EQS-Adhoc: Belimo erzielt 2023 deutliches Umsatzwachstum (deutsch)

Belimo erzielt 2023 deutliches Umsatzwachstum

^

Belimo Holding AG / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis

Belimo erzielt 2023 deutliches Umsatzwachstum

22.01.2024 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

In einem Jahr, das von Inflationsdruck, steigenden Zinssätzen und einer

nachlassenden Geschäftsdynamik in der Bauindustrie geprägt war, verzeichnete

Belimo ein beachtliches Umsatzwachstum. Der Nettoumsatz erhöhte sich 2023 um

7.2% in Lokalwährungen und um 1.4% in Schweizer Franken auf CHF 858.8

Millionen.

Die Marktregion Amerika erzielte mit einem Umsatzwachstum von 7.7% in

Lokalwährungen ein beeindrucken-des Ergebnis. Dies nach einem

ausserordentlichen Vorjahr, in dem Belimo aufgrund der in der Branche

vorliegenden Lieferprobleme signifikante Marktanteile gewinnen konnte.

Letzteres führte insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2022 zu einem

substanziellen Basiseffekt. Trotz anspruchsvollem Marktumfeld im Bausektor

realisierte die Marktregion EMEA dank einer starken Konzentration auf das

Nachrüstgeschäft ein solides Umsatzwachstum von 6.4% in Lokalwährungen. Der

Umsatz der Marktregion Asien Pazifik stieg um 8.2% in Lokalwährungen. Die

ausgezeichnete Entwicklung von Belimo Indien, ebenso wie diejenige weiterer

Tochtergesellschaften in der Region, wogen die Herausforderungen in China

auf.

Nettoumsatz nach Marktregionen

in CHF 2023 2022

1'000

Nettoum- %2) Wachs- Wachstum Net- %2) Wachs- Wachstum

satz tum in in toum- tum in in

CHF Lokal- satz CHF Lokal-

währungen währungen

EMEA 375'- 44% 2.2% 6.4% 367'- 43% -2.0% 4.-

920 902 7%

Amerika 373'- 44% 1.5% 7.7% 368'- 43% 26.4% 21-

813 261 .3-

%

Asien 109'- 13% -1.5% 8.2% 110'- 13% 12.5% 11-

Pazifik 053 737 .4-

%

Total1) 858'- 100% 1.4% 7.2% 846'- 100% 10.7% 11-

785 900 .9-

%

1) Aufgrund von Rundungen addieren sich einzelne Zahlen nicht genau zur

ausgewiesenen Summe.

2) In % des gesamten Nettoumsatzes.

Die Business Line Regelventile baute ihren Marktanteil aus und erreichte ein

Wachstum von 12.0% in Lokalwährungen, während der Bereich Klappenantriebe

nur leicht zulegte. Die jüngste Business Line, die Sensoren und Zähler,

konnte

sich weiter etablieren und ihre Umsätze um 31.0% in lokalen Währungen

steigern.

Nettoumsatz nach Business Lines

in CHF 2023 2022

1'000

Nettoum- %2) Wachs- Wachstum Net- %2) Wachs- Wachstum

satz tum in in toum- tum in in

CHF Lokal- satz CHF Lokal-

währungen währungen

Klappen- 404'- 47% -4.5% 1.1% 423'- 50% 4.6% 6.-

antriebe 788 803 6%

Regelven- 417'- 49% 6.1% 12.0% 393'- 46% 16.2% 16-

tile 490 492 .5-

%

Sensoren 36'5- 4% 23.3% 31.0% 29'6- 3% 36.3% 38-

und 07 05 .5-

Zähler %

Total1) 858'- 100% 1.4% 7.2% 846'- 100% 10.7% 11-

785 900 .9-

%

1) Aufgrund von Rundungen addieren sich einzelne Zahlen nicht genau zur

ausgewiesenen Summe.

2) In % des gesamten Nettoumsatzes.

Die Belimo Gruppe ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und

Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-,

Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und

Zähler bilden dabei unser Kerngeschäft. Die Gruppe wies 2023 einen Umsatz

von CHF 859 Millionen aus und zählte mehr als 2'300 Mitarbeitende.

Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter

www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995

an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).

Heute um 09.00 Uhr (MEZ) findet eine Telefonkonferenz zu den Umsatzzahlen

2023 statt. Bitte registrieren Sie sich mittels des folgenden Links.

Kon- Dr. Markus Schürch, CFO +41 43

tak- 843 61

t 72

Ter- Publikation des Jahresabschlusses 2023 / Earnings 4. März

mi- Call / Medienund Finanzanalystenkonferenz 2024

ne

Generalversammlung 2024 25. März

2024

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Belimo Holding AG

Brunnenbachstrasse 1

8340 Hinwil

Schweiz

Telefon: +41 43 843 63 80

Fax: +41 43 843 62 41

E-Mail: ir@belimo.ch

Internet: www.belimo.com

ISIN: CH1101098163

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1819475

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1819475 22.01.2024 CET/CEST

°