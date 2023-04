EQS-Adhoc: Burkhalter Gruppe gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt (deutsch)

Burkhalter Gruppe gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt

Burkhalter Gruppe gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt

Im Rahmen des Erwerbs aller Aktien der Bötschi Holding AG, Mauren (TG), mit

deren Tochtergesellschaften Bötschi AG Feuer Luft Wasser, Mauren (TG),

Angele AG Feuer Luft Wasser, Bronschhofen (SG), und der Perl-Pool AG, Mauren

(TG) vom 28. März 2023 hatte sich die Burkhalter Gruppe verpflichtet, einen

Teil des Kaufpreises in kotierten Namenaktien der Burkhalter Holding AG zu

bezahlen.

Die Burkhalter Holding AG hat inzwischen die entsprechende Kapitalerhöhung

durch Ausgabe von insgesamt 47'682 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von

je CHF 0.04 aus dem genehmigten Kapital erfolgreich abgeschlossen. Das

Aktienkapital der Gesellschaft beläuft sich somit neu auf CHF 418'934.24,

eingeteilt in 10'473'356 Namenaktien mit Nennwert von je CHF 0.04. Der erste

Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange AG ist am 28. April

2023.

Kontakt:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Unternehmenskommunikation,

Nachhaltigkeit und Investor Relations

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch

°