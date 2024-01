EQL Pharma Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Eql Pharma hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 3,08 EUR erreicht, was einem Anstieg von +14,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Gut". Im Vergleich dazu liegt die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage bei ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +18,46 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Gut" bewertet.

Was die fundamentale Analyse betrifft, so weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eql Pharma einen Wert von 37 auf. Im Vergleich zur Branche "Gesundheitsdienstleister" (KGV von 107,43) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt (ca. 66 Prozent). Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird Eql Pharma als unterbewertet betrachtet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Eql Pharma ist insgesamt sehr negativ. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass in den Diskussionen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende wird das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs als Dividendenrendite angegeben. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Eql Pharma derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 6,05 Prozent in der "Gesundheitsdienstleister"-Branche. Aufgrund dieser Differenz von -6,05 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.