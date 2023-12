EQBPreferredries 3 Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Dividendenrendite der Eqb-Aktie beträgt derzeit 2,1 Prozent, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wurde die Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Eqb-Aktie bei 86,77 CAD liegt, was einem Abstand von +24,01 Prozent vom GD200 (69,97 CAD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 74,31 CAD, was einem Abstand von +16,77 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich ebenfalls ein "Gut"-Signal, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Themen über Eqb diskutiert. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren ebenfalls positive Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 8 positive Bewertungen für die Eqb-Aktie abgegeben. Im zurückliegenden Monat gab es 7 positive Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Eqb liegt bei 98,63 CAD, was einer erwarteten Entwicklung von +13,66 Prozent entspricht. Daher wurde die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.