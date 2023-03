EQS-Adhoc: Belimo mit hervorragendem Ergebnis in einem schwierigen Umfeld (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Belimo Holding":

Belimo mit hervorragendem Ergebnis in einem schwierigen Umfeld

^

Belimo Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Belimo mit hervorragendem Ergebnis in einem schwierigen Umfeld

06.03.2023 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Mit einem zweistelligen organischen Umsatzwachstum sowie einem stabilen

Betriebsergebnis war 2022 für Belimo ein sehr erfolgreiches Jahr. Die

Aufrechterhaltung der Lieferketten war der entscheidende Faktor für das

Erzielen dieses Resultats.

Belimo erzielte 2022 in einem äusserst volatilen wirtschaftlichen Umfeld ein

ausgezeichnetes Ergebnis. Das robuste Geschäftsmodell des Unternehmens

bewährte sich trotz vielfältiger Herausforderungen wie den Unterbrechungen

der Lieferketten, einem inflationären Umfeld und dem Krieg in der Ukraine.

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren waren die Aufrechterhaltung der

Lieferfähigkeit sowie hervorragende Lieferzeiten. Die Nähe zu den Kunden und

Lieferanten sowie die Erhöhung der Lagerbestände waren entscheidend für die

Aufrechterhaltung der Produktverfügbarkeit über das ganze Jahr hinweg. Der

Nettoumsatz wuchs um 11.9% in Lokalwährungen. In Schweizer Franken stieg er

um 10.7% auf CHF 846.9 Millionen (2021: CHF 765.3 Millionen).

Dank des starken Umsatzwachstums erhöhte sich der Betriebsgewinn vor Zinsen

und Steuern (EBIT) auf CHF 152.4 Millionen (2021: CHF 145.4 Millionen).

Höhere Material- und Frachtkosten sowie normalisierte Betriebsausgaben

reduzierten die EBIT-Marge auf 18.0% (2021: 19.0%). Die höheren

Beschaffungskosten konnten durch Preisanpassungen teilweise kompensiert

werden. Belimo führte ihre Wachstumsstrategie konsequent weiter und stellte

251 zusätzliche Mitarbeitende ein. Weiter normalisierten sich die Ausgaben

für Marketingaktivitäten, Schulungen und Reisen mit der Lockerung der

Pandemiebeschränkungen im Laufe des Jahres. Der Reingewinn erhöhte sich auf

CHF 122.7 Millionen (2021: CHF 115.5 Millionen) und der Gewinn pro Aktie

wuchs auf CHF 9.99 (2021: CHF 9.41).

Der operative Geldfluss betrug CHF 112.9 Millionen (2021: CHF 153.0

Millionen). Höhere Sicherheitsbestände und längere Transportzeiten führten

zu einem Anstieg des Nettoumlaufvermögens, mit einem negativen Einfluss auf

den operativen Geldfluss. Der Free Cashflow erhöhte sich auf CHF 91.2

Millionen (2021: CHF 45.5 Millionen). Eine Nettodevestition von

Termingeldern in der Höhe von CHF 35.0 Millionen (2021: Investition von CHF

60.0 Millionen) kompensierte teilweise den Anstieg des Nettoumlaufvermögens

sowie die höheren Investitionen in Sachanlagen aufgrund des

Kapazitätsausbaus.

Mit 8.0 Millionen ausgelieferten Antrieben im Jahr 2022 (2021: 7.8

Millionen) konnten Belimo-Feldgeräte in HLK-Anwendungen erneut kalkulierte

8.4 Millionen Tonnen CO2e einsparen (2021: 8.2 Millionen Tonnen CO2e) - 24

Mal mehr als alle Inputfaktoren. Im Rahmen ihrer Klimaschutzbestrebungen hat

sich Belimo das Ziel gesetzt, ihre Wertschöpfungskette weiter zu

dekarbonisieren und arbeitet aktuell an der Erweiterung ihrer

Nachhaltigkeitsziele, gestützt auf die neuesten Erkenntnisse der

Klimawissenschaften sowie auf internationale Standards zur

Treibhausgasbilanzierung.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung 2023 eine Dividende von

CHF 8.50 pro Aktie vor (2022: CHF 8.50). Im Sinne der Good Governance

beantragt der Verwaltungsrat weiter, das Revisionsmandat neu der

Revisionsgesellschaft Ernst & Young AG zu erteilen.

Nettoumsatz nach Marktregionen

in 2022 2021

CHF

1'000

Net- %1) Wachs- Wachstum in Net- %1) Wachs- Wachstum in

toum- tum in Lokalwährun- toum- tum in Lokalwährun-

satz CHF gen satz CHF gen

EMEA 367'- 43% -2.0% 4.7% 375'- 49% 16.5% 15-

902 556 .9-

%

Ameri- 368'- 43% 26.4% 21.3% 291'- 38% 14.8% 18-

ka 261 387 .1-

%

Asien 110'- 13% 12.5% 11.4% 98'4- 13% 15.7% 14-

Pazi- 737 00 .4-

fik %

Total 846'- 100% 10.7% 11.9% 765'- 100% 15.7% 16-

900 343 .6-

%

1) in % des gesamten Nettoumsatzes (aufgrund von Rundungen addieren sich

einzelne Zahlen nicht genau zur ausgewiesenen Summe).

EMEA. Belimo erzielte einen Nettoumsatz von CHF 367.9 Millionen. Die

Umsatzeinbussen von rund 6% auf Ebene Marktregion infolge des eingestellten

Russlandgeschäfts konnten weitgehend kompensiert werden. In Lokalwährungen

steigerte EMEA den Umsatz um 4.7% gegenüber dem Vorjahr (-2.0% in Schweizer

Franken). Die wichtigsten Länder entwickelten sich gut. In Deutschland

profitierte Belimo von positiven Markt-trends. Italien verzeichnete dank

einer starken Nachfrage nach Kühlanwendungen für Rechenzentren eine

hervorragende Umsatzentwicklung.

Amerika. Belimo erzielte einen Nettoumsatz von CHF 368.3 Millionen, was

einem herausragenden Wachstum von 21.3% in Lokalwährungen (26.4% in

Schweizer Franken) entspricht. Der Hauptgrund für das überragende

Umsatzwachstum auf dem US-Markt, das sich in der zweiten Jahreshälfte noch

beschleunigte, war die hervorragende Lieferfähigkeit. Diese trug massgeblich

zur Steigerung des Marktanteils bei. Dank einer stabilen Marktnachfrage,

einer hohen Produktverfügbarkeit und kürzeren Lieferzeiten verzeichnete

Belimo auch im kanadischen und lateinamerikanischen Markt jeweils ein

zweistelliges Umsatzwachstum.

Asien Pazifik. Belimo verzeichnete einen Umsatz von CHF 110.7 Millionen, was

einer Steigerung von 11.4% in Lokalwährungen entspricht (12.5% in Schweizer

Franken). Wiederkehrende pandemiebedingte Lockdowns dämpften allerdings das

Umsatzwachstum in China und sorgten über das ganze Jahr hinweg für

Unterbrechungen der Geschäftsaktivitäten. Geplante Projekte mussten aufgrund

von Zugangsbeschränkungen und Logistikengpässen verschoben werden. Indien

und Südostasien hingegen verzeichneten ein starkes Wachstum. Der indische

Markt entwickelte sich nach einer weiteren Normalisierung des

Geschäftsumfelds nach COVID-19 ausserordentlich gut.

Nettoumsatz nach Anwendungen

in CHF 2022 2021

1'000

Nettoum- %1) Wachs- Wachstum Net- %1) Wachs- Wachstum

satz tum in in toum- tum in in

CHF Lokal- satz CHF Lokal-

währungen währungen

Klappen- 423'- 50% 4.6% 6.6% 405'- 53% 13.7% 14-

antriebe 803 074 .3-

%

Regelven- 393'- 46% 16.2% 16.5% 338'- 44% 16.5% 17-

tile 492 547 .6-

%

Sensoren 29'6- 3% 36.3% 38.5% 21'7- 3% 52.1% 52-

und 05 22 .6-

Zähler %

Total 846'- 100% 10.7% 11.9% 765'- 100% 15.7% 16-

900 343 .6-

%

1) in % des gesamten Nettoumsatzes (aufgrund von Rundungen addieren sich

einzelne Zahlen nicht genau zur ausgewiesenen Summe).

Anwendungen. Das Geschäft mit Klappenantrieben war vom Ausstieg aus dem

Russlandgeschäft am stärksten betroffen, da Russland ein wichtiger Markt für

Klappenantriebe der Produktlinie Brandschutz und Entrauchung war. Angesichts

der weltweit hohen Marktanteile ist die Wachstumsrate von 6.6% in

Lokalwährungen ein solides Ergebnis. Der Nettoumsatz der Regelventile wuchs

mit 16.5% in Lokalwährungen deutlich stärker als derjenige der

Klappenantriebe. Dieser Erfolg spiegelt sich auch in der Steigerung des

globalen Marktanteils bei den Regelventilen wider. Sensoren und Zähler

konnten sich im Markt weiter etablieren und erzielten ein Wachstum von 38.5%

in Lokalwährungen.

Ausblick. Für 2023 erwartet Belimo ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen auf

dem Niveau des Fünfjahresdurchschnitts. Energieeffizienz und

Raumluftqualität sind die treibenden Faktoren für ein überdurchschnittlich

hohes Wachstum des Gebäudeautomationsmarkts. Kapazitätsengpässe aufgrund des

Fachkräftemangels hemmen jedoch diese kräftigen Wachstumstreiber. Die

unsichere weitere Entwicklung der Weltwirtschaft und ein gesteigertes

Zinsniveau könnten sich negativ auf Investitionsentscheidungen im

Zweckbau-Markt auswirken. Darüber hinaus könnten geopolitische Entwicklungen

und anhaltende Engpässe bei den Lieferketten das Jahr 2023 negativ

beeinflussen.

Belimo hält an ihrer langfristigen Wachstumsstrategie fest und investiert

erhebliche Mittel in strategische Initiativen wie Lösungsvorsprung,

operative Höchstleistung und den Ausbau des Vertriebsnetzes. Dies dürfte

gesteigerte Ausgaben zur Folge haben. Darüber hinaus könnten sich ungünstige

Wechselkursschwankungen negativ auf die Marge auswirken. Um eine robuste,

auf die Wachstumsstrategie abgestimmte Lieferkette zu gewährleisten, wird

Belimo in den kommenden Jahren den Kapazitätsausbau im Bereich Logistik und

Customization weiter vorantreiben. Dies wird zu höheren Investitionen in

allen Marktregionen führen und sich auf den Cashflow auswirken.

Eckwerte des Geschäftsjahres 2022 der Belimo-Gruppe

in CHF 1'000 (sofern nicht anders angegeben) 2022 2021 Verän-

de-

rung

Nettoumsatz 846'90- 765'34- +10.7-

0 3 %

Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen 189'03- 178'39- +6.0%

und Amortisationen (EBITDA) in Prozent des 3 5

Nettoumsatzes 22.3% 23.3%

Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) in 152'36- 145'36- +4.8%

Prozent des Nettoumsatzes 3 3

18.0% 19.0%

Reingewinn in Prozent des Nettoumsatzes 122'69- 115'50- +6.2%

8 4

14.5% 15.1%

Geldwirksame Investitionen in Sachanlagen und 54'698 46'725 +17.1-

immaterielle Anlagen %

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit in Prozent des 112'86- 153'04- -26.3-

Nettoumsatzes 1 9 %

13.3% 20.0%

Free Cashflow in Prozent des Nettoumsatzes 91'202 45'544 +100.-

10.8% 6.0% 3%

Rendite des Eigenkapitals (ROE) 23.8% 23.1%

Rendite des investierten Kapitals (ROIC) 24.9% 26.0%

Gewinn pro Aktie, in CHF 9.99 9.41 +6.2%

Dividende pro Aktie, in CHF 8.50 8.50 +0.0%

Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente), per 31 2'163 1'921 +12.6-

Dezember %

Ausgelieferte Antriebe, in Millionen Stück 8.0 7.8 +2.6%

Total CO2-Einsparung Belimo-Produkte, in Millionen 8.4 8.2 +2.6%

Tonnen CO2e

1) Antrag an die Generalversammlung vom 27. März 2023.

Die Belimo-Gruppe ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und

Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-,

Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und

Zähler bilden dabei unser Kerngeschäft. Die Gruppe wies 2022 einen Umsatz

von CHF 847 Millionen aus und zählte mehr als 2'200 Mitarbeitende.

Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter

www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995

an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).

Link zum Geschäftsbericht 2022: [1]https://report.belimo.com/ Link zum

Kennzahlengenerator:

[2]https://report.belimo.com/AR22/en/key-figure-comparison/ Um 08:30 Uhr

findet heute ein englischsprachiger Earnings Call zum Jahresabschluss

2022 statt. Um 10:30 Uhr findet anschliessend im Widder Hotel in Zürich

eine deutschsprachige Medienund Finanzanalystenkonferenz statt. Bitte

registrieren Sie sich für einen oder beide Events via diesem [3]Link.

1. https://report.belimo.com/ 2.

https://report.belimo.com/AR22/en/key-figure-comparison/ 3.

https://irpages2.eqs.com/websites/belimo_invitation_2022/English/9010/me-

dia-and-financial-analysts-conference.html?iframe=true

Kontakt Dr. Markus Schürch, CFO +41 43 843 61 72

Gérard Moinat, IRO +41 43 843 63 80

Termine Medien- und Finanzanalystenkonferenzen 6. März 2023

zum Jahresabschluss 2022

Generalversammlung 2023 27. März 2023

Dividendenzahlung 31. März 2023

Publikation Halbjahresbericht 2023 24. Juli 2023

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Belimo Holding AG

Brunnenbachstrasse 1

8340 Hinwil

Schweiz

Telefon: +41 43 843 63 80

Fax: +41 43 843 62 41

E-Mail: ir@belimo.ch

Internet: www.belimo.com

ISIN: CH1101098163

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1574899

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1574899 06.03.2023 CET/CEST

°