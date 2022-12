EQS-Adhoc: Baloise Swiss Property Fund mit erfolgreichem Jahresabschluss 2021/22 (deutsch)

Baloise Swiss Property Fund mit erfolgreichem Jahresabschluss 2021/22

Basel, 12. Dezember 2022. Der Baloise Swiss Property Fund (BSPF) schliesst

auch sein viertes Geschäftsjahr trotz eines schwierigen wirtschaftlichen

Umfelds erfolgreich ab. Der Nettoinventarwert pro Anteil erhöht sich

gegenüber dem Vorjahr auf CHF 109.27. Die Ausschüttung pro Anteil bleibt mit

CHF 3.00 unverändert.

«Mit einem erfolgreichen Jahresabschluss hat unser Baloise Swiss Property

Fund erneut eine gute Performance in einem schwierigen Umfeld erzielt. Durch

die aktive Bewirtschaftung des Immobilienportfolios ergreifen wir

Opportunitäten, um den Fonds weiterzuentwickeln und damit Wert zu schaffen»,

sagt Jean-Pierre Valenghi, Leiter Immobilien bei Baloise Asset Management

AG.

Das Geschäftsjahr 2021/22 des BSPF stand im Zeichen der COVID-19-Pandemie

und des Ausbruchs des Ukrainekriegs. In der Folge stiegen nicht nur die

Energiepreise deutlich an, sondern auch Nahrungsmittel, Baumaterialien und

andere Produkte verteuerten sich stark. So stieg die Teuerung in der Schweiz

bis im September 2022 auf 3.3%. Sie befindet sich damit deutlich über dem

Zielband der Schweizerischen Nationalbank.

Erfolgreiche Börsenkotierung gefolgt von schwierigem Finanzmarktumfeld

Der BSPF wurde am 1. Oktober 2018 lanciert und am 1. November 2021

erfolgreich an der SIX Swiss Exchange kotiert, was sich in einer starken

Entwicklung des Agio zeigte. Das ab dem ersten Quartal 2022 schwieriger

gewordene geopolitische Umfeld und die daraus resultierenden Zinserhöhungen

haben Korrekturen an den Finanzmärkten ausgelöst. Dieser Entwicklung konnte

sich der BSPF ebenfalls nicht entziehen. Er hat sich aber mit einer

Performance (inkl. Ausschüttung) von -12.8% im Geschäftsjahr 2021/22

vergleichsweise gut gehalten. Damit liegt er deutlich über der Performance

des SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT)* von -16.1%.

Steigende Soll-Mieterträge und sinkende Mietausfallrate

Die Soll-Mieterträge (vor Abzug Mietzinsausfälle) im Geschäftsjahr 2021/22

haben gegenüber der Vorjahresperiode um 30.2% zugenommen. Diese Zunahme

resultiert primär aus dem Erwerb von zusätzlichen Liegenschaften. So wurden

17 Liegenschaften im September 2021 sowie drei Gesundheits-Liegenschaften im

Januar 2022 erworben. Unter Ausklammerung dieser Transaktionen sind die

Soll-Mieterträge auf dem Bestand um 0.6% gestiegen. Gleichzeitig konnte die

Mietausfallrate um mehr als 20% auf 4.1% gesenkt werden (Vorjahr: 5.5%). Die

Fondsbetriebsaufwandquote GAV** konnte im Geschäftsjahr 2021/22 um weitere 3

Basispunkte auf 72 Basispunkte reduziert werden. Damit gelang es, die

EBIT-Marge von im Vorjahr 62.7% auf 66.6% zu steigern.

In der Berichtsperiode konnte die Anzahl der Liegenschaften mit

Gebäudeausweisen der Kantone (GEAK) stark gesteigert werden. Der BSPF hat

mittlerweile eine marktwertbezogene GEAK-Plus-Abdeckung von 98.8% der

Bestandsliegenschaften (exkl. Liegenschaften im Bau). Bezüglich der

Gesamtenergieeffizienz haben marktwertbezogen 73.6% respektive 50

Liegenschaften eine Bewertung von C oder besser (A als beste Bewertung und G

als schlechteste Bewertung).

Ausblick

Das Portfolio wird weiterhin aktiv bewirtschaftet, Opportunitäten für

Liegenschaftszukäufe werden von der Fondsleitung auf ihren Wertbeitrag für

das Fondsportfolio geprüft und im Interesse des Fonds gegebenenfalls

wahrgenommen. Neben der aktiven Portfoliobewirtschaftung steht auch die

Weiterentwicklung von Bestandsliegenschaften weiter im Fokus der

Fondsleitung. So werden derzeit je eine Liegenschaft in Ostermundigen und in

La Tour-de-Peilz umfassend saniert, wobei unter anderem neue, fossilfreie

Wärmesysteme eingebaut werden. Weitere Sanierungen befinden sich im

Planungsstadium und werden in naher Zukunft in Angriff genommen.

Fondsinformationen

Name Baloise Swiss Property Fund

Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033

Fondswährung CHF

Ertragsverwendung ausschüttend

Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds

Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel

Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich

Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich

Tickersymbol BALSP

Lancierungsdatum 1. Oktober 2018

Über das Asset Management von Baloise

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001

bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und

Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise

Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden

Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen

Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung

getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)

gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde

die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene

Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise

Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

