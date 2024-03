EQS-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Korrektur vorläufiges Jahresergebnis zum 31.12.2023 (deutsch)

Altech Advanced Materials AG: Korrektur vorläufiges Jahresergebnis zum 31.12.2023

Altech Advanced Materials AG - Korrektur vorläufiges Jahresergebnis zum

31.12.2023

Heidelberg (pta019/22.03.2024/11:35) - Die Altech Advanced Materials AG

("AAM" oder das "Unternehmen") (ISIN: DE000A31C3Y4, DE000A31C3Z1 und

DE000A3EX2C1) hatte am 23. Januar 2024 ihren voraussichtlichen

Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2023 (Einzelabschluss nach HGB) in

Höhe von 1.348 TEUR bekanntgegeben. Der aktualisierte vorläufige

Jahresfehlbetrag beläuft sich nun auf 1.650 TEUR.

Im Zuge der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses der AAM zum 31.

Dezember 2023 wurde die buchhalterische Erfassung des im Dezember 2023

aufgelegten AAM virtuelles Optionsprogramm 2023 ("VOP 2023") ausführlich

auch mit den Wirtschaftsprüfern diskutiert. Das Programm hat ein maximales

Volumen von 5,0 Mio. EUR und ist an Mitarbeiter der Gesellschaft sowie

Mitarbeiter der beiden Beteiligungen Altech Batteries GmbH für das Projekt

CERENERGY und Altech Industries Germany GmbH für das Projekt Silumina Anodes

gerichtet. Es ist abhängig von verschiedenen zu erreichenden Milestones und

der Aktienkursentwicklung und stellt im Wesentlichen ein Bonusprogramm dar,

für das AAM ein Erfüllungswahlrecht in bar, Aktien oder einer Kombination

aus Beidem hat.

Nach intensiver Diskussion über die buchhalterische Einordnung des VOP 2023

hat der Vorstand heute entschieden, dass das VOP 2023 aufwandswirksam

ratierlich über die erwartete Laufzeit unter Berücksichtigung der

Eintrittswahrscheinlichkeiten der verschiedenen Ausübungsbedingungen zu

verbuchen sei. Für das Geschäftsjahr 2023 ist somit ein Aufwand von 304 TEUR

für das VOP 2023 zu erfassen, welcher nach Planung der Gesellschaft nur in

Höhe einer etwaigen Barkomponente, voraussichtlich 50%, zur Bedienung etwaig

anfallender Lohnsteuer liquiditätswirksam werden soll.

Der aktualisierte vorläufige Jahresfehlbetrag beläuft sich auf 1.650 TEUR.

Der Aufwand aus dem VOP hat die Personalkosten um 205 TEUR auf 593 TEUR

sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 99 TEUR auf 1.018 TEUR

erhöht.

Die aktualisierte vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2023 nach HGB weist

damit ein Eigenkapital in Höhe von 5.039 TEUR auf.

Der Vorstand ging in seiner letzten Prognose für das Jahr 2023 von einem

Verlust zwischen 1,2 bis 1,6 Mio. EUR aus (siehe die Kapitalmarktmitteilung

des Unternehmens vom 18. Juli 2023). Diese Schätzung wurde nun aufgrund der

Verbuchung der Aufwendungen für das AAM VOP 2023 geringfügig verfehlt.

Das genannte vorläufige Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 22. März

2024 vorgenommenen vorläufigen Bewertung des abgelaufenen Geschäftsjahrs

2023. Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt

der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der finalen

Abschlussprüfung und der Billigung des Jahresabschlusses durch den

Aufsichtsrat.

Der Vorstand

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4, DE000A31C3Z1 und

DE000A3EX2C1) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter

Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des

Unternehmens ist es, am Markt der Festkörperbatterien für den stationären

Batterieeinsatz mit CERENERGY® zu partizipieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein

innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) -

Silumina Anodes(TM) - soll die Leistung dieser Batterie für die

Elektromobilität deutlich gesteigert werden.

CERENERGY®-Batterien Projekt

Die Altech Batteries GmbH (ABG) ist ein Joint Venture mit dem weltweit

führenden deutschen Batterieinstitut Fraunhofer IKTS ("Fraunhofer") zur

Vermarktung der revolutionären CERENERGY®

Natrium-Aluminiumoxid-Festkörperbatterie (SAS). CERENERGY® Batterien sind

die bahnbrechende Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien.

CERENERGY®-Batterien sind feuer- und explosionssicher, haben eine

Lebensdauer von mehr als 15 Jahren und funktionieren in extrem kalten und

wüstenartigen Klimazonen. Die Batterietechnologie verwendet Kochsalz und ist

lithium-, kobalt-, graphit- und kupferfrei, was die Abhängigkeit von

kritischen Metallpreissteigerungen und Problemen in der Lieferkette

beseitigt.

Das Joint Venture vermarktet seine CERENERGY®-Batterie und plant den Bau

einer 100-MWh-Produktionsanlage auf dem Gelände von Altech in Sachsen. In

der Anlage sollen CERENERGY®-Batteriemodule für den Markt der

Netzspeicherlösungen hergestellt werden.

Silumina Anodes

Die Altech-Gruppe hat eine nasstechnische Methode entwickelt, um im

industriellen Standard kostengünstig und mit hoher Qualität Anodenmaterial

einer Batterie mit hochreinem Aluminiumoxid im Nanometerbereich zu

beschichten. Durch die Beschichtung von Silizium mit hochreinem

Aluminiumoxid und die Beimischung des Materials in das übliche

Anodenmaterial aus Graphit kann die Leistungsfähigkeit der Batterie erhöht

werden. Bei einer Beimischung von 10 % ist eine Leistungssteigerung von mehr

als 30 % in Labortests bestätigt, denn Silizium hat eine zehnfach höhere

Energiespeicherkapazität gegenüber Graphit. Bisher konnte jedoch Silizium in

kommerziellen Lithium-Ionen-Batterien nicht verwendet werden, da sich

Siliziumpartikel während des Batterieladevorgangs um bis zu 300 % aufblähen,

dies führt zum Teilversagen der Batterie. Gleichzeitig setzen sich

Lithium-Ionen an der Anode als Trennschicht fest und sind somit deaktiviert,

stehen also nicht mehr für den Energiefluss zur Verfügung. Das passiert zwar

auch bei reinen Graphitanoden, aber bei siliziumhaltigen Anoden ist dieser

negative Effekt viel stärker und führt zu einem Erstladeverlust von bis zu

50 % der theoretischen Batterieleistung. Diese Nebenwirkungen machten bisher

die potenziellen Vorteile durch die Beimischung von Silizium zunichte. Die

Altech-Gruppe hat es geschafft, Silizium im Nanometerbereich zu beschichten

und damit die beschriebenen Probleme weitgehend zu überwinden.

Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com

Altech Advanced Materials AG Pressekontakt Ralf Droz / Doron

Vorstand: Iggy Tan, Uwe Ahrens, Kaufmann, edicto GmbH Tel: +49

Hansjörg Plaggemars Ziegelhäuser (0) 69 905505-54 E-Mail:

Landstraße 3 69120 Heidelberg [1]AltechAdvancedMaterials@edict

[1]info@altechadvancedmaterials.com o.de 1.

Tel: + 49 6221 649 2482 1. mailto:AltechAdvancedMaterials@e

mailto:info@altechadvancedmateri dicto.de

als.com

Ende der Insiderinformation

°