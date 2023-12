EQS-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Altech Advanced Materials AG veröffentlicht Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie für geplantes Silumina Anodes-Werk in Schwarze Pumpe (deutsch)

Altech Advanced Materials AG: Altech Advanced Materials AG veröffentlicht Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie für geplantes Silumina Anodes-Werk in Schwarze Pumpe

^

Altech Advanced Materials AG: Altech Advanced Materials AG veröffentlicht

Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie für geplantes Silumina

Anodes-Werk in Schwarze Pumpe

Die Altech Advanced Materials AG ("AAM" oder die "Gesellschaft") (FRA: AMA)

gibt die Ergebnisse für die, in Zusammenarbeit mit der HATCH Küttner GmbH

("HATCH"), verantwortlich für die Anlagen- und Prozesstechnik, und der

ARIKON Infrastruktur GmbH ("Arikon"), verantwortlich für Gebäude,

Infrastruktur und Umwelttechnik, von Altech erstellte endgültige

Machbarkeitsstudie (DFS) für das Silumina Anodes-Werk in Schwarze Pumpe,

Sachsen, zur Beschichtung von Silizium für Anodenverbundmaterial zur

Steigerung der Leistung von Lithium-Ionen-Batterien bekannt. Seit der im

April 2022 veröffentlichten vorläufigen Machbarkeitsstudie konnte Altech bei

der Vorbereitung des Projektes Silumina Anodes erhebliche technische

Verbesserungen erzielen, was sich auch in den prognostizierten

Finanzkennzahlen für das Silumina Anodes-Werk widerspiegelt. Das Werk ist

ausgelegt für die Produktion von 8.000 Tonnen pro Jahr mit Aluminiumoxid

beschichtetem metallurgischen Silizium. Silumina Anodes-Material wird zu

herkömmlichem Anodengraphit mit einem Anteil von 10 % zugesetzt und

ermöglicht so ein leistungssteigerndes Anodenverbundmaterial für die

Herstellung von ca. 120 Gigawattstunden (GWh)

Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien.

Auf Basis der aktuellen Preis- und Kostenkalkulation eröffnet sich bei

vollständiger Auslastung des Werks mittelfristig ein EBITDA-Potenzial

(Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von durchschnittlich EUR

105 Mio. pro Jahr. Die jährlichen Gesamteinnahmen der Anlage belaufen sich

bei voller Produktionsauslastung von 8.000 tpa auf EUR 328 Mio., basierend

auf einem langfristigen FOB-Preis (Free On Board) für Silumina Anodes, der

den gleichen Energie-Einheitspreis wie herkömmliche Graphitprodukte bei

verbesserter Energiedichte bietet.

Der Nettobarwert (NPV) vor Steuern für die Anlage beträgt EUR 684 Mio. bei

einem Abzinsungssatz von 10 %. Der interne Zinsfuß (IRR) liegt bei 34 % und

die Kapitalrückzahlung bei 2,4 Jahren. Die Kapitalkosten für die Anlage auf

Vollkostenbasis inklusive zusätzlicher Rückstellungen und Inbetriebnahme

liegen bei EUR 112 Mio.

Tests haben gezeigt, dass durch Silumina Anodes eine mindestens 30 % höhere

Energiedichte und damit Leistungsfähigkeit der Batterien ermöglicht wird,

sowie eine verlängerte Lebensdauer und erhöhte Sicherheit zu erwarten sind.

Erläuterungsteil

Altech hatte jüngst verkündet (siehe Meldung vom 16.11.2023), die gesamte

Fertigungskapazität auf Silizium zu konzentrieren. Ursprünglich sollte

Silumina Anodes als beschichtetes Verbundmaterial aus einer Mischung aus 90

% Graphit und 10 % Silizium bestehen. Die Konzentration auf Silizium führt

zu erheblichen Verbesserungen der wirtschaftlichen Gesamtbilanz des

Projektes, ohne dass durch diese technische Anpassung signifikante

Mehrkosten entstehen. Die Pilotanlage steht kurz vor der Fertigstellung und

befindet sich in der Inbetriebnahme und soll voraussichtlich Anfang 2024

erstes Material zur Qualifizierung bei den Batterieherstellern produzieren.

Silumina Anodes eignet sich insbesondere für den Einsatz im Bereich

Elektromobilität. Altech hat mit deutschen und US-amerikanischen

Automobilherstellern sowie einem europäischen Batteriehersteller und einem

US-amerikanischen Zulieferer für Batteriematerialien umfangreiche NDAs

geschlossen. Die Unternehmen zeigen großes Interesse am Erwerb kommerzieller

Muster für ihre Test- und Qualifizierungsverfahren. Ferner hat Altech mit

Ferroglobe, einem weltweit führenden Hersteller von metallurgischem

Silizium, eine Absichtserklärung (MoU) geschlossen, um die künftige

Versorgung mit hochreinem Nano-Silizium zu sichern.

Das Silumina Anodes-Werk hat vom unabhängigen Center for International

Climate Research (CICERO) aus Norwegen ein "Medium Green"-Rating erhalten.

Demnach steht das Werk mit allen Green-Bond-Prinzipien im Einklang und ist

für eine Green-Bond-Finanzierung geeignet. Diese "Green"-Zertifizierung von

Silumina Anodes ist auch ein wichtiges Argument für die Batterie- und

Automobilhersteller zur Reduzierung ihrer Co2-Bilanz.

Die Zusammenfassung der Machbarkeitsstudie steht auf der Internetseite der

Altech Advanced Materials AG www.altechadvancedmaterials.com im Bereich

"Projektinformationen" zum Download zur Verfügung.

Über Silumina Anodes

Die Altech-Gruppe hat eine nasstechnische Methode entwickelt, um im

industriellen Standard kostengünstig und mit hoher Qualität Anodenmaterial

einer Batterie mit hochreinem Aluminiumoxid im Nanometerbereich zu

beschichten. Durch die Beschichtung von Silizium mit hochreinem

Aluminiumoxid und die Beimischung des Materials in das übliche

Anodenmaterial aus Graphit kann die Leistungsfähigkeit der Batterie erhöht

werden. Bei einer Beimischung von 10 % ist eine Leistungssteigerung von mehr

als 30 % in Labortests bestätigt, denn Silizium hat eine zehnfach höhere

Energiespeicherkapazität gegenüber Graphit. Bisher konnte jedoch Silizium in

kommerziellen Lithium-Ionen-Batterien nicht verwendet werden, da sich

Siliziumpartikel während des Batterieladevorgangs um bis zu 300 % aufblähen,

dies führt zum Teilversagen der Batterie. Gleichzeitig setzen sich

Lithium-Ionen an der Anode als Trennschicht fest und sind somit deaktiviert,

stehen also nicht mehr für den Energiefluss zur Verfügung. Das passiert zwar

auch bei reinen Graphitanoden, aber bei siliziumhaltigen Anoden ist dieser

negative Effekt viel stärker und führt zu einem Erstladeverlust von bis zu

50 % der theoretischen Batterieleistung. Diese Nebenwirkungen machten bisher

die potenziellen Vorteile durch die Beimischung von Silizium zunichte. Die

Altech-Gruppe hat es geschafft, Silizium im Nanometerbereich zu beschichten

und damit die beschriebenen Probleme weitgehend zu überwinden.

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4 und DE000A31C3Z1) mit

Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im

Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist

es, am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit

CERENERGY® zu partizipieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein

innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) -

Silumina Anodes(TM) - soll die Leistung dieser Batterie für die

Elektromobilität deutlich gesteigert werden.

Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com

Altech Advanced Materials AG

Vorstand: Iggy Tan, Uwe Ahrens, Hansjörg Plaggemars

Ziegelhäuser Landstraße 3

69120 Heidelberg

info@altechadvancedmaterials.com

Tel: + 49 6221 649 2482

www.altechadvancedmaterials.com

Pressekontakt

Ralf Droz / Doron Kaufmann, edicto GmbH

Tel: +49 (0) 69 905505-54

E-Mail: AltechAdvancedMaterials@edicto.de

ARIKON AG

Arikon AG, Komturstraße 18 A, 12099 Berlin, E-Mail: info@arikon.de, Web

https://www.arikon.de/ , ist ein führender Projektentwickler und

Industrieanlagenbauer und vereint die Kompetenz für aller peripheren Gewerke

inklusive Archtektur, Luft, Abwasser und Gebäudetechnik und betreut auch die

relevanten Genehmigungsverfahren.

Hatch Küttner GmbH

Hatch Küttner GmbH, Alfredstr. 28, 45130 Essen, info@kuettner.com, Web.

www.kuettner.com/de, gehört zum weltführenden Ingenier- und

Beratungsunternehmen HATCH. Mit umfassendem Know-How und Resources in der

Anlagen- und Prozesstechnik im Allgemeinen und den chemischen Verfahren im

Besonderen ist HATCH der kompetente Partner für die Entwicklung und den Bau

de Silumina Anodes Werkes. Die Pilotanlage wurde von Altech zusammen mit

HATCH entwickelt.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Altech Advanced Materials AG

Ziegelhäuser Landstraße 3

69120 Heidelberg

Deutschland

Telefon: +49 (0)6221 6492482

E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com

Internet: www.altechadvancedmaterials.com

ISIN: DE000A31C3Y4, DE000A31C3Z1

WKN: A31C3Y, A31C3Z

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München

°