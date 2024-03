EQS-Adhoc: Belimo bleibt in anspruchsvollem Umfeld auf Wachstumskurs (deutsch)

Belimo bleibt in anspruchsvollem Umfeld auf Wachstumskurs

Belimo bleibt in anspruchsvollem Umfeld auf Wachstumskurs

04.03.2024

Belimo erzielte trotz eines komplexen wirtschaftlichen Umfelds solide

Ergebnisse und macht Fortschritte bei ihrer Wachstumsstrategie.

Belimo hat ihre langfristige Wachstums- und Investitionsstrategie 2023

konsequent und erfolgreich fortgesetzt. Dank hochmotivierten

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem besonders zuverlässigen

Netzwerk an Lieferanten konnte Belimo die Herausforderungen in diesem Jahr

mit Bravour meistern. In Übereinstimmung mit der Wachstumsstrategie durfte

die Gruppe im Berichtsjahr 100 zusätzliche Talente willkommen heissen. Im

Rahmen einer nachhaltigen Geschäftsentwicklung investierte Belimo ausserdem

CHF 76.0 Millionen beziehungsweise 8.9% des Nettoumsatzes in Forschung und

Entwicklung unter anderem für die fortschrittlichste Plattform für

Feldgeräte in der Gebäudeautomation. Die Plattform wird eine durchgängige

Planung, Installation und Inbetriebnahme über die gesamte Produktpalette

hinweg ermöglichen. Zukünftige Gebäudeautomations-Architekturen benötigen

besser integrierte Feldgeräte und einheitliche Schnittstellen.

Die grössten Herausforderungen ergaben sich aus dem anspruchsvollen

wirtschaftlichen Umfeld, das die Geschäftsdynamik in der Baubranche

verlangsamte. Dennoch stieg der Nettoumsatz von Belimo in Lokalwährungen um

7.2% und in Schweizer Franken um 1.4% auf CHF 858.8 Millionen (2022: CHF

846.9 Millionen). Der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug

CHF 152.5 Millionen (2022: 152.4 Millionen), und die EBIT-Marge hielt sich

stabil bei 17.8% (2022: 18.0%). Aufgrund eines einmaligen Steuereffekts von

CHF 17.1 Millionen stieg der Reingewinn um 11.5% auf CHF 136.8 Millionen

(2022: CHF 122.7 Millionen), und der Gewinn pro Aktie belief sich auf CHF

11.14 (2022: CHF 9.99).

Der operative Cashflow stieg auf CHF 157.0 Millionen (2022: CHF 112.9

Millionen), positiv beeinflusst durch einen Rückgang des

Nettoumlaufvermögens in der Berichtsperiode. Im Vorjahr war das

Nettoumlaufvermögen gestiegen, um in einem Umfeld globaler

Lieferkettenengpässe überlegene Lieferzeiten gewährleisten zu können. Der

Free Cashflow betrug CHF 135.9 Millionen (2022: CHF 91.2 Millionen),

einschliesslich einer Devestition von Termingeldern in Höhe von CHF 25.0

Millionen (2022: Nettodevestition von CHF 35.0 Millionen).

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung 2024 eine Dividende von

CHF 8.50 pro Aktie vor. Um die Anforderungen der Revision des

Schweizerischen Obligationenrechts umzusetzen und den derzeitigen Best

Practices Rechnung zu tragen, legt der Verwaltungsrat zudem einen Vorschlag

zur Änderung der Statuten der Generalversammlung vor.

Nettoumsatz nach Marktregionen

in CHF 2023 2022

1'000

Nettoum- %2) Wachs- Wachstum Net- %2) Wachs- Wachstum

satz tum in in toum- tum in in

CHF Lo- satz CHF Lo-

kal-währun- kal-währun-

gen gen

EMEA 375'- 44% 2.2% 6.4% 367'- 43% -2.0% 4.-

920 902 7%

Amerika 373'- 44% 1.5% 7.7% 368'- 43% 26.4% 21-

813 261 .3-

%

Asien 109'- 13% -1.5% 8.2% 110'- 13% 12.5% 11-

Pazifik 053 737 .4-

%

Total1) 858'- 100% 1.4% 7.2% 846'- 100% 10.7% 11-

785 900 .9-

%

1) aufgrund von Rundungen addieren sich einzelne Zahlen nicht genau zur

ausgewiesenen Summe

2) in % des gesamten Nettoumsatzes

EMEA. In der Marktregion EMEA erzielte Belimo 2023 einen Nettoumsatz von CHF

375.9 Millionen. Das entspricht einem Plus von 6.4% in Lokalwährungen (2.2%

in Schweizer Franken) gegenüber dem Vorjahr, was vor allem den erfolgreichen

Preiserhöhungen zu verdanken war. Die Folgen der Zinserhöhungen und des

Krieges in der Ukraine schränkten die Wachstumsmöglichkeiten in der

europäischen Bauindustrie im Jahresverlauf zunehmend ein. Auf Produktebene

entwickelten sich die druckunabhängigen Regelventile besonders gut und

verzeichneten einen Nachfrageanstieg. Dieser ergab sich unter anderem aus

dem zunehmenden Fokus auf Energieeinsparungen sowie aus erheblichen

Fortschritten im OEM-Geschäft (Originalausrüstungshersteller) mit

Rechenzentren in der gesamten EMEA-Region.

Amerika. Die Marktregion Amerika wies 2023 einen Umsatz von CHF 373.8

Millionen aus, was einem Anstieg um 7.7% in Lokalwährungen (1.5% in

Schweizer Franken) entspricht. Dieses Ergebnis beinhaltet eine 2023

vorgenommene Preiserhöhung, die im Kontrast zu zwei grösseren

Preiserhöhungen im Jahr 2022 steht. Belimo konnte die im Jahr 2022

gewonnenen Marktanteile, als ihre Mitbewerber unter gravierenden

Lieferengpässen litten, weitgehend verteidigen. Ermöglicht wurde dieser

Erfolg durch die operative Höchstleistung und die entsprechend kurzen

Lieferzeiten sowie eine Vertriebsorganisation, die dank des umfangreichen

Know-hows im Bereich von Heizung-, Lüftung- und Klima- (HLK) Anwendungen

einen herausragenden Kundenmehrwert bietet.

Asien Pazifik. Die Marktregion Asien Pazifik wies 2023 einen Umsatz von CHF

109.1 Millionen aus, was einer Steigerung um 8.2% in Lokalwährungen

entspricht (-1.5% in Schweizer Franken). Der HLK-Markt in China verlor

aufgrund von Liquiditätsproblemen und weiteren wirtschaftlichen

Herausforderungen an Dynamik. Das HLK-Geschäft in Indien wuchs hingegen

kräftig und wurde durch vielversprechende Sektoren wie Rechenzentren,

Infrastruktur sowie Pharma und Hotellerie angekurbelt. Ferner profitierte es

davon, dass Energieeffizienz, Raumluftqualität und zertifizierte

umweltfreundliche Gebäude zunehmend in den Mittelpunkt rücken. Auch der

südostasiatische Markt wuchs, hauptsächlich dank Neubauprojekten, wobei aber

auch die Nachfrage nach Renovierungen und Modernisierungen zunimmt.

Nettoumsatz nach Business Lines

in CHF 2023 2022

1'000

Nettoum- %2) Wachs- Wachstum Net- %2) Wachs- Wachstum

satz tum in in toum- tum in in

CHF Lokal- satz CHF Lo-

währungen kal-währu-

ngen

Klappen- 404'- 47% -4.5% 1.1% 423'- 50% 4.6% 6.-

antriebe 788 803 6%

Regelven- 417'- 49% 6.1% 12.0% 393'- 46% 16.2% 16-

tile 490 492 .5-

%

Sensoren 36'5- 4% 23.3% 31.0% 29'6- 3% 36.3% 38-

und 07 05 .5-

Zähler %

Total1) 858'- 100% 1.4% 7.2% 846'- 100% 10.7% 11-

785 900 .9-

%

1) aufgrund von Rundungen addieren sich einzelne Zahlen nicht genau zur

ausgewiesenen Summe

2) in % des gesamten Nettoumsatzes

Anwendungen. Der Anwendungsbereich Regelventile steigerte seinen Marktanteil

deutlich und verbuchte ein Wachstum von 12.0% in Lokalwährungen. Diese

Entwicklung bestätigt die erfolgreichen Bemühungen von Belimo als

Innovationsführerin in diesem Gebiet. Daneben setzte das Unternehmen sein

Wachstum im Geschäft mit Sensoren und Zählern mit einem Plus von 31.0% in

Lokalwährungen fort. Die Anwendung Klappenantriebe wuchs dagegen nur leicht

um 1.1% in Lokalwährungen. Der Abbau von Lagerbeständen durch die OEM-Kunden

und der Rückgang bei Neubauten dämpften die Umsatzentwicklung.

Ausblick. Die Gruppe erwartet im Jahr 2024 eine anhaltende Nachfrage nach

ihren Feldgeräten sowohl für Neubauten als auch für die Renovierung von

bestehenden Gebäuden. Das Umsatzwachstum in Lokalwährungen wird

voraussichtlich am unteren Ende des angestrebten Wachstumskorridors liegen.

Die EBIT-Marge dürfte durch Wechselkursschwankungen und anhaltend hohe

Forschungs- und Entwicklungskosten sowie laufende Investitionen in künftige

Entwicklungen beeinflusst werden.

Der Zweckbaumarkt steht vor herausfordernden Investitionsentscheidungen

angesichts der weltwirtschaftlichen Unsicherheitsfaktoren, der Anzeichen

einer Rezession und der höheren Zinsen. Auch wenn die höheren Zinsen zu

einem Rückgang der Neubauaktivität führen, kann von einer Belebung der

Renovierungsprojekte ausgegangen werden - wenn auch mit gewisser

Verzögerung. Diese potenzielle Verschiebung hält zusätzliche

Wachstumschancen für Belimo bereit.

Als Marktführerin für Feldgeräte zur energieeffizienten Regelung von

HLK-Systemen ist Belimo ausgezeichnet positioniert, um von diesen

Marktveränderungen zu profitieren. Die anhaltende Urbanisierung und der

Klimawandel beflügeln die Nachfrage nach höherer Raumluftqualität und

Energieeffizienz im Bereich Gebäudeautomation und eröffnen damit

Wachstumsaussichten, die das allgemeine BIP-Wachstum übersteigen. Die Gruppe

hält an ihrer langfristigen Wachstumsstrategie fest und investiert weiter in

strategische Initiativen und die Kapazitätsausweitung, vor allem im Bereich

Logistik. Aus diesem Grund ist in den nächsten Jahren mit erhöhten

Investitionsausgaben zu rechnen.

Eckwerte des Geschäftsjahres 2023 der Belimo-Gruppe

in CHF 1'000 (sofern nicht anders angegeben) 2023 2022 Verän-

de-

rung

Nettoumsatz 858'78- 846'90- +1.4%

5 0

Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen 188'31- 189'03- -0.4%

und Amortisationen (EBITDA) in Prozent des 2 3

Nettoumsatzes 21.9% 22.3%

Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) in 152'46- 152'36- +0.1%

Prozent des Nettoumsatzes 6 3

17.8% 18.0%

Reingewinn in Prozent des Nettoumsatzes 136'84- 122'69- +11.5-

5 8 %

15.9% 14.5%

Geldwirksame Investitionen in Sachanlagen und 47'043 54'698 -14.0-

immaterielle Anlagen %

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit in Prozent des 156'96- 112'86- +39.1-

Nettoumsatzes 6 1 %

18.3% 13.3%

Free Cashflow in Prozent des Nettoumsatzes 135'88- 91'202 +49.0-

2 10.8% %

15.8%

Rendite des Eigenkapitals (ROE) 26.0% 23.8%

Rendite des investierten Kapitals (ROIC) 26.6% 24.9%

Gewinn pro Aktie, in CHF 11.14 9.99 +11.5-

%

Dividende pro Aktie, in CHF 8.50 8.50 +0.0%

1)

Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente), per 2'260 2'163 +4.4%

31. Dezember

Total CO2-Einsparung Belimo-Produkte, in Millionen 7.7 8.4 -8.5%

Tonnen CO2e

1) Antrag an die Generalversammlung vom 25. März 2024.

Die Belimo-Gruppe ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und

Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-,

Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und

Zähler bilden dabei unser Kerngeschäft. Die Gruppe wies 2023 einen Umsatz

von CHF 859 Millionen aus und zählte mehr als 2'300 Mitarbeitende.

Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter

www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995

an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).

Link zum Geschäftsbericht 2023: https://report.belimo.com/

Um 08:30 Uhr findet heute ein englischsprachiger Earnings Call zum

Jahresabschluss 2023 statt.

Um 10:30 Uhr findet anschliessend im Hotel Metropol in Zürich eine

deutschsprachige Medien- und Finanzanalystenkonferenz statt.

Bitte registrieren Sie sich für einen oder beide Events via diesem Link.

Kon- Dr. Markus Schürch, CFO +41 43 843

takt 61 72

Termi- Medienund Finanzanalystenkonferenzen zum 4. März

ne Jahresabschluss 2023 2024

Generalversammlung 2024 25. März

2024

Dividendenzahlung 2. April

2024

Publikation Halbjahresbericht 2024 22. Juli

2024

