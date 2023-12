EQL Pharma Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktienkursen. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Eql Pharma-Aktie liegt der aktuelle RSI-Wert bei 62,26, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 41, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

In fundamentalen Analysen wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Für die Eql Pharma-Aktie beträgt das KGV aktuell 37,02, was 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber der Eql Pharma-Aktie in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf dieser Basis führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage betrachtet. Für die Eql Pharma-Aktie ergibt sich ein Durchschnitt von 2,63 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,8 EUR, was einer positiven Abweichung von 6,46 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 2,48 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+12,9 Prozent), was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Eql Pharma-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.