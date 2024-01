EQBPreferredries 3 Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor für Anleger bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick günstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt das KGV von Eqb mit 9,05 unter dem Durchschnitt. Dies entspricht einem Abstand von 7 Prozent zum Durchschnitt der Branche. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher eine positive Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Eqb mit 2,1 Prozent einen niedrigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 4,29 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Eqb diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Stimmung unter den Anlegern führte. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Langfristig gesehen wird die Eqb-Aktie auch von Analysten positiv bewertet. Von insgesamt 8 Bewertungen sind 8 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als positiv angesehen, da das Kursziel der Analysten bei 101 CAD liegt, was eine potenzielle Performance von 10,47 Prozent darstellt. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung.