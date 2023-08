EQS-Adhoc: 1. Halbjahr 2023: Vorjahresergebnis währungsbereinigt übertroffen (deutsch)

1. Halbjahr 2023: Vorjahresergebnis währungsbereinigt übertroffen

COLTENE, ein international führender Entwickler und Hersteller von dentalen

Verbrauchsmaterialien und Kleingeräten, konnte im ersten Halbjahr 2023 trotz

eines wirtschaftlich herausfordernden Umfelds einen erfreulichen

Geschäftsverlauf verzeichnen. Der Nettoumsatz konnte währungsbereinigt um

1,7% gesteigert werden und übertraf damit die bereits hohe Vergleichsperiode

des Vorjahres. Der Geschäftsverlauf widerspiegelt den Abbau der

Lieferrückstände einerseits und einen Lagerabbau bei Händlern sowie

insbesondere stark negative Währungseffekte andererseits. Vor diesem

Hintergrund verzeichneten die Bereiche Zahnerhaltung und

Behandlungseffizienz Umsatzrückgänge, während im Bereich Infektionskontrolle

ein erfreulicher Umsatzanstieg resultierte.

Halbjahresergebnis stark von Wechselkursen geprägt

Die Entwicklung der Währungen, insbesondere des Euro, US- und Kanadadollars,

beeinflussten das Ergebnis stark. In CHF verzeichnete die COLTENE Gruppe

somit im 1. Halbjahr 2023 einen Nettoumsatz von CHF 131,4 Mio., was einem

Rückgang von 2,6% gegenüber der Vorjahresperiode entspricht. In Lokalwährung

hingegen stieg der Nettoumsatz um 1,7%. Dies ist insbesondere erfreulich, da

die Vergleichsperiode im Jahr 2022 bereits stark war (CHF 134,9 Mio.). Der

Betriebserfolg (EBIT) kam bei CHF 14,4 Mio. zu liegen (H1 2022: CHF 16,7

Mio.) und die EBIT-Marge betrug CHF 11,0% (H1 2022: 12,4%). Der Reingewinn

lag bei CHF 10,0 Mio. (H1 2022: CHF 12,1 Mio.). Der Free Cashflow

entwickelte sich im Zuge einer Optimierung des Nettoumlaufvermögens stark

positiv und erreichte CHF 16,7 Mio. (H1 2022: CHF 7,8 Mio.). Unterstützt

wurde dies unter anderem vom Abbau des Warenlagers infolge der allgemeinen

Entspannung auf dem Beschaffungsmarkt.

Bereich Infektionskontrolle mit erfreulichem Wachstum

Die durch Lieferengpässe verursachten Lieferrückstände bei Geräten für die

Instrumenten-Wiederaufbereitung konnten im 1. Halbjahr 2023 weitegehend

abgebaut werden, da sich die Situation auf der Beschaffungsseite

mehrheitlich normalisiert hat. Gleichzeitig drückte aber die generelle

Wirtschaftslage auf die Nachfrage nach Geräten. Trotz dieser

Herausforderungen konnte der Bereich Infektionskontrolle den Umsatz

gegenüber der Vorjahresperiode um 6,2% steigern, in Lokalwährung gar um

10,6%. Die Bereiche Behandlungseffizienz und Zahnerhaltung litten hingegen

unter einem Lagerabbau der Händler, insbesondere in den Hauptmärkten Europa

und Nordamerika. Der Bereich Behandlungseffizienz wuchs daher nur leicht

(0,3% in Lokalwährung und -4,2% in CHF). Beim Bereich Zahnerhaltung kamen

zusätzlich Umsatzausfälle wegen Verspätungen eines

Zertifizierungsdienstleisters beim Zulassungsprozess von Endodontie-Feilen

hinzu (-5,5% in Lokalwährung, -9,5% in CHF). Inzwischen hat COLTENE diese

Zertifikate erhalten, sodass die Umsätze ab dem 2. Halbjahr generiert werden

können.

Positive Entwicklung in Nordamerika

Nordamerika wuchs in Lokalwährung um erfreuliche 4,2% und steigerte den

Umsatzanteil auf 47,2% (H1 2022: 45,7%). EMEA (Europa, Mittlerer Osten,

Afrika) erreichte einen Umsatzanteil von 35,4% (H1 2022: 36,8%) und

verzeichnete einen Umsatzrückgang in Lokalwährung von 1,6% (-6,2% in CHF).

Während sich einige europäische Länder markant positiv entwickelten, konnten

der Mittlere Osten und Afrika das starke Wachstum der Vorjahresperiode nicht

weiterführen. Asien wuchs um erfreuliche 7,4% (-0,4% in CHF) und erreichte

einen Umsatzanteil von 11,1%. Indien steigerte den Umsatz stark um 22,4% in

Lokalwährung und China wuchs nach einem verhaltenen Start ins Jahr mit 13,9%

in Lokalwährung. In Lateinamerika reduzierten sich die Umsätze um 6,2% in

Lokalwährung.

Digitalisierung erhöht Patientensicherheit

COLTENE ist mit der Umstellung auf die neue europäische Medical Device

Regulation (MDR) weit fortgeschritten. Der Umsatzanteil der Produkte, die

MDR-Zertifikate erhalten haben, beträgt bereits rund 92%. Zudem werden im

zweiten Halbjahr neue Produkte und Services, die den Digitalisierungsprozess

von COLTENE weiter verstärken, in den Schlüsselmärkten eingeführt und

schrittweise ausgebaut. Dies hat eine höhere Patientensicherheit zur Folge

und verbessert die Effizienz in der Praxis sowie den Informationsgehalt für

die Servicetechniker.

Ausblick 2023

Die Konjunkturentwicklung und die geopolitische Lage bleiben unsicher. Dies

könnte insbesondere auf die konjunktursensitivere Nachfrage nach Geräten im

Bereich Infektionskontrolle drücken, sollten Inflation und Zinsen

tonangebend bleiben. Die COLTENE Gruppe sieht dennoch zuversichtlich in das

zweite Halbjahr 2023. Wir gehen vom Ende des Lagerabbaus bei unseren Kunden

im Laufe des zweiten Halbjahres aus. Positiv stimmt auch die Lancierung von

Produkten und Services in den kommenden Monaten, welche die Digitalisierung

von COLTENE weiter vorantreiben und den Zugang zu neuen Kunden eröffnen

werden. Auch wird COLTENE von den nun erhaltenen Zertifikaten für den

Verkauf von Endodontie-Feilen sowie von einer weiteren Erholung in China

profitieren und ist mit einer soliden Bilanz gegebenenfalls auch gut für

anorganisches Wachstum gerüstet.

Auf der Basis der aufgeführten Punkte bestätigt die Gruppe das

Mittelfristziel einer EBIT-Marge von 15% bei einem leicht über dem

durchschnittlichen Markt liegenden Umsatzwachstum.

Halbjahresbericht 2023

Der Halbjahresbericht 2023 der COLTENE Holding AG ist unter

global.coltene.com/de/investoren-medien/finanzpublikationen/halbjahresberichte/

verfügbar.

Kennzahlen (in CHF 1 000) H1 2023 H1 2022 Delta %

Nettoumsatz 131 431 134 943 -2,6%

Betriebsaufwand 68 070 71 399 -4,7%

Betriebserfolg (EBIT) 14 426 16 675 -13,5%

in % vom Nettoumsatz 11,0% 12,4% -1,4%

Reingewinn 10 022 12 126 -17,4%

Geldfluss aus Betriebstätigkeit 20 580 11 307 82,0%

Investitionen (netto) 3 858 3 468 11,2%

Free Cashflow 16 722 7 839 113,3%

Kennzahlen (in CHF 1 000) 30.06.23 30.06.22 Delta %

Nettoverschuldung -26 559 -29 345 9,5%

Total Aktiven 187 103 194 740 -3,9%

Eigenkapital 100 789 103 019 -2,2%

in % des Totals der Aktiven 53,9% 52,9% 1,0%

Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitstellen) 1 206 1 229 -1,8%

Über COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für die Entwicklung,

Herstellung und den Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und

Kleingeräten in den Bereichen Infektionskontrolle, Zahnerhaltung und

Behandlungseffizienz. COLTENE verfügt in den USA, Kanada, Deutschland,

Frankreich und der Schweiz über modernste Produktionsstätten. Zudem ist

COLTENE mit eigenen Verkaufsgesellschaften in den wichtigen Schlüsselmärkten

wie Europa, Nord- und Lateinamerika, Japan, China und Indien präsent.

Weltweit vertrauen Zahnärztinnen und Zahnärzte, DSOs, Dentalkliniken sowie

Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die

Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere

Informationen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseite

www.coltene.com.

