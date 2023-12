EQL Pharma Aktie: Das kann keiner glauben

Die Anleger-Stimmung bei Eql Pharma ist derzeit neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt der Gesundheitsdienstleister wird die Aktie von Eql Pharma als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 31,6, was einen Abstand von 68 Prozent zum Branchen-KGV von 100,14 bedeutet. Auf fundamentalen Grundlagen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Eql Pharma mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien ergab keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.