EPR Properties Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die EPR Properties-Aktie wird anhand verschiedener Analysen und Bewertungen betrachtet. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 9,63 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen nur eine Abweichung von 3,31 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten Wochen vorwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Auch die Stimmungsänderung der Anleger hat sich im letzten Monat verschlechtert, während die Diskussionsintensität neutral geblieben ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da von insgesamt 18 Analysten nur eine neutrale und eine negative Bewertung vorliegen. Das Kursziel wird im Durchschnitt auf 0 USD geschätzt, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht und somit erneut zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der EPR Properties-Aktie, mit verschiedenen Bewertungen aus technischer Analyse, Anleger-Stimmung und Analysteneinschätzung.