EQS-Adhoc: ASMALLWORLD Jahresergebnis 2023: Umsatzrekord, höherer Nettogewinn und gestärkte Bilanz (deutsch)



14.03.2024 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Zürich, 14.03.2024 - Die ASMALLWORLD AG hat ein bemerkenswertes Jahr 2023

hinter sich, welches sich durch robustes Wachstum und strategische

Expansionen auszeichnete. Der Umsatz stieg um 15% und erreichte mit CHF 21,2

Millionen einen neuen Rekord, während der Reingewinn um 5% anstieg.

Gleichzeitig wurde die Verschuldung um 54% reduziert, was zu einer

gestärkten Bilanz führte. Mit verschiedenen Wachstumsinitiativen hat die

ASMALLWORLD AG zudem ihre Absicht eine vollständige Plattform für

Luxusreisen zu werden weiter unterstrichen. Darunter fallen der Ausbau der

ASMALLWORLD Collection und ASMALLWORLD DISCOVERY, sowie der Zukauf von

Jetbeds.com.

Mit der globalen Pandemie nun fast vollständig überwunden und einer

ansteigenden Nachfrage nach Reisen, verzeichnete ASMALLWORLD ein weiteres

Umsatz-Rekordjahr. Dieser stieg um 15% auf CHF 21,2 Millionen, so hoch wie

noch nie in der Firmengeschichte. Der Reingewinn stieg um 5% auf CHF 1,53

Millionen und dies, obwohl der EBITDA um 16% auf CHF 2,1 Millionen

zurückging. Zu diesem vorteilhaften Netto-Ergebnis trugen vor allem

Dividenden aus der strategischen Beteiligung an der Global Hotel Alliance,

sowie vorteilhafte Devisenverschiebungen und reduzierte Fremdkapitalzinsen

bei. Die Anzahl der ASMALLWORLD-Mitglieder stieg auf insgesamt 70'200

Personen, oder 6% im Vergleich zum Vorjahr.

In der Segmentberichterstattung für das Jahr 2023 verzeichnete das

«Subscriptions» Segment einen Anstieg des Umsatzes um 13% auf CHF 14,8

Millionen, während das «Service» Segment sogar mit 20% auf CHF 6,5 Millionen

anstieg, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem bescheidenen Wachstum

des Vorjahres darstellt. Besonders hervorzuheben ist der signifikante

Zuwachs an Buchungen über die ASMALLWORLD Collection um 29%, sowie eine

spürbare Belebung des First Class & More Geschäfts mit dem Verkauf von

Business- und First-Class-Flugpaketen.

"Wir freuen uns über ein weiteres Wachstumsjahr für ASMALLWORLD, einen

Anstieg des Reingewinns und eine gestärkte Bilanz, welche das Unternehmen

auf ein gesundes Fundament stellt", kommentierte Jan Luescher, CEO von

ASMALLWORLD.

Das Subscriptions Segment wuchs um 13% aufgrund der anhaltenden Nachfrage

nach ASMALLWORLD Prestige & Signature Mitgliedschaften

Das «Subscriptions» Segment von ASMALLWORLD steigerte sich um 13% auf CHF

14,8 Millionen, angetrieben von einer starken Nachfrage nach den

Premium-Mitgliedschaftsangeboten Prestige und Signature. Besonders

hervorzuheben ist dabei die starke Nachfrage nach der neuen Option mit

Emirates-Meilen, welche den grössten Anteil am Wachstum ausmachte.

Die Mitgliederzahl stieg um 6% auf 70'200, was die stärkere Ausrichtung der

Community auf Luxusreisen unterstützt. Das Unternehmen bleibt dabei seinem

Ziel treu, seinen Mitgliedern einzigartige Reiseinspirationen, exklusive

Reisevorteile und die Möglichkeit zum Knüpfen von neuen Kontakten zu bieten.

Dieses Ziel zieht auch weiterhin neue Mitglieder an und festigt die Treue

bestehender Mitglieder zur ASMALLWORLD Community.

Das Geschäftsfeld First Class & More, welches auf smarte Luxusreisen

spezialisiert ist, verzeichnete eine stabile Nachfrage nach seinen Gold- und

Platin-Mitgliedschaften. Allerdings zeigte sich ein leichter Rückgang bei

den Umwandlungen zu der höchsten Mitgliedschaftsstufe, der

Diamant-Mitgliedschaft.

The World's Finest Clubs, der weltweit führende Concierge für das

Nachtleben, gewinnt wieder an Schwung und vergrössert seine Kundenbasis

langsam wieder, nachdem die globale Pandemie einen starken Umsatzrückgang

zur Folge gehabt hatte. Mit einer vollständig überarbeiteten Webseite und

einem erweiterten Netzwerk von globalen Nachtclubs ist The World's Finest

Clubs bereit, seine Position als führender Anbieter für Nightlife

Experiences wieder zurückzugewinnen.

Service Segment wächst dank früherer Investitionen um 20%

Das «Service» Segment wuchs im Jahr 2023 mit beeindruckenden 20%, was zu

einem Umsatz von CHF 6,5 Millionen führte. Dieses Ergebnis bestätigt den

Erfolg der strategischen Investitionen in den letzten Jahren.

Ein starker Erfolg war der Anstieg der Buchungen über die ASMALLWORLD

Collection von 29%, was die zunehmende Beliebtheit und die Verbesserung des

Angebots widerspiegeln. Eine bemerkenswerte Kundentreue ist ebenfalls

auszumachen, da 43% der Kunden im Laufe des Jahres mindestens zweimal

buchten, was sowohl die Attraktivität der Plattform als auch die hohe

Kundenzufriedenheit belegt.

Einen weiteren bedeutenden Erfolg verzeichnete ASMALLWORLD Hospitality, das

Consulting-Business des Unternehmens, mit dem Abschluss eines Deals für

seinen Kunden Murbee Resorts mit Rosewood Hotels & Resorts®, welche

gemeinsam das erste Rosewood Hotel auf der Insel Barbuda bauen werden. Bei

der Deal-Vermittlung und der Koordination dieser Resort-Entwicklung spielte

ASMALLWORLD eine Schlüsselrolle und stärkt damit seinen Ruf als Berater in

der Hospitality Branche. Gleichzeitig ist ein Rechtsstreit mit MAG of Life,

einem ehemaligen Kunden, weiterhin hängig, nachdem dieser überraschend den

Beratungsvertrag für die Ritz-Carlton Residenzen in Dubai beendete.

Das soziale Netzwerk ASMALLWORLD sah einen Zuwachs an Events um 31%, von 654

im Jahr 2022 auf 865 im Jahr 2023, was ein erneutes Interesse an Treffen in

Person zeigt. Durch die bewusste Reduzierung von Online-Events zugunsten von

traditionellen in-person Events bleibt das Unternehmen seinem Ziel treu,

einen hybriden Veranstaltungskalender anzubieten. Dies soll den

unterschiedlichen Vorlieben der Mitglieder gerecht werden und auf

verschiedene Wege neue Kontakte innerhalb der Community fördern.

Gesunde Bilanz - Verschuldung um 54% reduziert

Nachdem ASMALLWORLD 2022 den Meilenstein der Selbstfinanzierung erreicht

hatte, baute das Unternehmen seine finanzielle Stabilität dieses Jahr weiter

aus. Dabei wurden die Schulden im Vergleich zum Vorjahr um stattliche 54%

verringert. Die Gesamtverschuldung des Unternehmens sank dabei von CHF 9,1

Millionen auf CHF 4,2 Millionen. Diese deutliche Schuldenreduktion wurde vor

allem durch eine erfolgreiche Kapitalerhöhung im letzten Oktober ermöglicht,

bei welcher 2,7 Millionen neue Aktien ausgegeben wurden, welche auch gleich

zur Schuldentilgung genutzt wurden.

Die verbleibenden Schulden sind nun niedriger als die Bargeld- und

kurzfristigen Anlagepositionen des Unternehmens und somit hat die

ASMALLWORLD AG die Flexibilität jederzeit seine restlichen Schulden zu

tilgen und ein komplett schuldenfreies Unternehmen zu werden, falls dies

gewünscht ist. Der Schritt unterstreicht zudem das Engagement des

Unternehmens für ein solides Finanzmanagement und eine

Unternehmensstrategie, die auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist.

ASMALLWORLD DISCOVERY und Jetbeds.com neue Wachstumsinitiativen

ASMALLWORLD erweiterte sein Serviceangebot mit ASMALLWORLD DISCOVERY und

Jetbeds.com, um seine Einnahmequellen weiterhin zu diversifizieren.

Die strategische Akquisition eines 10%-Anteils an der Global Hotel Alliance

(GHA) Ende 2021 erschloss für ASMALLWORLD eine Vielzahl neuer

Handlungsoptionen. Das GHA DISCOVERY Hotel-Treueprogramm mit über 800 Hotels

und mehr als 25 Millionen Kunden wurde zu einer interessanten Möglichkeit

neue Mitglieder für ASMALLWORLD zu gewinnen. Zudem wurde mit der Einführung

von ASMALLWORLD DISCOVERY im April 2023 unabhängigen Hotels die Möglichkeit

gegeben, erstmals in die GHA DISCOVERY-Plattform Loyalty-Plattform

aufgenommen zu werden, wodurch die Einnahmequellen des Unternehmens weiter

ausgebaut wurden. Bis Ende 2023 hatte bereits 18 Hotels für diesen Service

unterschrieben. Darüber hinaus erwies sich die finanzielle Investition in

GHA als Unternehmen ebenfalls als lukrativ, da GHA im Jahr 2023 eine

Dividende in Höhe von USD 300.000 an ASMALLWORLD ausschüttete, was ebenfalls

zum positiven Ergebnis des Unternehmens beitrug.

Um seine Online-Reisebuchungskapazitäten zu erweitern, hat ASMALLWORLD im

November 2023 Jetbeds.com übernommen. Jetbeds.com ist dabei eine führende

Online-Flugbuchungsplattform, die sich auf First- und Business-Class-Flüge

von Top-Airlines spezialisiert hat. Diese ergänzt damit das

Online-Hotel-Buchungsangebot der ASMALLWORLD Collection. Während Jetbeds.com

seinen unabhängigen Betrieb beibehalten wird, plant ASMALLWORLD,

Flugbuchungen in Zukunft nahtlos in seine ASMALLWORLD- und First Class &

More-Apps und -Websites zu integrieren, um seinem Engagement für Innovation

und Wachstum gerecht zu werden.

Ausblick für 2024: Stetiges Wachstum und weitere Investitionen

Für das Jahr 2024 setzt die Geschäftsleitung von ASMALLWORLD weiterhin auf

Wachstum, aber auch auf die Diversifizierung des Produktangebots. Einige

laufende Initiativen, wie die Neugestaltung der

ASMALLWORLD-Mitgliederstruktur, der Ausbau der ASMALLWORLD Collection und

ASMALLWORLD DISCOVERY sowie die Integration von Jetbeds.com, werden

kurzfristige Investitionen erfordern, bevor sie langfristig zu den

Ergebnissen des Unternehmens beitragen können. Infolgedessen erwartet das

Management für 2024 zwar einen stetigen Umsatzanstieg auf CHF 23 bis 25

Millionen, aber auch einen vorübergehenden Rückgang des EBITDA auf CHF 1,0

bis 1,2 Millionen, was die für den langfristigen Erfolg erforderlichen

Investitionen widerspiegelt.

"Während unser Umsatzwachstum im Jahr 2023 solide war, gibt es viele

laufende Initiativen, die unsere Aufmerksamkeit und weitere Ressourcen

erfordern, bevor sie dann in der Zukunft einen grösseren Umsatzbeitrag

leisten können. Daher möchten wir die Erwartungen dahingehend steuern, dass

wir das Jahr 2024 als ein Investitionsjahr betrachten, um uns für den

langfristigen Erfolg zu rüsten", kommentierte Jan Luescher, CEO von

ASMALLWORLD.

Earnings Call und weitere Informationen

ASMALLWORLD CEO Jan Luescher wird im Laufe des heutigen Tages, 14. März

2024, eine Telefonkonferenz abhalten, um eine erweiterte Übersicht und

Kommentare zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2023 zu geben. Die

Telefonkonferenz findet um 15:30 Uhr MEZ statt.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, verwenden Sie bitte den folgenden

Link:

https://webcast.meetyoo.de/reg/9pRNQDjJ2qoV

Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer eine Bestätigungs-E-Mail mit den

individuellen Einwahldaten.

Der vollständige Finanzbericht 2023 sowie die Präsentation für den Earnings

Call 2023 stehen auf der Website der ASMALLWORLD AG zum Download bereit:

https://www.asmallworldag.com/de/financial-reports

Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter

www.asmallworldag.com

Definition von EBITDA als alternative Performancekennzahl: Betriebsergebnis

vor Zinsen (inkl. allen Positionen, welche im Finanzaufwand und -ertrag

ausgewiesen werden), Steuern, Abschreibungen und Amortisationen.

Die ASMALLWORLD Gruppe

ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community.

Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein

digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert,

besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen.

ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um

Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere

Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu

profitieren.

Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000

ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen

Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events

in Saint-Tropez.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum

ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem:

ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf

die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in

den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen

ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte

Reiseberatung und Reisearrangements anbietet

ASW Hospitality, eine Hospitality-Consulting Firma, welche Eigentümern

hilft, den Wert ihrer Objekte in jeder Phase des Lifecycles zu steigern,

inklusive Akquisition, Entwicklung, Betreiben und Verkauf

First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern

ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen.

The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher

Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet.

Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten:

www.asmallworldag.com

www.asw.com

www.asmallworldcollection.com

www.asmallworldprivate.com

www.first-class-and-more.de

www.first-class-and-more.com

www.finestclubs.com

www.asmallworldhospitality.com

www.north-island.com

Kontakt:

ASMALLWORLD AG

Jan V. Luescher, CEO

Seidengasse 20

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com

Hinweis

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können

"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche sind beispielsweise an der

Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten",

"antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren",

"Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder

vergleichbarer Ausdrücke erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und

unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen

oder Errungenschaften des Emittenten oder seiner Branche erheblich von den

zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften

abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder

impliziert werden.

Der Emittent verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu

überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus anderen Gründen.

