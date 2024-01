EQL Pharma Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Das Anleger-Sentiment bezüglich Eql Pharma war in den letzten zwei Wochen vor allem negativ, wie aus den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien hervorgeht. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wurde der Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung zuteil.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,6 EUR für den Schlusskurs der Eql Pharma-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,06 EUR, was einem Unterschied von +17,69 Prozent entspricht, und daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,68 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs von ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+14,18 Prozent Abweichung), was eine weitere "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis zur Folge hat. Somit erhält Eql Pharma insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist eine Ausprägung von 25,58 auf, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,33, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Eql Pharma als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 37,02, was insgesamt 66 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der 107,35 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".