EQS-Adhoc: Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR / Jungfraubahn Holding AG: Remo Käser wird neuer Leiter Marketing und neues Mitglied der Geschäftsleitung (deutsch)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR / Jungfraubahn Holding AG: Remo Käser wird neuer Leiter Marketing und neues Mitglied der Geschäftsleitung

^

Jungfraubahn Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR / Jungfraubahn Holding AG: Remo Käser

wird neuer Leiter Marketing und neues Mitglied der Geschäftsleitung

23.02.2023 / 17:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

23. Februar 2023

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Jungfraubahn Holding AG: Remo Käser wird neuer Leiter Marketing und neues

Mitglied der Geschäftsleitung

Die Jungfraubahn Holding AG teilt in einer Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53

Kotierungsreglement mit, dass Remo Käser als neues Geschäftsleitungsmitglied

und Leiter Marketing gewählt wurde. Er folgt auf Matthias Bütler, der die

Unternehmung auf Ende April 2023 auf eigenen Wunsch verlässt und eine neue

Herausforderung ausserhalb des Unternehmens wahrnimmt.

Die Jungfraubahn Holding AG und die Berner Oberland-Bahnen AG befinden sich

in der glücklichen Lage, die Nachfolgeregelung dank langfristiger

Personalplanung mit einem internen Kandidaten besetzen zu können. Der

39-jährige Remo Käser war bisher Leiter Verkauf und Stellvertreter von

Matthias Bütler. Somit kann die Übergabe reibungs- und nahtlos erfolgen.

Remo Käser ist seit 2016 als Verkaufsleiter bei den Jungfraubahnen tätig und

verfügt über mehrjährige Führungserfahrung. Zuvor arbeitete er unter anderem

als Leiter Märkte bei Interlaken Tourismus und als Projektmanager bei der

Holcim Group Support Ltd. Er besitzt einen Master of Science in

International Management und spricht mehrere Fremdsprachen.

* Link:

https://www.jungfrau.ch/de-ch/unternehmen/investoren/jungfraubahn-holding-ag/ad-hoc-mitteilung-gemaess-art-53-kr/

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Jungfraubahn Holding AG

Harderstrasse 14

3800 Interlaken

Schweiz

Telefon: +41 33 828 71 11

Fax: +41 33 828 72 64

E-Mail: info@jungfrau.ch

Internet: www.jungfrau.ch

ISIN: CH0017875789

Valorennummer: A0CACJ

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss

Exchange

EQS News ID: 1567387

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1567387 23.02.2023 CET/CEST

°