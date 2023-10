EQS-Adhoc: All for One Group SE beschließt Verlängerung des laufenden Aktienrückkaufprogramms (deutsch)

All for One Group SE beschließt Verlängerung des laufenden Aktienrückkaufprogramms

Filderstadt, 12. Oktober 2023 - Der Vorstand der All for One Group SE (ISIN:

DE0005110001) (»Gesellschaft«) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats

beschlossen, unter Ausnutzung der von der Hauptversammlung der Gesellschaft

am 12. März 2020 erteilten Ermächtigung, das laufende Aktienrückkaufprogramm

(»Aktienrückkaufprogramm 2022«) zu verlängern.

Im Rahmen der Verlängerung des Aktienrückkaufprogramms 2022 können -

abzüglich der bereits im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2022 erworbenen

eigenen Aktien - bis zum 11. Oktober 2024 über die Börse bis zu insgesamt

100.000 eigene Aktien (dies entspricht bis zu ca. 2% des derzeitigen

Grundkapitals der Gesellschaft) zu einem Gesamtkaufpreis (ohne

Erwerbsnebenkosten) von maximal 5,5 Mio. EUR zurückgekauft werden.

Bis zum heutigen Tag hat die All for One Group SE im Rahmen des

Aktienrückkaufprogramms 2022 insgesamt 36.144 Aktien der Gesellschaft (ca.

0,7% des Grundkapitals) zu einem Gesamtkaufpreis von rund 1,5 Mio. EUR

erworben. Für die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms stehen damit noch

rund 4,0 Mio. EUR zur Verfügung.

Sämtliche Rückkäufe werden weiterhin durch ein Kreditinstitut innerhalb

einer vertraglich vereinbarten Preisspanne durchgeführt. Die zurückgekauften

Aktien können vom Vorstand - jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats - zu

allen nach den aktienrechtlichen Regelungen und nach der vorgenannten

Ermächtigung zulässigen Zwecken verwendet werden.

Die All for One Group SE behält sich weiterhin das Recht vor, das

Aktienrückkaufprogramm jederzeit zu unterbrechen oder einzustellen.

Die Gesellschaft wird unverändert unter Einhaltung der entsprechenden

Vorgaben regelmäßig über den Verlauf des Aktienrückkaufprogramms auf ihrer

Webseite informieren. Weitere Details werden erneut separat bekannt gemacht.

