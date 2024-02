EQL Pharma Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Eql Pharma-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen analysiert und ergibt einen Durchschnitt von 2,56 EUR für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 3,11 EUR verzeichnet, was einem Unterschied von +21,48 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,91 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs (+6,87 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Eql Pharma-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Eql Pharma als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,49, was insgesamt 67 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister".

Das Anleger-Sentiment bezüglich Eql Pharma war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Insgesamt wurden nur positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell wird die Eql Pharma-Aktie mit einem RSI-Wert von 11,76 als überverkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Eql Pharma-Aktie eine positive Bewertung sowohl aus charttechnischer als auch aus fundamentaler und Anleger-Sicht. Die Aktie wird als unterbewertet und mit einem positiven Anleger-Sentiment bewertet. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung für die Eql Pharma-Aktie.