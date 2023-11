EQL Pharma Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Eql Pharma wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktie zeigte eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Eql Pharma lag bei 46,4, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Der RSI25 betrug 38,39, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führte.

In Bezug auf die Dividende wies Eql Pharma eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,27 % als "Schlecht" eingestuft wurde.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eql Pharma liegt derzeit bei 31,6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 84 als unterbewertet gilt. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.