident des Verwaltungsrats der BBT Software AG. Er besitzt einen

Abschluss in Rechtswissenschaften von der Universität Zürich und absolvierte

ein Nachdiplomstudium in Europarecht an der Universität Passau in

Deutschland. Er verfügt über das Anwalts- und Notariatspatent des Kantons

Luzern, Schweiz.

Christoph Stettler

Herr Stettler ist derzeit nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied und CMO

der ELCA Gruppe, einem Schweizer IT-Dienstleister. Zwischen 2012 und 2017

war er in verschiedenen Funktionen bei der Franke Gruppe tätig, darunter als

Head of Strategic Marketing und Head of Category (Product) Management. Davor

war er Marketing EVP bei Tarkett (damals ein Portfoliounternehmen von KKR)

und arbeitete sieben Jahre lang bei McKinsey & Company. Herr Stettler ist

Rechtsanwalt und hat einen Abschluss von der Universität Bern, Schweiz. Er

ist Schweizer Staatsbürger und hat eine betriebswirtschaftliche Ausbildung

am IMD und an der London Business School absolviert. Darüber hinaus ist Herr

Stettler Präsident einer Stiftung für Langzeitpflege, die auch eine

Age-Tech-Plattform betreibt.

Im Einklang mit der Transaktionsvereinbarung haben sämtliche bestehenden

Mitglieder des Verwaltungsrats ihren Rücktritt als Verwaltungsrat erklärt.

Zudem ist gemäss Transaktionsvereinbarung die Dekotierung der Namenaktien

von CREALOGIX von der SIX Swiss Exchange unter dem Vorbehalt des Vollzugs

des Öffentlichen Kaufangebots zu beschliessen.

Die CREALOGIX wurde 1996 vom Präsidenten des Verwaltungsrats Bruno Richle

und Richard Dratva (Vizepräsidenten) mitgegründet und zählt heute mit ihren

innovativen Lösungen für Finanzinstitute zu den FinTech-Top-100-Unternehmen.

CREALOGIX dankt Bruno Richle und Richard Dratva für ihre langjährige,

engagierte und erfolgreiche Zusammenarbeit. Ebenso dankt CREALOGIX den

weiteren Mitgliedern des Verwaltungsrates, Jörg Zulauf, Ralph Mogicato und

Ruedi Noser für ihre langjährige und kompetente Unterstützung.

CREALOGIX hat die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom

31. Januar 2024, die Traktanden und die Lebensläufe der neu zu wählenden

Verwaltungsräte publiziert. Diese sind ab sofort auf ihrer Website

https://crealogix.com/de/ueber-uns/investor-relations verfügbar.

Kontakt Investoren

CREALOGIX Holding AG

Christophe Biollaz, Chief Financial Officer

E-Mail: christophe.biollaz@crealogix.com

Tel.: +41 58 404 80 08

Medienkontakt

CREALOGIX

Medienstelle

E-Mail: media@crealogix.com

Tel.: +41 58 404 87 65

Über CREALOGIX

Die CREALOGIX Gruppe ist ein Schweizer FinTech-Top-100-Unternehmen und

gehört weltweit zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt

und implementiert innovative FinTech-Lösungen für die Finanzinstitute von

morgen. Mit den digitalen Lösungen von CREALOGIX antworten Banken,

Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute besser auf die sich ändernden

Kundenbedürfnisse im Bereich der digitalen Transformation. Die 1996

gegründete Gruppe beschäftigt weltweit rund 380 Mitarbeitende. Die Aktien

der CREALOGIX Gruppe (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keinerlei

Gewähr bezüglich zukünftiger Leistungen bieten. Diese Aussagen beruhen auf

Informationen, die der Geschäftsleitung gegenwärtig zur Verfügung stehen,

sowie auf den aktuellen Annahmen und Prognosen der Geschäftsleitung. Es gibt

zahlreiche Risiken und Unwägbarkeiten, von denen sich viele unserer

Kontrolle entziehen, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen

Ergebnisse, unsere Finanzlage und unsere Leistung erheblich von den in

dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und

Aussagen abweichen. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das

Datum der jeweiligen Aussage. CREALOGIX ist nicht verpflichtet,

zukunftsgerichtete Aussagen oder andere Informationen zu aktualisieren oder

zu revidieren.

Diese Pressemitteilung ist nicht als Aufforderung oder Empfehlung zum

Verkauf, Kauf oder Halten von Wertpapieren gedacht und stellt kein Angebot

oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeinem Land,

einschliesslich der Vereinigten Staaten von Amerika, dar. Ein solches

Angebot würde ausschliesslich in Form eines Verkaufsprospekts gemäss den

geltenden Wertpapiergesetzen veröffentlicht werden.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Crealogix Holding AG

Maneggstrasse 17

8041 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 58 404 87 65

E-Mail: media@crealogix.com

Internet: www.crealogix.com

ISIN: CH0011115703

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1812461

