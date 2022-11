EQS-Adhoc: Achiko AG Produktions- und Unternehmensupdate (deutsch)

Achiko AG Produktions- und Unternehmensupdate

02.11.2022

* Abschluss der Pilotproduktion für die zweite Generation von AptameX als

Vorstufe zur kommerziellen Massenproduktion

* Auslieferung gemäss Vertriebs- und Marketingvertrag mit Nahdlatul Ulama

beginnt voraussichtlich mit Beginn der Massenproduktion

Zürich, 2. November 2022: Achiko AG

(SIX: ACHI; OTCQB: ACHKF; ISIN CH0522213468) ("Achiko", das "Unternehmen")

hat erfolgreich seinen Produktionstest mit PT Indofarma Global Medika Pusat

als Vorstufe zur Massenproduktion der zweiten Generation seines AptameX(TM)

Covid-19-Testkits abgeschlossen. Die erste Generation wurde Anfang dieses

Jahres erfolgreich kalibriert und lieferte nahezu perfekte Ergebnisse. Diese

zweite Generation ist kosten- und produktionsoptimiert

"Wir sind sehr stolz auf diesen Meilenstein", sagte Steven Goh, CEO der

Achiko AG. "Wir waren dieses Jahr von Schwierigkeiten auf Unternehmensebene

abgelenkt und können uns nun wieder darauf konzentrieren, unseren Vertriebs-

und Marketingvertrag mit Nahdlatul Ulama zu erfüllen."

Anfang 2022 gab das Unternehmen einen Vertriebs- und Marketingvertrag mit

Nahdlatul Ulama bekannt, der weltweit größten islamischen Organisation mit

über 90 Millionen vorwiegend in Indonesien lebenden Mitgliedern. Der

ursprüngliche Plan sah vor, im 4. Quartal 2022 mit einer Auslieferung von 5

Millionen Tests pro Monat zu beginnen und die Zahl im Folgejahr auf über 10

Millionen pro Monat zu steigen. Achiko ist derzeit mit der Erfüllung des

Vertrages im Rückstand, das Unternehmen geht aber davon aus, dass die

Lieferung der Tests anfangs des neuen Jahres beginnen wird.

"Mit dem Übergang zur endemischen Phase stellt Covid-19 eine ernsthafte

Herausforderung dar, für das Gesundheitswesen, unverzichtbaren Unternehmen

der Fertigungsindustrie, zentrale Dienstleistungen der Regierung und

Bereiche wie Bildung, Tourismus und Freizeit. Unsere Beeinträchtigungen auf

Unternehmensebene in der Mitte des Jahres sind bedauerlich. Wir arbeiten

jetzt konzentriert mit wichtigen Aktionären und Partnern und unserem

Vorstand und Management daran, den Wert eines erschwinglichen, schnellen,

hochpräzisen und benutzerfreundlichen Covid-19-Tests wie AptameX in Ländern

mit niedrigem und mittlerem Einkommen wie etwa Indonesien auszuschöpfen",

sagte Goh.

ÜBER ACHIKO AG

Achiko AG (SIX: ACHI.SW; OTCQB: ACHKF; www.achiko.com) entwickelt

bahnbrechende diagnostische Lösungen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt

steht. Das Hauptprodukt des Unternehmens, AptameX(TM) ist ein schneller,

zuverlässiger Covid-19-Test mit einer Begleit-App, Teman Sehat(TM), die einen

benutzerfreundlichen digitalen Gesundheitspass bietet. AptameX(TM) und Teman

Sehat(TM) wurden Mitte 2021 in Indonesien eingeführt, und AptameX(TM) erhielt im

Mai 2022 das CE-Zeichen in der Europäischen Union.

Die AptameX(TM)-DNA-Aptamer-Tests können schnell chemisch synthetisiert werden,

sind kostengünstig, leicht skalierbar und haben ein breites Potenzial für

verschiedene Krankheitsbereiche. Ziel von Achiko ist es, schnelle, genaue

und erschwingliche diagnostische Tests für eine Reihe von Krankheiten im

sich schnell entwickelnden Bereich der Gesundheitsdiagnostik anzubieten.

Achiko hat seinen Hauptsitz in Zürich, unterhält Büros in Jakarta und

beschäftigt Mitarbeiter in aller Welt.

Medienkontakte:

ACHIKO AG

Investor Relations

E ir@achiko.com

Schweiz & Global

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking

statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve

certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could

cause the actual results, financial condition, performance or achievements of

Achiko AG to be materially different from any future results, performance or

achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Achiko

AG is providing this communication as of this date and does not undertake to

update any forward-looking statements contained herein as a result of new

information,

future events or otherwise

