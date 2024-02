EPS Creative Health Technology Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "HPI":

In den letzten Wochen wurde bei Eps Creative Health keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Eps Creative Health derzeit 10,53 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 7,14 Prozent, was ebenfalls als gut eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Eps Creative Health-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 55, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine neutrale Bewertung, da der RSI-Wert bei 30,77 liegt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine neutrale Bewertung für die Eps Creative Health-Aktie.